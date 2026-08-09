India's hydrogen rail mission: एक हाइड्रोजन ट्रेन चल गई, लेकिन सैकड़ों ट्रेनों का सपना कितना बड़ा चैलेंज; जानिए क्या हैं सबसे बड़ी चुनौतियां?

India's Hydrogen Rail Mission : भारत में हाइड्रोजन ट्रेन का इंतजार अब खत्म हो चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. इसके साथ ही हाइड्रोजन से चलने वाली रेल का प्रयोग कागजों और योजनाओं से निकलकर जमीन पर आ गया है. ये ट्रेन भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है और फिलहाल उत्तर रेलवे के 89 किलोमीटर लंबे जींद-सोनीपत रूट पर चल रही है. ये जींद जंक्शन, गोहाना जंक्शन और सोनीपत को जोड़ती है.
लेकिन, एक ट्रेन का सफल संचालन और बात है, जबकि देशभर में ऐसी सैकड़ों ट्रेनें चलाना बिल्कुल अलग चुनौती है. यही वजह है कि अब सवाल ये नहीं है कि हाइड्रोजन ट्रेन चल सकती है या नहीं? सवाल ये है कि क्या भारत इसके लिए जरूरी पूरा सिस्टम तैयार कर सकता है?
हाइड्रोजन ट्रेन देखने में आम ट्रेन जैसी ही होती है. लेकिन, इसका पावर सिस्टम अलग होता है. सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रेन ऊपर लगी बिजली की तारों से बिजली लेती है. वहीं, हाइड्रोजन ट्रेन अपने साथ टैंकों में हाइड्रोजन लेकर चलती है. इस हाइड्रोजन को फ्यूल सेल में भेजा जाता है. वहां, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनती है. यही बिजली ट्रेन के मोटर को चलाती है. इस प्रक्रिया में मुख्य उत्सर्जन के तौर पर पानी का भाप निकलता है यानी अगर हाइड्रोजन ग्रीन तरीके से बनाई गई है, तो ट्रेन को चलाने में कार्बन उत्सर्जन काफी कम किया जा सकता है. लेकिन, यहां एक बड़ी बात समझना जरूरी है.
इसके लिए हाइड्रोजन बनानी होगी. उसे स्टोर करना होगा, ट्रेन तक पहुंचाना होगा और फिर ट्रेन में भरने के लिए रिफ्यूलिंग स्टेशन भी बनाने होंगे. यही वह हिस्सा है, जहां असली चुनौती शुरू होती है.
Xynteo के पार्टनर और मैनेजिंग डायरेक्टर (भारत) विपुल कुमार के मुताबिक, सबसे बड़ी चुनौती हाइड्रोजन सिस्टम के किसी एक हिस्से में नहीं है. असल चुनौती ये है कि हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, रिफ्यूलिंग और सुरक्षा व्यवस्था को एक साथ जोड़ा जाए और ये पूरा सिस्टम लंबे समय तक भरोसेमंद तरीके से काम करे. भारत में फिलहाल हाइड्रोजन के लिए कोई पाइपलाइन नेटवर्क भी नहीं है. इसलिए अगर किसी नए रेलवे रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन चलानी है, तो वहां हाइड्रोजन की सप्लाई का इंतजाम भी करना होगा.
इसके लिए जरूरत होगी-
हाइड्रोजन बनाने की सुविधा
इलेक्ट्रोलाइजर
कंप्रेशन सिस्टम
स्टोरेज टैंक
हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन
ट्रांसपोर्ट व्यवस्था
प्रशिक्षित कर्मचारी
सुरक्षा व्यवस्था
यानी ट्रेन के साथ-साथ उसके पीछे पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा.
इसका जवाब है. नहीं.
भारत में रेलवे का बड़ा हिस्सा पहले ही इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है. ब्रॉड-गेज रेलवे नेटवर्क का करीब 99 फीसदी हिस्सा इलेक्ट्रिफाई किया जा चुका है, जहां बिजली की ओवरहेड लाइन पहले से मौजूद है. वहां, इलेक्ट्रिक ट्रेन ज्यादा आसान और सस्ती है. इलेक्ट्रिक ट्रेन में ग्रिड से सीधे बिजली मोटर तक पहुंचती है. हाइड्रोजन के मामले में पहले बिजली से पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन बनानी पड़ती है, फिर ट्रेन के फ्यूल सेल में हाइड्रोजन से दोबारा बिजली बनाई जाती है. इस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा का नुकसान होता है.
इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक ट्रेनों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उन जगहों पर काम आएगा जहां इलेक्ट्रिफिकेशन मुश्किल है.
यही हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी उपयोगिता है. भारत में कई ऐसे रूट हैं जहां ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन बिछाना महंगा, मुश्किल या व्यावहारिक नहीं हो सकता है. ऐसे रूटों पर हाइड्रोजन ट्रेन उपयोगी हो सकती है.
इनमें शामिल हो सकते हैं-
हेरिटेज रेलवे लाइनें
पहाड़ी इलाके
कम यात्री वाले रेलवे रूट
दूरदराज के क्षेत्र
सीमावर्ती इलाके
लद्दाख जैसे रणनीतिक क्षेत्र
पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से
पूर्व DRDO वैज्ञानिक और एमिटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के चांसलर डॉ डब्ल्यू सेल्वामूर्ति के मुताबिक, कम यात्री घनत्व वाले सेक्टर, हेरिटेज टूरिज्म और सीमावर्ती क्षेत्रों में हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है यानी हाइड्रोजन ट्रेन का मकसद पूरे भारतीय रेलवे को हाइड्रोजन पर चलाना नहीं है, जहां बिजली की लाइन पहुंचाना मुश्किल है. वहां हाइड्रोजन एक विकल्प बन सकता है.
हाइड्रोजन ट्रेन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में सबसे बड़ी अड़चन इसकी कीमत है. आज भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत करीब 5 से 10 डॉलर प्रति किलोग्राम के बीच बताई जाती है. वहीं, परिवहन के क्षेत्र में इसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कीमत करीब 1 डॉलर प्रति किलोग्राम तक लाने की जरूरत मानी जा रही है. लेकिन, सिर्फ हाइड्रोजन बनाने की कीमत देखना काफी नहीं होगा. इसे कंप्रेस करना होगा. स्टोर करना होगा. ट्रांसपोर्ट करना होगा और फिर ट्रेन में भरना होगा. इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद हाइड्रोजन की वास्तविक लागत और बढ़ सकती है. यही वजह है कि हाइड्रोजन ट्रेन को बड़े पैमाने पर चलाने से पहले इसकी पूरी अर्थव्यवस्था को व्यवहारिक बनाना जरूरी है.
विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में तकनीक बेहतर होने के साथ हाइड्रोजन की लागत कम हो सकती है. भारत में कम लागत पर हाइड्रोजन बनाने के लिए कई तकनीकों पर काम चल रहा है.
इनमें शामिल हैं-
फोटोकैटेलिसिस
फोटोइलेक्ट्रोकेमिकल तकनीक
वेस्टवॉटर से इलेक्ट्रोलिसिस
एडवांस्ड कैटेलिस्ट
इसके अलावा हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी नई तकनीकों पर काम हो रहा है. डॉ. सेल्वामूर्ति का अनुमान है कि तकनीक के बड़े स्तर पर इस्तेमाल के बाद ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत करीब 10 डॉलर से घटकर 2 डॉलर प्रति किलोग्राम तक आ सकती है. हालांकि, वास्तविक लागत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उत्पादन, स्टोरेज और सप्लाई का पूरा सिस्टम कितना कुशल बनता है.
अगर भारत को हाइड्रोजन ट्रेन की संख्या बढ़ानी है, तो सिर्फ नई ट्रेन खरीदने से काम नहीं चलेगा. सबसे पहले रूट पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा. डॉ. सेल्वामूर्ति के मुताबिक, हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, इलेक्ट्रोलाइजर और मेंटेनेंस सिस्टम तैयार करना जरूरी है. इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए जैसे इलेक्ट्रिक कार के लिए चार्जिंग स्टेशन जरूरी है. वैसे ही हाइड्रोजन ट्रेन के लिए हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन जरूरी होगा. लेकिन, हर जगह अलग-अलग छोटा सिस्टम बनाना महंगा पड़ सकता है.
