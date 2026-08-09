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India's hydrogen rail mission: एक हाइड्रोजन ट्रेन चल गई, लेकिन सैकड़ों ट्रेनों का सपना कितना बड़ा चैलेंज; जानिए क्या हैं सबसे बड़ी चुनौतियां?

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर उतर चुकी है. अब असली चुनौती इसे देश के अलग-अलग रूटों तक पहुंचाने की है. महंगी ग्रीन हाइड्रोजन, नए रिफ्यूलिंग स्टेशन और पूरी सप्लाई चेन इसके रास्ते की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 09, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:37 PM IST
India's hydrogen rail mission: एक हाइड्रोजन ट्रेन चल गई, लेकिन सैकड़ों ट्रेनों का सपना कितना बड़ा चैलेंज; जानिए क्या हैं सबसे बड़ी चुनौतियां?
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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