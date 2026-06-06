पृथ्‍वी फ‍िनमार्ट के डायरेक्‍टर मनोज कुमार जैन का कहना है क‍ि देश की म‍िड‍िल क्‍लास फैम‍िली के बीच सोना सुरक्ष‍ित न‍िवेश का पसंदीदा व‍िकल्‍प रहा है. कीमत में आई बड़ी ग‍िरावट का असर भारतीय बाजार में भी देखने को म‍िलेगा. यह ग‍िरावट उन लोगों के ल‍िए अच्‍छा मौका हो सकती है जो शादी-ब्याह या निवेश के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे. उन्‍होंने यह भी कहा क‍ि इस ग‍िरावट के बीच गोल्‍ड ईटीएफ में न‍िवेश करना भव‍िष्‍य के लि‍ए फायदेमंद साब‍ित होगा. हालांकि, कुछ जानकारों का कहना है कि बाजार में अभी अस्थिरता बनी रह सकती है. इसलिए निवेश करने से पहले मार्केट ट्रेंड को समझना जरूरी है.