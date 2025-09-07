हुंडई, टाटा और महिंद्रा रह गई पीछे... इस कंपनी ने अपनी कारें कीं 11 लाख रुपये तक सस्ती, ग्राहकों में मचेगी लूटने की होड़!

भारतीय कार बाजार में इस वक्त सबसे बड़ी खबर आई है लग्जरी कार सेगमेंट से, जिसने मिड-सेगमेंट कंपनियों हुंडई, टाटा और महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया है. दरअसल, जीएसटी दरों में हाल ही में हुई कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाते हुए मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अपनी गाड़ियों के दामों में भारी कमी का ऐलान किया है. इसमें मर्सिडीज-बेंज की कुछ एसयूवी और सेडान मॉडल्स की कीमतें 11 लाख रुपये तक घटा दी गई हैं, वहीं बीएमडब्ल्यू की कारें भी 9 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं.

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने कहा है कि कंपनी जीएसटी रेट कटौती का पूरा फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएगी. अब ICE (इंटरनल कम्बशन इंजन) कारों पर जीएसटी 40% रहेगा, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले की तरह सिर्फ 5% ही लगेगा.

SUV सेगमेंट में नई कीमतें इस प्रकार होंगी

* GLA 220d 4MATIC AMG Line- 3.8 लाख रुपये सस्ती

* GLC 300 4MATIC- 5.3 लाख रुपये सस्ती

* GLE 450 4MATIC- 8 लाख रुपये सस्ती

* GLS 450d AMG Line- 10 लाख रुपये सस्ती

Add Zee News as a Preferred Source

सेडान सेगमेंट में

* A200d- 2.6 लाख रुपये सस्ती

* C300 AMG Line- 3.7 लाख रुपये सस्ती

* E-Class LWB 450 4MATIC- 6 लाख रुपये सस्ती

* S 450 4MATIC- 11 लाख रुपये सस्ती

यह भी पढ़ें- दिवाली से पहले हुंडई का धमाका: Creta से लेकर Verna तक, धड़ाम से गिरे दाम! हजारों नहीं लाखों होगा फायदा

जीएसटी बदलाव का असर

पहले लग्जरी कारों पर कुल टैक्स 48-50% तक था, जिसमें 28% जीएसटी और 20-22% का कंपंसेशन सेस शामिल था. लेकिन अब इसे घटाकर समान 40% कर दिया गया है और कंपंसेशन सेस पूरी तरह हटा दिया गया है. इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा और लग्जरी कार खरीदना अब पहले से कहीं आसान हो जाएगा.

भारत का लग्जरी कार बाजार

FY25 में भारत में लग्जरी कारों की बिक्री पहली बार 50,000 यूनिट के पार पहुंची. इसमें मर्सिडीज-बेंज ने 18,928 यूनिट्स बेचीं, बीएमडब्ल्यू ने 15,266 और जगुआर लैंड रोवर ने 6,183 यूनिट्स बेचीं. अब जीएसटी कटौती और दामों में आई कमी से लग्जरी सेगमेंट में और भी तेजी आने की संभावना है.