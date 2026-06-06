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Gold Price: ट्रंप ने आधी रात को सुनाई ऐसी खबर...सोना-चांदी हो गया धड़ाम, सीजन की सबसे बड़ी ग‍िरावट देख घबराए न‍िवेशक

Sone Chandi Ka Aaj Ka Rate: भारतीय बाजार में कल शाम सोना-चांदी के रेट में भले ही ग‍िरावट देखी गई हो लेक‍िन आधी रात अमेर‍िका में जाए जॉब के आंकड़ों से गोल्‍ड और स‍िल्‍वर धराशायी हो गए. एक द‍िन में आई यह सीजन की सबसे बड़ी ग‍िरावट है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 06, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:32 AM IST
Gold Price: ट्रंप ने आधी रात को सुनाई ऐसी खबर...सोना-चांदी हो गया धड़ाम, सीजन की सबसे बड़ी ग‍िरावट देख घबराए न‍िवेशक
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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