इसीलिए विपुल कुमार का सुझाव है कि इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन हब बनाए जाएं. इन हब में एक ही जगह पर रिन्यूएबल बिजली + पानी की व्यवस्था + इलेक्ट्रोलाइजर + हाइड्रोजन कंप्रेशन + स्टोरेज + रिफ्यूलिंग जैसी सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और लागत भी नियंत्रित की जा सकती है.
यहां एक और सवाल उठता है-अगर हाइड्रोजन से ट्रेन चल रही है तो क्या वो अपने आप पूरी तरह पर्यावरण के लिए अच्छी हो गई? ऐसा जरूरी नहीं है. हाइड्रोजन को बनाने के लिए जिस बिजली का इस्तेमाल हो रहा है. वह कहां से आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है. अगर हाइड्रोजन बनाने के लिए कोयले या जीवाश्म ईंधन से बनी बिजली इस्तेमाल की जाती है, तो इसका पर्यावरणीय फायदा कम हो सकता है. भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य हर साल 50 लाख टन यानी 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है. विपुल कुमार के मुताबिक, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए करीब 125 GW की समर्पित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता की जरूरत होगी. रेलवे की मांग इस कुल हाइड्रोजन उत्पादन की तुलना में छोटी होगी. लेकिन फिर भी यह जरूरी है कि रिन्यूएबल बिजली, हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और रिफ्यूलिंग की व्यवस्था एक साथ बढ़े.
मान लीजिए किसी रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन तो खरीद ली गई, लेकिन, वहां हाइड्रोजन भरने का पर्याप्त इंतजाम नहीं है. ऐसे में ट्रेन की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. इसी तरह अगर हर छोटे रूट के लिए अलग-अलग महंगा हाइड्रोजन स्टेशन बना दिया गया और वहां सिर्फ एक-दो ट्रेनें चलती हैं, तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर काफी समय तक कम इस्तेमाल हो सकता है. इसलिए विशेषज्ञों का जोर रूट आधारित और साझा इंफ्रास्ट्रक्चर पर है.
संभावना कम है. विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में हाइड्रोजन ट्रेनों का विस्तार चरणबद्ध तरीके से होगा. पहले कुछ चुनिंदा रूटों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, खासतौर पर हेरिटेज रेलवे, पहाड़ी इलाकों और दूरदराज के कॉरिडोर पर. इसके बाद तकनीक और अर्थव्यवस्था के बेहतर होने पर इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है. सैकड़ों ट्रेनों तक पहुंचने की संभावना 2030 के बाद ज्यादा मानी जा रही है. इसके लिए कई चीजों का एक साथ बेहतर होना जरूरी होगा-
ग्रीन हाइड्रोजन सस्ती हो
फ्यूल सेल ज्यादा टिकाऊ हों
रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो
हाइड्रोजन सप्लाई भरोसेमंद हो
साझा इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्याप्त इस्तेमाल हो
हाइड्रोजन तकनीक में निवेश का फायदा रेलवे से आगे भी जा सकता है. अगर भारत कम लागत पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने और स्टोर करने में सफल होता है, तो इसका इस्तेमाल आगे चलकर-
ट्रकों
जहाजों
विमानों
ड्रोन
स्टील उद्योग
सीमेंट उद्योग
जैसे क्षेत्रों में भी हो सकता है यानी हाइड्रोजन ट्रेन का प्रोजेक्ट सिर्फ रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं है. ये भारत में एक बड़े 'हाइड्रोजन इकोसिस्टम' की शुरुआत भी बन सकता है. भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर उतर चुकी है. इसने यह साबित कर दिया है कि तकनीक भारत में इस्तेमाल की जा सकती है. लेकिन, एक ट्रेन चलाना और देश के अलग-अलग हिस्सों में सैकड़ों ट्रेनें चलाना दो बिल्कुल अलग चुनौतियां हैं.