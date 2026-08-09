India's hydrogen rail mission: एक हाइड्रोजन ट्रेन चल गई, लेकिन सैकड़ों ट्रेनों का सपना कितना बड़ा चैलेंज; जानिए क्या हैं सबसे बड़ी चुनौतियां?

यहां एक और सवाल उठता है-अगर हाइड्रोजन से ट्रेन चल रही है तो क्या वो अपने आप पूरी तरह पर्यावरण के लिए अच्छी हो गई? ऐसा जरूरी नहीं है. हाइड्रोजन को बनाने के लिए जिस बिजली का इस्तेमाल हो रहा है. वह कहां से आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है. अगर हाइड्रोजन बनाने के लिए कोयले या जीवाश्म ईंधन से बनी बिजली इस्तेमाल की जाती है, तो इसका पर्यावरणीय फायदा कम हो सकता है. भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य हर साल 50 लाख टन यानी 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है. विपुल कुमार के मुताबिक, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए करीब 125 GW की समर्पित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता की जरूरत होगी. रेलवे की मांग इस कुल हाइड्रोजन उत्पादन की तुलना में छोटी होगी. लेकिन फिर भी यह जरूरी है कि रिन्यूएबल बिजली, हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और रिफ्यूलिंग की व्यवस्था एक साथ बढ़े.