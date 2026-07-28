Gold-Silver Price Today Update: अमेरिका और ईरान के बीच प‍िछले दो हफ्ते से जारी सैन्‍य हमलों पर अचानक ब्रेक लगने और कूटनीतिक समाधान की उम्‍मीद के बीच ग्लोबल मार्केट के समीकरण बदल गए हैं. एक तरफ जहां इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में 8% से ज्‍यादा की गिरावट दर्ज की गई. दूसरी तरफ सोने और चांदी में भी बड़ी ग‍िरावट देखी जा रही है. आमतौर पर तनाव बढ़ने पर सोने की कीमत ऊपर जाती है. लेक‍िन ईरान जंग के दौरान सोना इससे अलग ब‍िहेव कर रहा है और कीमत में ग‍िरावट देखी जा रही है. मंगलवार सुबह कॉमेक्‍स (COMEX Gold) पर सोना 27 डॉलर की ग‍िरावट के साथ 4,050 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गया. चांदी के दाम में भी नरमी देखी गई और यह ग‍िरकर 57.64 डॉलर प्रत‍ि औंस रह गई.