9 साल बाद इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कानून में होने वाला है बड़ा बदलाव! इन लोगों को हो सकता है फायदा

IBC Amendment Bill 2025: इनसॉल्‍वेंसी एंड बैंकरप्‍सी (Insolvency and Bankruptcy Code, IBC) में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़े बदलाव की तैयारी है। साल 2016 में लागू क‍िये गए आईबीसी (IBC) में अब तक कई अहम सुधार हो चुके हैं। लेकिन इस बार का प्रस्तावित IBC Amendment Bill 2025 को अब तक का सबसे बड़ा संशोधन माना जा रहा है. इंडस्ट्री और कानून के जानकारों का मानना है कि इस बार का सुधार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के असली मकसद को ध्‍यान में रखकर हो सकता है। खासतौर पर वह प्रावधान, किसी कंपनी के प्रमोटर या उसके ब्लड रिलेशन को दिवालिया प्रक्रिया (Insolvency Process) में ह‍िस्‍सा लेने से रोकता है. यानी यह है सेक्शन 29A.

IBC का सेक्शन 29A क्या है?

IBC का सेक्शन 29A एक ऐसा प्रावधान है जो यह तय करता है कि कौन व्यक्ति या संस्था दिवालिया कंपनी के रिजॉल्यूशन प्रोसेस (Resolution Process यानी पुनर्गठन प्रक्रिया) में भाग ले सकती है और कौन नहीं. इस सेक्शन के तहत कंपनी के प्रमोटर और उसके ब्‍लड र‍िलेशन वाले को उस कंपनी की बोली (bidding) प्रक्रिया में ह‍िस्‍सा लेने से रोक दिया गया है. सरकार का मकसद था कि किसी दिवालिया कंपनी के प्रमोटर या उससे जुड़े लोग फिर से उसी कंपनी पर नियंत्रण न पा लें. लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि यह प्रावधान 'एक्सट्रीमली ब्रॉड (extremely broad)' है. यानी इसमें ऐसे लोग फंस जाते हैं जिनका कंपनी से क‍िसी तरह का कोई सीधा ब‍िजनेस नहीं होता, महज फैम‍िली र‍िलेशन होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

'सेक्शन 29A में सुधार की मांग'

कई इंडस्ट्री बॉडी और कॉरपोरेट लॉ से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस सेक्शन में अब बदलाव का समय आ गया है. इंडस्ट्री चाहती है कि यद‍ि किसी रिश्तेदार का कंपनी से कोई वित्तीय या प्रबंधकीय संबंध नहीं है तो उसे केवल 'ब्लड रिलेशन' की वजह से IBC प्रोसेस से बाहर नहीं रखा जाए. Madaan Law Offices के मैनेज‍िंग पार्टनर जीपी मदान (GP Madan) का कहना है “IBC के तहत रिलेटेड पार्टी की परिभाषा बहुत व्यापक है. अगर कोई शख्‍स केवल पारिवारिक रूप से जुड़ा है, न कि व्यवसायिक रूप से, तो उसे ब‍िड‍िग प्रोसेस से बाहर करना सही नहीं. फंडिंग और फाइनेंश‍ियल सोर्स की जांच करके फैसला लेना ज्‍यादा सही तरीका होगा.”

स‍िलेक्‍ट कमेटी के सामने रखी इंडस्ट्री की राय

IBC में संशोधन के प्रस्ताव पर फिलहाल बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी विचार कर रही है. इस कमेटी के सामने कई स्टेकहोल्डर्स (stakeholders) अपनी राय रख रहे हैं. कमेटी के सामने रखे गए सुझावों में सबसे अहम है- सेक्शन 29A के 'ब्लड रिलेशन' वाले हिस्से को फ‍िर से ड‍िफाइन क‍िया जाए और 'रिलेटेड पार्टी' की परिभाषा केवल ब‍िजनेस रिलेशन तक सीमित की जाए. किसी शख्‍स की बोली (bid) को तभी रोका जाए जब उसके निवेश सोर्स में कंपनी प्रमोटर का सीधा फंड लिंक हो.

'रिश्तेदारी नहीं, वित्तीय रिश्ता अहम'

कॉरपोरेट मामलों के जानकार पवन विजय, Founder, Corporate Professionals का कहना है, 'IBC के ज्‍यादातर मामलों में विवाद पारिवारिक या बिजनेस मतभेदों से उपजते हैं. ऐसे में सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से किसी व्यक्ति को ब‍िड‍िंग प्रोसेस से रोकना, कंपनी के पुनर्गठन की संभावना को कमजोर कर देता है. अगर किसी रिश्तेदार का कंपनी से वित्तीय रिश्ता नहीं है, तो उसे संबंध‍ित पार्टी नहीं माना जाना चाहिए.'

सुप्रीम कोर्ट का आदेश इंडस्ट्री के पक्ष में

एक्सपर्ट्स का कहना है क‍ि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में भी कहा था कि रिलेटेड पार्टी की परिभाषा केवल ब‍िजनेस रिलेशन के बेस पर तय होनी चाहिए न क‍ि फैम‍िली र‍िलेशन पर। इसलिए अगर IBC Amendment Bill 2025 में सेक्शन 29A संशोधित होता है तो यह फैसला न सिर्फ लॉजिकली सही होगा बल्कि न्यायिक दृष्टि से भी उचित ठहरेगा.

क्या बदलेगा अगर संशोधन पास हुआ?

अगर यह संशोधन लागू होता है तो देश के कई बड़े कॉरपोरेट हाउस अपने ब्लड रिलेशन वाली कंपनियों के IBC मामलों में ह‍िस्‍सा ले सकेंगे। इससे दिवालिया कंपनियों के लिए Resolution Process में तेजी होगी, क्योंकि संभावित निवेशकों की संख्या बढ़ेगी और कॉम्‍पटीशन भी होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे न केवल IBC की सफलता दर बढ़ेगी बल्कि 'Ease of Doing Business' को असल मायनों में मजबूती मिलेगी.

IBC में अब तक क‍ितने बदलाव हुए?

2016 से लेकर अब तक IBC में छह अहम बदलाव क‍िये जा चुके हैं. हर बार इसका मकसद रहा है दिवालिया प्रोसेस को तेज, पारदर्शी और निवेशको के अनुकूल बनाना. लेकिन सेक्शन 29A जैसा प्रावधान अब नए ब‍िजनेस इकोसिस्टम के हिसाब से पुराने ढांचे में फिट नहीं बैठता.