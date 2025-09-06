RCom लोन विवाद में अनिल अंबानी का बड़ा खुलासा- ना मैं था डायरेक्टर, ना लिया कोई बड़ा फैसला

अनिल अंबानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के लोन अकाउंट को लेकर उन पर कार्रवाई की है. यह मामला कोई हालिया नहीं, बल्कि 12 साल पुराना है. सवाल यह है कि जिस केस में अंबानी का कोई सीधा रोल ही नहीं था, उसमें अब उनका नाम क्यों घसीटा जा रहा है?

दरअसल, साल 2013 के इस मामले में RCom का लोन एक बड़े बैंकिंग कंसोर्टियम से जुड़ा था. इस कंसोर्टियम में कुल 14 बैंक शामिल थे. अंबानी इस दौरान कंपनी के नॉन-एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर थे और साल 2006 से लेकर 2019 तक बोर्ड में बने रहे. उन्होंने छह साल पहले ही बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था. रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वह कभी एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर या की मैनेजमेंट पर्सन (KMP) नहीं रहे, यानी कंपनी के दिन-प्रतिदिन के ऑपरेशन्स या फैसलों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. फिर भी, एक दशक से ज्यादा समय बाद कुछ बैंकों ने चुनिंदा तरीके से अंबानी को निशाने पर लिया है. जानकार मानते हैं कि यह कार्रवाई देर से उठाया गया कदम है, जबकि असली जिम्मेदारी उस समय की प्रबंधन टीम और कर्ज देने वाले बैंकों की थी.

इस बीच, RCom पहले से ही दिवालिया प्रक्रिया में है. वर्तमान में कंपनी का प्रबंधन कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) के हाथों में है, जिसकी अगुवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है. एक रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल इसकी निगरानी कर रहा है. मार्च 2020 में इस लोन के निपटारे के लिए एक रिजॉल्यूशन प्लान भी पास किया गया था, लेकिन बीते छह सालों से यह मामला NCLT और सुप्रीम कोर्ट सहित अलग-अलग न्यायालयों में अटका हुआ है.

अनिल अंबानी ने इस कार्रवाई को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और वह कानूनी सलाह के आधार पर हर कदम उठाएंगे. उनका कहना है कि वह कंपनी के ऑपरेशंस में शामिल ही नहीं थे, इसलिए उन्हें इस तरह के विवादों में घसीटना गलत है.

इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ होता है कि 12 साल पुराने मामले में भी अनिल अंबानी की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं रही है. अब देखना यह होगा कि न्यायालय में इस मामले का फैसला किस दिशा में जाता है और क्या उन्हें आखिरकार राहत मिलती है.