हैदराबाद एयरपोर्ट पर हड़कंप, चेक-इन सिस्टम ठप, यात्रियों ने एयरलाइन्स से पूछे सवाल

Flight operations hit across airports : चेक-इन सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से बुधवार को कई एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है. इसी वजह से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गई है. एक वीडियो में बुधवार सुबह हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों का एक बड़ा ग्रुप एयरलाइन हेल्पडेस्क को घेरे हुए दिख रहे हैं. यात्री अपनी फ्लाइट की स्थिति साफ करने की मांग कर रहे थे. यात्री सवाल पूछते हुए, टिकट और मोबाइल फोन पकड़े हुए और स्टाफ से देरी के बारे में पूछते हुए देखा जा सकता है.

#WATCH | Hyderabad, Telangana | Chaos erupts at Rajiv Gandhi International Airport after delay in flights due to operational issues. pic.twitter.com/5sQ6BqhmiT — ANI (@ANI) December 3, 2025

चेक-इन में गड़बड़ी से कई फ्लाइट्स में देरी हुई

न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, सिस्टम में खराबी की वजह से बुधवार को अलग-अलग एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम में दिक्कतें आई है. इन दिक्कतों की वजह से कुछ फ्लाइट्स में देरी हुई. वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एक मैसेज में कहा गया है, 'माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने दुनिया भर में बड़ी सर्विस में रुकावट की रिपोर्ट की है. एयरपोर्ट पर IT सर्विस/चेक-इन सिस्टम पर असर पड़ा है. इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा है. माइक्रोसॉफ्ट या एयरलाइंस की तरफ से तुरंत कोई कमेंट नहीं आया है.

पिछले महीने हुई थी टेक्निकल गड़बड़ी

पिछले महीने इसी तरह की एक घटना में ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में टेक्निकल दिक्कत के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 400 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में देरी हुई थी, जिससे भारी दिक्कत हुई थी. इस रुकावट से एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी बड़ी एयरलाइंस पर असर पड़ा था और लंबी लाइनें लग गई थी और ऑपरेशन धीमा हो गया था. इसमें IP-बेस्ड AMSS सिस्टम में टेक्निकल दिक्कत का पता चला, जिसके बाद MoCA के सेक्रेटरी ने चेयरमैन AAI, मेंबर ANS और दूसरे अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की और दिक्कतों को ठीक करने के लिए जरूरी निर्देश दिए थे.