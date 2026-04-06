ईरान पर ट्रंप के फाइनल अल्टीमेटम से सहमा सोना, सुबह होते ही क्रैश, अमेरिका की धमकी से तेल की कीमत में उबाल, आज कहां पहुंचा भाव ?

Gold Rate: इधर ट्रंप ने ईरान को फाइनल धमकी दी, उधर सोने में फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. एक तरफ तेल के दाम चढ़ रहे हैं तो वहीं सोना अपनी चमक खो रहा है.
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Gold Silver Price 6 April: अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध सिर्फ मिसाइलों और गोला-बारूद से नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि दोनों तरफ से जुबानी जंग भी उतनी ही तेज है. अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को युद्ध के लिए फाइनल अल्टीमेटम दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ञफ होर्मुज खोलने के लिए फिर से धमकी दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट के जरिए ईरान पर फाइनल हमले की तारीख और समय तय कर दी है. ट्रंप ने 'मंगलवार, रात 8:00 बजे!' का समय तय किया है. अमेरिकी की ओर से ट्रंप की इस धमकी का असर ईरान पर हो ना हो, लेकिन बाजार पर पूरा दिखा है. इधर ट्रंप ने धमकी दी और उधर सोना-चांदी भयंकर क्रैश हो गया.
अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी से कमोडिटी बाजार हिल गया. सोमवार, 6 अप्रैल को MCX पर सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. 6 अप्रैल, सुबह 6:55 बजे सोने की कीमत में 2.67 फीसदी की गिरावट देखने को मिली. 5 जून डिलीवरी के वाले सोने की कीमत 4098 रुपये गिरकर 1,49,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को मंगलवार तक सभी समुद्री ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया,तो ईरान की हालत'नर्क' जैसी कर देंगे. इलस धमकी के बाद सुबह सोने की सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई. MCX पर सोना 2.14 फीसदी क्रैश हो गया तो स्पॉट मार्केट में सोने की कीमत में 0.8% की गिरावट आई और कीमत $4,637.60 प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं चांदाी की कीमत में 1.5% की गिरावट आई और सिल्वर $71.95 पर पहुंच गया.
सिर्फ सोना ही नहीं महंगा हुआ, बल्कि कच्चे तेल की कीमत में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज का रास्ता बंद होने के बाद से क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार तेजी है. युद्ध शुरू होने से पहले जो कच्चा तेल 70 से 75 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था, 6 अप्रैल को उसका कीमत 112 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है. आज, सोमवार को WTI क्रूड ऑयल की कीमत, 0.15 फीसदी की बढ़त के साथ 111.7 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 1.37 फीसदी की तेजी आई और तेज 110.5 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.