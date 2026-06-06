Hyundai, Maruti और Tata दे रही हैं ₹2.15 लाख तक की भारी छूट, जून में कार खरीदने का सुनहरा मौका!

Big June Discounts On Cars : अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जून महीना आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है. देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां हुंडई, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स अपने कई लोकप्रिय मॉडलों पर आकर्षक छूट और बेनिफिट्स दे रही हैं. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज इंसेंटिव, लॉयल्टी रिवॉर्ड और कॉर्पोरेट बेनिफिट शामिल हैं. कुछ मॉडलों पर कुल बचत ₹2.15 लाख तक पहुंच रही है.
हुंडई की ओर से सबसे बड़ा फायदा क्रेटा पर मिल रहा है. यहां चुनिंदा पेट्रोल वेरिएंट्स पर ₹1.05 लाख तक की बचत की जा सकती है. ग्रैंड i10 Nios पर ₹80,000 तक, i20 पर ₹65,000 तक, वर्ना पर ₹55,000 तक और एक्सटर पर ₹40,000 तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. इसके अलावा कंपनी अपग्रेड बोनस और आकर्षक फाइनेंस स्कीम भी दे रही है.
मारुति सुजुकी की Nexa रेंज में इस महीने सबसे ज्यादा ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं. इन्विक्टो MPV पर ₹2.15 लाख तक का कुल फायदा मिल रहा है. ये जून महीने की सबसे बड़ी छूट है. ग्रैंड विटारा पर ₹1.35 लाख तक और स्ट्रांग हाइब्रिड वेरिएंट्स पर एडिशनल रोड टैक्स लाभ के साथ कुल बचत ₹1.85 लाख तक पहुंच सकती है. बलेनो, XL6, जिम्नी, इग्निस और Fronx पर भी आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध हैं.
टाटा मोटर्स अपने कई मॉडलों पर ₹55,000 तक की छूट दे रही है. नेक्सॉन और कर्व पर सबसे ज्यादा ₹55,000 तक का फायदा मिल रहा है. हैरियर और सफारी के डीजल वेरिएंट्स पर ₹45,000 तक, Altroz पर ₹40,000 तक, टिआगो पर ₹35,000 तक और Tigor पर ₹30,000 तक के लाभ दिए जा रहे हैं.
जून 2026 में सबसे बड़ा ऑफर मारुति सुजुकी इन्विक्टो पर है, जहां ग्राहकों को ₹2.15 लाख तक का फायदा मिल सकता है. वहीं हुंडई क्रेटा पर ₹1.05 लाख तक और टाटा नेक्सॉन व कर्व पर ₹55,000 तक की बचत का मौका मिल रहा है.
(सभी ऑफर्स 30 जून 2026 तक वैध हैं. छूट और लाभ मॉडल, वेरिएंट और शहर के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. खरीदारी से पहले अपने नजदीकी डीलरशिप से ऑफर की पुष्टि जरूर करें.)