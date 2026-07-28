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क्रूड में गि‍रावट के बाद सुबह-सुबह धड़ाम हो गया सोना-चांदी; आज क्‍या है 24 K और 22K का रेट

Gold and Silver Price Today: अमेर‍िका और ईरान की जंग के बीच सोने-चांदी के रेट में ग‍िरावट देखी जा रही है. प‍िछले दो हफ्ते से ईरान पर जारी बमबारी को अमेर‍िका ने रोकने का फैसला क‍िया है और दोनों देशों के बीच बातचीत से समाधान न‍िकलने कीश‍िश है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 28, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:01 AM IST
क्रूड में गि‍रावट के बाद सुबह-सुबह धड़ाम हो गया सोना-चांदी; आज क्‍या है 24 K और 22K का रेट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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