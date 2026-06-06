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Hyundai, Maruti और Tata दे रही हैं ₹2.15 लाख तक की भारी छूट, जून में कार खरीदने का सुनहरा मौका!

देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां हुंडई, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स अपने कई लोकप्रिय मॉडलों पर आकर्षक छूट और बेनिफिट्स दे रही हैं. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज इंसेंटिव, लॉयल्टी रिवॉर्ड और कॉर्पोरेट बेनिफिट शामिल हैं. कुछ मॉडलों पर कुल बचत ₹2.15 लाख तक पहुंच रही है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 06, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:21 PM IST
Hyundai, Maruti और Tata दे रही हैं ₹2.15 लाख तक की भारी छूट, जून में कार खरीदने का सुनहरा मौका!
Image Credit: Source : X/social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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