/Gold Rate: सोने ने फिर पकड़ी रफ्तार, जाएगा ₹3 लाख के पार,चांदी छूएगी ₹6 लाख का आंकड़ा ? रॉबर्ट कियोसाकी की गोल्ड पर चेतावनी

Gold Rate 17 August: त्योहारी सीजन के शुरुआत से पहले सोने की कीमत में तेजी लौट आई है. गोल्ड-सिल्वर दोनों में के रेट में बीते एक हफ्ते से बढ़त का ग्राफ देखा जा रहा है. सोमवार, 17 अगस्त को फिर से सोने-चांदी दोनों के रेट्स में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. इंटरनेशनल मार्केट से लेकर घरेलू बुलियन मार्केट में सोना आदज महंगा हुआ है.
1. इंटरनेशनल मार्केट Comex गोल्ड की कीमत 17 अगस्त को 15 डॉलर की तेजी के साथ 4,391.32 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.
2. Comex पर चांदी की कीमत 0.94% तक चढ़ने के बाद 65.720 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिख रहा है.
3. MCX पर भी सोना 0.29% की बढ़त के साथ 1,55,961 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है.
4. MCX पर चांदी चढ़कर 2.37 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड कर रही है.
भारत में भी सोने-चांदी की कीमत में फिर से तेजी लौटी है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक सोमवार, 17 अगस्त को गोल्ड-सिल्वर की कीमत कुछ इस तरह से हैं....
24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,52,360 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,39,570 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट शुद्धता वाला सोना आज 1,14,270 रुपये प्रति 10 ग्राम.
1 किलो चांदी की कीमत 2,33,842 रुपये पर पहुंच गई.
सोने की कीमत में अभी तेजी का दौर बना रहने वाला है. बाजार की नजर अभी अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली नीति, डॉलर और खाड़ी युद्ध के चलते बदल रहे जियो पॉलिटिकल तनाव पर बने हुए हैं. अगर डॉलर कमजोर रहता है और अमेरिकी फेडरल की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ती है, तो सोने को आगे भी सपोर्ट मिल सकता है. मतलब आने वाले दिनों में सोने में और तेजी देखी जा सकती है.
जानमाने निवेशक और मशहूर किताब ‘रिच डैड पुअर डैड’ के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने एक बार फिर सोने और चांदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. कियोसाकी ने अमेरिका कर्ज के बोझ से सोने की कीमतों में आने वाली तेजी को जोड़ा है. उन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत 3 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर जाएगी. वहीं 1 किलो चांदी का भाव 6 लाख रुपये को छू लेगी.
कियोसाकी ने दावा किया है कि अमेरिका का बढ़ता कर्ज सोने की कीमतों को बढ़ाने का काम करेगा. अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छूने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने जाने-माने फाइनेंशियल कमेंटेटर जिम रिकर्ड्स के अनुमानों के आधार पर कहा कि अमेरिका के बढ़ते कर्ज के बीच सोना सहारा बनेगा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 10,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है. चांदी 200 डॉलर प्रति औंस का स्तर छू सकता है.अगर आप इस कीमत को भारतीय करेंगी और ग्राम में कंवर्ट करें, तो सोना करीब 3.06 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी करीब 6.13 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक जा सकती है.
$40 TRILLION US NATIONAL soon!!
Q: What are you doing about it?
Friends who are much smarter than me, such as Jim Rickards are predicting $200 an ounce for silver and $10,000 an ounce gold soon.
Of the two…. I think silver is the best choice in August 2026.
Q: What do you…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 15, 2026
डिस्क्लेमर: Zee News आपको किसी भी तरह से निवेश की सलाह नहीं दे रहा है. ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए लिखी गई है. सोने-चांदी, शेयर आदि में निवेश से पहले आप सेबी रजिस्टर वित्तीय सलाहकार से निवेश की सलाह जरूर लें.