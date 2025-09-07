दिवाली से पहले हुंडई का धमाका: Creta से लेकर Verna तक, धड़ाम से गिरे दाम! हजारों नहीं लाखों होगा फायदा
Advertisement
trendingNow12912493
Hindi Newsबिजनेस

दिवाली से पहले हुंडई का धमाका: Creta से लेकर Verna तक, धड़ाम से गिरे दाम! हजारों नहीं लाखों होगा फायदा

दिवाली से एक महीने पहले ही ग्राहकों के लिए हुंडई मोटर इंडिया ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह सरकार द्वारा हाल ही में की गई GST कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी. 

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 06:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली से पहले हुंडई का धमाका: Creta से लेकर Verna तक, धड़ाम से गिरे दाम! हजारों नहीं लाखों होगा फायदा

दिवाली से एक महीने पहले ही ग्राहकों के लिए हुंडई मोटर इंडिया ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह सरकार द्वारा हाल ही में की गई GST कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी. इसका असर सीधा गाड़ियों की कीमतों पर पड़ा है. अब हुंडई की कारें और SUV पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई हैं. कंपनी ने अलग-अलग मॉडल्स में कीमतों में 60 हजार रुपये से लेकर 2.40 लाख रुपये तक की कटौती की है. यह कदम न सिर्फ ग्राहकों की जेब को राहत देगा बल्कि ऑटो सेक्टर की बिक्री को भी नई रफ्तार देगा.

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के एमडी उनसू किम ने बताया कि हम भारत सरकार के इस प्रोग्रेसिव और विजनरी फैसले की सराहना करते हैं. यह कदम न केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मजबूती देगा बल्कि लाखों ग्राहकों के लिए पर्सनल मोबिलिटी को और आसान व सुलभ बनाएगा.

छोटे और बड़े वाहनों पर अलग GST
नए GST स्लैब के तहत छोटे वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. छोटे वाहन वे माने जाएंगे जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम हो और इंजन 1200cc (पेट्रोल) या 1500cc (डीजल) तक हो. वहीं, बड़े वाहनों पर अब 40% GST लगेगा लेकिन पहले की तरह कोई एक्स्ट्रा सेस नहीं वसूला जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- GST 2.0 का जादू! टाटा मोटर्स ने कम किए कारों के दाम, जानिए अब कितनी सस्ती हो जाएगी आपकी फेवरेट कार

किस मॉडल पर कितनी कटौती?
कंपनी ने अपने सभी पॉपुलर मॉडल्स पर भारी कटौती की घोषणा की है. आइए जानते हैं नई कीमतों में ग्राहकों को कितना फायदा होगा:
* ग्रैंड आई10 निओस- 73,808 रुपये
औरा- 78,465 रुपये
एक्सटर- 89,209 रुपये
आई20- 98,053 रुपये
आई20 एन लाइन- 1,08,116 रुपये
वेन्यू- 1,23,659 रुपये
वेन्यू एन लाइन- 1,19,390 रुपये
वरना- 60,640 रुपये
क्रेटा- 72,145 रुपये
क्रेटा एन लाइन- 71,762 कम
अल्काजार- 75,376 की राहत
टक्सन- पूरे 2,40,303 तक की बचत

ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका
स्पष्ट है कि इस कटौती का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को मिलेगा. खासकर टक्सन जैसी प्रीमियम SUV पर 2.40 लाख रुपये तक की राहत ग्राहकों को अपनी ओर ज्यादा खीचेगी. वहीं, मिड-रेंज सेगमेंट जैसे वेन्यू और आई20 पर भी एक लाख रुपये से ज्यादा का फायदा खरीदारों को अपनी ओर खींचेगा.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Hyundaicreta pricevenue pricei20 priceverna price

Trending news

सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
;