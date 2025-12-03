Advertisement
trendingNow13027518
Hindi Newsबिजनेस

हैदराबाद एयरपोर्ट पर हड़कंप, चेक-इन सिस्टम ठप, यात्रियों ने एयरलाइन्स से पूछे सवाल

न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, सिस्टम में खराबी की वजह से बुधवार को अलग-अलग एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम में दिक्कतें आई है. इन दिक्कतों की वजह से कुछ फ्लाइट्स में देरी हुई. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 03:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हैदराबाद एयरपोर्ट पर हड़कंप, चेक-इन सिस्टम ठप, यात्रियों ने एयरलाइन्स से पूछे सवाल

Flight operations hit across airports : चेक-इन सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से बुधवार को कई एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है. इसी वजह से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गई है. एक वीडियो में बुधवार सुबह हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों का एक बड़ा ग्रुप एयरलाइन हेल्पडेस्क को घेरे हुए दिख रहे हैं. यात्री अपनी फ्लाइट की स्थिति साफ करने की मांग कर रहे थे. यात्री सवाल पूछते हुए, टिकट और मोबाइल फोन पकड़े हुए और स्टाफ से देरी के बारे में पूछते हुए देखा जा सकता है.

चेक-इन में गड़बड़ी से कई फ्लाइट्स में देरी हुई

न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, सिस्टम में खराबी की वजह से बुधवार को अलग-अलग एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम में दिक्कतें आई है. इन दिक्कतों की वजह से कुछ फ्लाइट्स में देरी हुई. वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एक मैसेज में कहा गया है, 'माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने दुनिया भर में बड़ी सर्विस में रुकावट की रिपोर्ट की है. एयरपोर्ट पर IT सर्विस/चेक-इन सिस्टम पर असर पड़ा है.  इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा है. माइक्रोसॉफ्ट या एयरलाइंस की तरफ से तुरंत कोई कमेंट नहीं आया है.

पिछले महीने हुई थी टेक्निकल गड़बड़ी

पिछले महीने इसी तरह की एक घटना में ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में टेक्निकल दिक्कत के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 400 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में देरी हुई थी, जिससे भारी दिक्कत हुई थी. इस रुकावट से एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी बड़ी एयरलाइंस पर असर पड़ा था और लंबी लाइनें लग गई थी और ऑपरेशन धीमा हो गया था. इसमें IP-बेस्ड AMSS सिस्टम में टेक्निकल दिक्कत का पता चला, जिसके बाद MoCA के सेक्रेटरी ने चेयरमैन AAI, मेंबर ANS और दूसरे अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की और दिक्कतों को ठीक करने के लिए जरूरी निर्देश दिए थे.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Technical Glitch at Airport

Trending news

सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
Mahmood Madani
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
CM Revanth Reddy
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया