इस टियर 2 शहर में रहते हैं भारत के सबसे अमीर लोग, कोलकाता से भी ज्यादा हैं अरबपति

भारत के अरबपतियों में से सबसे ज्यादा लोग मुंबई में रहते हैं. उसके बाद नई दिल्ली का स्थान है. हालांकि, एक टियर 2 शहर ने कोलकाता जैसे महानगरों और पुणे, नोएडा और गुरुग्राम जैसे व्यावसायिक रूप से समृद्ध शहरों को पीछे छोड़ दिया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 03:17 PM IST
Hurun India Rich List 2025: पिछले एक साल में भारत की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है. ये बात इस साल की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 (Hurun India Rich List 2025) में भी सामने आयी है. रिपोर्ट के मुताबिक, देश में अरबपतियों की संख्या अब 350 को पार कर गई है, जो 2013 की तुलना में छह गुना ग्रोथ है. इस लिस्ट में 284 नए लोग शामिल हुए हैं, जबकि 1,687 लोगों की कुल संपत्ति ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक है.

गुजरात के इस शहर में हैं 16 अरबपति

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में कुल 16 अरबपति हैं. ये शहर सबसे ज़्यादा अरबपतियों के मामले में छठे स्थान पर है और इसने पुणे, नोएडा और गुरुग्राम जैसे व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों और कोलकाता जैसे महानगरों को पीछे छोड़ दिया है.  मुंबई 91 अरबपतियों के साथ टॉप पर बना हुआ है, जबकि नई दिल्ली 70 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है.

सबसे ज्यादा अरबपतियों वाले शीर्ष 5  शहर

  • 1. मुंबई: अरबपतियों की संख्या: 91; सबसे अमीर अरबपति: मुकेश अंबानी और परिवार (₹9,55,410 करोड़)
  • 2. नई दिल्ली: अरबपतियों की संख्या: 70; सबसे अमीर अरबपति: रोशनी नादर मल्होत्रा ​​और परिवार (₹2,84,120 करोड़)
  • 3. बेंगलुरु: अरबपतियों की संख्या: 31; सबसे अमीर अरबपति: अजीम प्रेमजी और परिवार (₹2,21,250 करोड़)
  • 4. हैदराबाद: अरबपतियों की संख्या: 19; सबसे अमीर अरबपति: मुरली देवी और परिवार (₹91,100 करोड़)
  • 5. चेन्नई: अरबपतियों की संख्या: 22; सबसे अमीर अरबपति: वेणु श्रीनिवासन (₹85,260 करोड़)

Hurun India Rich List 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में अरबपतियों की संख्या अब 350 को पार कर गई है. 2013 की तुलना में इस लिस्ट में 6 गुना ग्रोथ हुई है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

