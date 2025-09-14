अब कार मार्केट में मचेगा धमाल! Hyundai ने GST रेट कट को बताया 'गोल्डन चांस', डबल इंजन से बढ़ाएगी बिक्री
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. हाल ही में घोषित GST रेट कट को लेकर कंपनियों के बीच नया उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी बीच हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने इसे कार मार्केट के लिए ‘गोल्डन चांस’ करार दिया है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 04:14 PM IST
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. हाल ही में घोषित GST रेट कट को लेकर कंपनियों के बीच नया उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी बीच देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने इसे कार मार्केट के लिए ‘गोल्डन चांस’ करार दिया है. कंपनी का कहना है कि GST 2.0 सुधार से घरेलू बिक्री को नई रफ्तार मिलेगी, जबकि एक्सपोर्ट में भी लगातार मजबूती बनी रहेगी. यानी आने वाले महीनों में हुंडई डबल इंजन घरेलू सेल्स और एक्सपोर्ट से तेज ग्रोथ गियर में जाने की तैयारी कर रही है.

हुंडई मोटर इंडिया के सीओओ और होल-टाइम डायरेक्टर तरुण गर्ग ने बताया कि बीते 6-8 महीनों में जब घरेलू बाजार धीमा पड़ा, तब कंपनी ने एक्सपोर्ट पर एक्सेलेरेटर दबाया. अप्रैल-अगस्त 2024 में हुंडई की घरेलू बिक्री 11.2% घटकर 2,20,233 यूनिट रही, जबकि इसी अवधि में एक्सपोर्ट 12.45% बढ़कर 80,740 यूनिट तक पहुंच गया. यह साफ दिखाता है कि कंपनी ने घरेलू सुस्ती की भरपाई विदेशों में कारों की मांग से की.

अब घरेलू बाजार से भी उम्मीद
गर्ग ने कहा कि GST रेट कट से न सिर्फ घरेलू बाजार में सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों सेक्टर में मांग बढ़ेगी. अच्छा मानसून, एमएसपी और सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण भारत की ताकत बढ़ाएंगे, वहीं शहरी बाजार को भी नई जान मिलेगी.

22 सितंबर से सस्ती होंगी दवाइयां और मेडिकल डिवाइस, जानिए नई GST व्यवस्था से मरीजों को कितना होगा फायदा?

नई कैपेसिटी से दोनों मोर्चों पर तैयार
कंपनी फिलहाल चेन्नई प्लांट से हर साल 8.24 लाख यूनिट प्रोडक्शन करती है. अक्टूबर से महाराष्ट्र के तालेगांव प्लांट के शुरू होने पर इसमें 1.7 लाख यूनिट की एक्स्ट्रा क्षमता जुड़ जाएगी. यानी हुंडई की कुल सालाना क्षमता 9.94 लाख यूनिट हो जाएगी, जो 20% की बढ़ोतरी है. FY28 तक इसमें और 80,000 यूनिट जुड़ेंगी और क्षमता लगभग 11 लाख यूनिट तक पहुंच जाएगी.

डबल इंजन ग्रोथ का फॉर्मूला
हुंडई का मानना है कि आने वाले समय में घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में एक साथ तेजी देखने को मिलेगी. पिछले वित्त वर्ष में कंपनी की कुल कमाई में एक्सपोर्ट का योगदान 21% था, जो इस साल की पहली तिमाही में बढ़कर 27% तक पहुंच गया. अब घरेलू बिक्री भी बढ़ने लगी है, ऐसे में कंपनी को डबल इंजन से तेज ग्रोथ की उम्मीद है.

