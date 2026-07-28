Gold-Silver Price Today Update: अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दो हफ्ते से जारी सैन्य हमलों पर अचानक ब्रेक लगने और कूटनीतिक समाधान की उम्मीद के बीच ग्लोबल मार्केट के समीकरण बदल गए हैं. एक तरफ जहां इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में 8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. दूसरी तरफ सोने और चांदी में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है. आमतौर पर तनाव बढ़ने पर सोने की कीमत ऊपर जाती है. लेकिन ईरान जंग के दौरान सोना इससे अलग बिहेव कर रहा है और कीमत में गिरावट देखी जा रही है. मंगलवार सुबह कॉमेक्स (COMEX Gold) पर सोना 27 डॉलर की गिरावट के साथ 4,050 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. चांदी के दाम में भी नरमी देखी गई और यह गिरकर 57.64 डॉलर प्रति औंस रह गई.
इससे पहले कारोबारी सत्र में सोमवार को सोने-चांदी गिरावट के साथ बंद हुए थे. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार घरेलू बाजार में सोमवार को सोना गिरकर बंद हुआ था. इसके अलावा चांदी में भी मामूली गिरावट देखी गई थी. जून तिमाही में रिकॉर्ड लेवल तक गिरने वाले सोने के दाम में अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच उठापटक बनी हुई है. आज सुबह से इंटरनेशनल मार्केट दोनों कीमती धातुओं के रेट में गिरावट बनी हुई है.
इंटरनेशनल मार्केट में जब-जब सोने के दाम गिरते हैं तो निवेशक अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं. जनवरी 2026 में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने वाला सोना इन दिनों 25 प्रतिशत की गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहा है. फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून 2026) में सोना 12 प्रतिशत से ज्यादा गिर गया. जनवरी 2026 में चांदी 117 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड पर पहुंच गई थी. लेकिन आज यह गिरकर 57 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रही है. इसी तरह जनवरी में 1.90 लाख रुपये पर पहुंचने वाला सोना 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर के आसपास बना हुआ है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर सोमवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान सोने और चांदी के रेट में गिरावट देखी गई. सोमवार शाम को IBJA की तरफ से जारी किये गए रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना गिरकर 144466 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसी तरह 22 कैरेट वाले सोने का रेट गिरकर 132331 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 108350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया. चांदी की बात करें तो इसमें मामूली गिरावट देखी गई और यह गिरकर 224447 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई.
दुनियाभर में सोने और चांदी की कीमत नीचे आने के दो कारण हैं. पहला कारण अमेरिका और ईरान जंग के बीच अनिश्चितता का माहौल है. अमेरिका ने अभी भले ही हवाई हमलों को रोक दिया है लेकिन जब तक दोनों देशों में लिखित समझौता नहीं होता, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा. जैसे-जैसे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की खबर आती है निवेशक सोने में प्रॉफिट बुकिंग कर अपना पैसा निकाल लेते हैं. दूसरा कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रुख में आया बदलाव है. फेड रिजर्व ने पिछले दिनों नीतिगत बैठक में इशारा किया है कि आने वाले समय में ब्याज दर बढ़ सकती है.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)