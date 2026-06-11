Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /होर्मुज में मिसाइल हमले से फूटा क्रूड बम, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, पहुंचा 95 डॉलर के पास, अब पेट्रोल-डीजल का क्या होगा?

होर्मुज में मिसाइल हमले से फूटा 'क्रूड बम', कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, पहुंचा 95 डॉलर के पास, अब पेट्रोल-डीजल का क्या होगा?

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है. युद्धविराम के लिए बैठकों के दौर चलते हैं, लेकिन फिर दोनों देश एक दूसरे पर गोले बरसाने लगते हैं. एक बार फिर से ईरान पर हमले तेज हो गए हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 11, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:24 AM IST
होर्मुज में मिसाइल हमले से फूटा 'क्रूड बम', कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, पहुंचा 95 डॉलर के पास, अब पेट्रोल-डीजल का क्या होगा?

About the Author

Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाजार,कमोडिटी के अलावा जियो पॉलिटिकल खबरों को लिखने में खास दिलचस्पी है. जी न्यूज से पहले NBT के बिजनेस सेक्शन में काम किया. जहां वेब आर्टिकल के अलावा वीडियो प्रोडक्शन से जुड़ी रहीं. 9 साल Oneindia के साथ काम करने के दौरान इवनिंग शिफ्ट , होम पेज, ट्रेडिंग न्यूज की जिम्मेदारी संभाली. मैथिली ठाकुर, नीरज चोपड़ा, रॉबर्ट वाड्रा जैसे शख्सियत के साथ इंटरव्यू और लाइव डिबेट शो का लंबा अनुभव है. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव रखने वाली बवीता के पास 4 साल TV न्यूज चैनल में काम का अनुभव है. महुआ न्यूज, जनसंदेश, सहारा जैसे टीवी चैनलों में प्रोग्राम प्रोड्यूसर से लेकर रनडाउन की जिम्मेदारी संभाली. बिहार से ताल्लुक रखने वाली बवीता ने दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. सामाजिक कामों के लिए उन्हें नोएडा एक्सटेंशन के एनजीओ की ओर से 3 बार अवार्ड मिल चुका है. बवीता को पढ़ने-लिखने के साथ स्टेज शो का अनुभव है. आप बवीता झा से Bavita.jha@India.Com पर ईमेल या एक्स पर  bavita jha (@youthreporter2) के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
2 ब्लॉकबस्टर सीक्वल देने वाली वो फिल्म... जिसके तीसरे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट
Tanu Weds Manu 36 min ago
2
Delhi Metro Vacancy6 min ago
3
OpenClaw14 min ago
4
chhattisgarh news15 min ago
5
Snake Village17 min ago