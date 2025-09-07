दिवाली से पहले हुंडई का धमाका: Creta से लेकर Verna तक, धड़ाम से गिरे दाम! हजारों नहीं लाखों होगा फायदा

दिवाली से एक महीने पहले ही ग्राहकों के लिए हुंडई मोटर इंडिया ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह सरकार द्वारा हाल ही में की गई GST कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी. इसका असर सीधा गाड़ियों की कीमतों पर पड़ा है. अब हुंडई की कारें और SUV पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई हैं. कंपनी ने अलग-अलग मॉडल्स में कीमतों में 60 हजार रुपये से लेकर 2.40 लाख रुपये तक की कटौती की है. यह कदम न सिर्फ ग्राहकों की जेब को राहत देगा बल्कि ऑटो सेक्टर की बिक्री को भी नई रफ्तार देगा.

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के एमडी उनसू किम ने बताया कि हम भारत सरकार के इस प्रोग्रेसिव और विजनरी फैसले की सराहना करते हैं. यह कदम न केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मजबूती देगा बल्कि लाखों ग्राहकों के लिए पर्सनल मोबिलिटी को और आसान व सुलभ बनाएगा.

छोटे और बड़े वाहनों पर अलग GST

नए GST स्लैब के तहत छोटे वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. छोटे वाहन वे माने जाएंगे जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम हो और इंजन 1200cc (पेट्रोल) या 1500cc (डीजल) तक हो. वहीं, बड़े वाहनों पर अब 40% GST लगेगा लेकिन पहले की तरह कोई एक्स्ट्रा सेस नहीं वसूला जाएगा.

किस मॉडल पर कितनी कटौती?

कंपनी ने अपने सभी पॉपुलर मॉडल्स पर भारी कटौती की घोषणा की है. आइए जानते हैं नई कीमतों में ग्राहकों को कितना फायदा होगा:

* ग्रैंड आई10 निओस- 73,808 रुपये

* औरा- 78,465 रुपये

* एक्सटर- 89,209 रुपये

* आई20- 98,053 रुपये

* आई20 एन लाइन- 1,08,116 रुपये

* वेन्यू- 1,23,659 रुपये

* वेन्यू एन लाइन- 1,19,390 रुपये

* वरना- 60,640 रुपये

* क्रेटा- 72,145 रुपये

* क्रेटा एन लाइन- 71,762 कम

* अल्काजार- 75,376 की राहत

* टक्सन- पूरे 2,40,303 तक की बचत

ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका

स्पष्ट है कि इस कटौती का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को मिलेगा. खासकर टक्सन जैसी प्रीमियम SUV पर 2.40 लाख रुपये तक की राहत ग्राहकों को अपनी ओर ज्यादा खीचेगी. वहीं, मिड-रेंज सेगमेंट जैसे वेन्यू और आई20 पर भी एक लाख रुपये से ज्यादा का फायदा खरीदारों को अपनी ओर खींचेगा.