/होर्मुज पर ताला, लाल सागर में हूतियों से पाला, सऊदी का तेल पाइपलाइन भी ठप...बड़े तेल-गैस संकट की खतरा मंडराया

Crude Oil Crisis: 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया तेल और गैस संकट का सामना कर रही है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकेबंदी कर ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन को ठप कर दिया. भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े और LPG सिलेंडरों के लिए लाइन लगने लगी. अब हालात और बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है. तेल संकट खतरनाक होता जा रहा है.
होर्मुज पहले से बंद है , ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरब ने तेल पाइपलाइन को पूरी तरह से बंद कर दिया है. इतना ही नहीं नया संकट 'स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब' में पैदा हो गया है, जहां यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने तेल के दूसरे अहम रास्ते पर कब्जा कर लिया है. तेल सप्लाई के लिए पानी का यह संकरा रास्ता लाल सागर को गल्फ ऑफ अदन और उसके आगे अरब सागर से जोड़ता है.
हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब में भी होर्मुज वाली रणनीति अपनाकर खाड़ी देशों से हिंद महासागर की ओर होने वाले तेल और गैस निर्यात को पूरी तरह से ब्लॉक करने की तैयारी कर ली है. वहीं दूसरी ओर लगातार हो रहे ड्रोन हमलों के बाद सऊदी अरब ने अपने प्रमुख तेल पाइप लाइन को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया. जिस ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब अपने तेल का निर्यात करता है, जो उसके तेल निर्यात का एकमात्र रास्ता है, जिस पाइपलाइन की 70 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात की क्षमता है, वो बंद कर दिया गया है. जाहिर है कि तेल की सप्लाई फंस गई है.
भारत अपनी ऊर्जा की जरूरत तो आयात से पूरा करता है. जरूरत का 80 से 85 % तेल आयात करता है. गैस का आयात 90 फीसदी तक पहुंच जाता है. जरूरत का 60 से 65% LPG इंपोर्ट किया जाता है. होर्मुज का रास्ता पहले से बंद है. लाल सागर पर हूतियां का कब्जा हो रहा है. सऊदी अरब की पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है. यानी तेल की सप्लाई अटकने वाली है. बाब-अल-मंदेब और स्वेज नहर एशिया से यूरोप तक माल पहुंचाने का जरूरी समुद्री रास्ते का हिस्सा हैं. यहां जहाजों की आवाजाही रूकने का मतलब है अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होकर माल का पहुंचना. जिससे समय, ईंधन खर्च और माल ढुलाई लागत बढ़ेगी. तेल के रास्ते बंद होने से पहले कच्चे तेल की कीमत और बढ़ेगी. पहले से ही क्रूड ऑयल की कीमत 109 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है. अब इन दो अहम रास्तों से तेल का निर्यात अटकने का मतलब है कि तेल की कीमत और चढ़ेगी.