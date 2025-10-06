इस टियर 2 शहर में रहते हैं भारत के सबसे अमीर लोग, कोलकाता से भी ज्यादा हैं अरबपति

भारत के अरबपतियों में से सबसे ज्यादा लोग मुंबई में रहते हैं. उसके बाद नई दिल्ली का स्थान है. हालांकि, एक टियर 2 शहर ने कोलकाता जैसे महानगरों और पुणे, नोएडा और गुरुग्राम जैसे व्यावसायिक रूप से समृद्ध शहरों को पीछे छोड़ दिया है.
Hurun India Rich List 2025: पिछले एक साल में भारत की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है. ये बात इस साल की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 (Hurun India Rich List 2025) में भी सामने आयी है. रिपोर्ट के मुताबिक, देश में अरबपतियों की संख्या अब 350 को पार कर गई है, जो 2013 की तुलना में छह गुना ग्रोथ है. इस लिस्ट में 284 नए लोग शामिल हुए हैं, जबकि 1,687 लोगों की कुल संपत्ति ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक है.
भारत के अरबपतियों में से सबसे ज्यादा लोग मुंबई में रहते हैं. उसके बाद नई दिल्ली का स्थान है. हालांकि, एक टियर 2 शहर ने कोलकाता जैसे महानगरों और पुणे, नोएडा और गुरुग्राम जैसे व्यावसायिक रूप से समृद्ध शहरों को पीछे छोड़ दिया है.
गुजरात के इस शहर में हैं 16 अरबपति
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में कुल 16 अरबपति हैं. ये शहर सबसे ज़्यादा अरबपतियों के मामले में छठे स्थान पर है और इसने पुणे, नोएडा और गुरुग्राम जैसे व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों और कोलकाता जैसे महानगरों को पीछे छोड़ दिया है. मुंबई 91 अरबपतियों के साथ टॉप पर बना हुआ है, जबकि नई दिल्ली 70 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है.
सबसे ज्यादा अरबपतियों वाले शीर्ष 5 शहर
Hurun India Rich List 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में अरबपतियों की संख्या अब 350 को पार कर गई है. 2013 की तुलना में इस लिस्ट में 6 गुना ग्रोथ हुई है.