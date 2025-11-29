Gold Price today: दिल्ली-मुंबई से लेकर चेन्नई तक कितना महंगा हुआ गोल्ड? पूरी डिटेल यहां

Gold Price today: पिछले कुछ महीनों से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. पिछले दो हफ्तों में गोल्ड और सिल्वर के दाम कभी बढ़े और कभी घटे हैं. लेकिन अब फिर से दोनों की कीमतों में तेजी आई है, जिसमें चांदी ने सोने से भी अधिक उछाल दिखाया है. मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी ने नया रिकॉर्ड दर्ज किया है. वहीं, ग्लोबल मार्केट में भी चांदी की चमक बनी हुई है. कॉमेक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 56.26 डॉलर/औंस के अब तक के हाई लेवल पर है. ये तेजी ग्लोबल ट्रेंड और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में कटौती की उम्मीद के चलते देखी जा रही है.

चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी

28 नवंबर यानी शुक्रवार को सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली थी. दिल्ली में सोना 700 रुपये उछलकर ₹1,30,160 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. सोने के दाम में तेजी मुख्य रूप से वैश्विक बाजार में मजबूती, निवेशकों की बढ़ती खरीद और दिसंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों की वजह से आई है.

20 साल में गोल्ड का शानदार रिकॉर्ड

2005 में गोल्ड सिर्फ ₹7,638/10 ग्राम था. 2025 आते-आते यह ₹1,25,000 से भी ऊपर पहुंच गया. यानी करीब 1500% की जबरदस्त बढ़ोतरी. साल 2025 में अब तक सोने में 56% YTD रिटर्न मिल चुका है. ये निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है.

आपके शहर का ताजा भाव?

मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,27,350 रुपये है. दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,27,130 रुपये है. वहीं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, आगरा समेत अन्य शहरों में 29 नवंबर 2025 को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹128620 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी है.