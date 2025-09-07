हुंडई, टाटा और महिंद्रा रह गई पीछे... इस कंपनी ने अपनी कारें कीं 11 लाख रुपये तक सस्ती, ग्राहकों में मचेगी लूटने की होड़!
Advertisement
trendingNow12912674
Hindi Newsबिजनेस

हुंडई, टाटा और महिंद्रा रह गई पीछे... इस कंपनी ने अपनी कारें कीं 11 लाख रुपये तक सस्ती, ग्राहकों में मचेगी लूटने की होड़!

भारतीय कार बाजार में इस वक्त सबसे बड़ी खबर आई है लग्जरी कार सेगमेंट से, जिसने मिड-सेगमेंट कंपनियों हुंडई, टाटा और महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 09:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हुंडई, टाटा और महिंद्रा रह गई पीछे... इस कंपनी ने अपनी कारें कीं 11 लाख रुपये तक सस्ती, ग्राहकों में मचेगी लूटने की होड़!

भारतीय कार बाजार में इस वक्त सबसे बड़ी खबर आई है लग्जरी कार सेगमेंट से, जिसने मिड-सेगमेंट कंपनियों हुंडई, टाटा और महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया है. दरअसल, जीएसटी दरों में हाल ही में हुई कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाते हुए मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपनी गाड़ियों के दामों में भारी कमी का ऐलान किया है. इसमें मर्सिडीज-बेंज की कुछ एसयूवी और सेडान मॉडल्स की कीमतें 11 लाख रुपये तक घटा दी गई हैं, वहीं बीएमडब्ल्यू की कारें भी 9 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं.

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने कहा है कि कंपनी जीएसटी रेट कटौती का पूरा फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएगी. अब ICE (इंटरनल कम्बशन इंजन) कारों पर जीएसटी 40% रहेगा, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले की तरह सिर्फ 5% ही लगेगा.

SUV सेगमेंट में नई कीमतें इस प्रकार होंगी
* GLA 220d 4MATIC AMG Line- 3.8 लाख रुपये सस्ती
GLC 300 4MATIC- 5.3 लाख रुपये सस्ती
GLE 450 4MATIC- 8 लाख रुपये सस्ती
GLS 450d AMG Line- 10 लाख रुपये सस्ती

Add Zee News as a Preferred Source

सेडान सेगमेंट में
A200d- 2.6 लाख रुपये सस्ती
C300 AMG Line- 3.7 लाख रुपये सस्ती
E-Class LWB 450 4MATIC- 6 लाख रुपये सस्ती
S 450 4MATIC- 11 लाख रुपये सस्ती

यह भी पढ़ें- दिवाली से पहले हुंडई का धमाका: Creta से लेकर Verna तक, धड़ाम से गिरे दाम! हजारों नहीं लाखों होगा फायदा

जीएसटी बदलाव का असर
पहले लग्जरी कारों पर कुल टैक्स 48-50% तक था, जिसमें 28% जीएसटी और 20-22% का कंपंसेशन सेस शामिल था. लेकिन अब इसे घटाकर समान 40% कर दिया गया है और कंपंसेशन सेस पूरी तरह हटा दिया गया है. इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा और लग्जरी कार खरीदना अब पहले से कहीं आसान हो जाएगा.

भारत का लग्जरी कार बाजार
FY25 में भारत में लग्जरी कारों की बिक्री पहली बार 50,000 यूनिट के पार पहुंची. इसमें मर्सिडीज-बेंज ने 18,928 यूनिट्स बेचीं, बीएमडब्ल्यू ने 15,266 और जगुआर लैंड रोवर ने 6,183 यूनिट्स बेचीं. अब जीएसटी कटौती और दामों में आई कमी से लग्जरी सेगमेंट में और भी तेजी आने की संभावना है.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Car price cut

Trending news

'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
Arvind Kejriwal
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
;