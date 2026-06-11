होर्मुज में मिसाइल हमले से फूटा 'क्रूड बम', कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, पहुंचा 95 डॉलर के पास, अब पेट्रोल-डीजल का क्या होगा?

Crude Oil price: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है. युद्धविराम के लिए बैठकों के दौर चलते हैं, लेकिन फिर दोनों देश एक दूसरे पर गोले बरसाने लगते हैं. एक बार फिर से ईरान पर हमले तेज हो गए हैं. इस बीच अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास 'सेत्तेबेल्लो' नाम के ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला किया. इस टैंकर पर 24 भारतीय शामिल थे. वहीं ईरान की ओर से फिर से अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है. युद्ध फिर से भड़कने के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में आ लग गई. बुधवार को क्रूड ऑयल , जो 90 डॉलर से नीचे पहुंच गया था, वो फिर से उबलने लगा है.
युद्ध फिर से शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें फिर से आसमान छूने लगी है. ग्लोबल ऑल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.04 डॉलर की तेजी के साथ 94.08 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं WTI की कीमत आज 1.30 डॉलर की बढ़त के साथ 91,33 डॉलर पर पहुंच गई. क्रूड ऑयल बेयरिस बना हुआ है. इसमें अभी और तेजी की आशंका है. अगर युद्ध में शांति नहीं लौटी और होर्मुज पर टैंकरों पर हमले होते रहे तो तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. खबर अपडेट हो रही है.....