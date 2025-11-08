हर रोज ₹7.4 करोड़ का दान कर देश के सबसे बड़े दानवीर बने शिव नादर, जानिए दानवीरों की लिस्ट में कौन-कौन हैं शामिल?

Hurun Philanthropy List 2025: . रिपोर्ट में बताया गया कि इस साल देश के 191 प्रमुख परोपकारी, जिनमें 12 नए नाम शामिल हैं ने मिलकर ₹10,380 करोड़ का दान किया. ये पिछले तीन वर्षों में 85% की बढ़ोतरी दर्शाता है.
Hurun Philanthropy List 2025: एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 जारी हो गई है. इस साल की लिस्ट में 191 दानवीरों ने कुल 10,380 करोड़ रुपये का योगदान दिया है. एडेलगिव और हुरुन इंडिया फिलैंथ्रॉपी लिस्ट 2025 के मुताबिक, भारत के सबसे धनी परिवार पहले से कहीं अधिक समाज को योगदान दे रहे हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि इस साल देश के 191 प्रमुख परोपकारी, जिनमें 12 नए नाम शामिल हैं ने मिलकर ₹10,380 करोड़ का दान किया. ये पिछले तीन वर्षों में 85% की बढ़ोतरी दर्शाता है.
रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि केवल टॉप 25 दानदाताओं ने पिछले तीन वर्षों में ₹50,000 करोड़ का योगदान किया है यानी औसतन ₹46 करोड़ प्रतिदिन.
सबसे बड़े दानवीर बने शिव नादर
लगातार चौथे वर्ष HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नादर देश के सबसे बड़े दानवीर बने हैं. उन्होंने वर्ष 2025 में कुल 2,708 करोड़ रुपये का दान किया. दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी हैं, इन्होंने 626 करोड़ रुपये का दान किया. इनका फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर रहा.
रोहिणी नीलेकणी टॉप 10 में आठवें स्थान पर हैं रोहिणी भारत की सबसे उदार महिला दानवीर हैं इस साल ₹204 करोड़ का योगदान दिया है. Zerodha के निखिल और निथिन कमाथ इस लिस्ट में सबसे युवा दानवीर हैं. इन्होंने ₹147 करोड़ का दान दिया है.
इस साल की लिस्ट में 24 महिलाएं शामिल हैं. रोहिणी नीलेकणि 204 करोड़ रुपये के योगदान के साथ भारत की सबसे उदार महिला हैं. बायोकोन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ ने रिसर्च और विकास के लिए 83 करोड़ रुपये का दान दिया है, जबकि बीना शाह ने शिक्षा के समर्थन में 69 करोड़ रुपये का योगदान दिया है.