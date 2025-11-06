छंटनी की आंधी जारी! अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब IBM निकालेगी हजारों कर्मचारी

IBM अब तेजी से बढ़ते और ज्यादा मुनाफे वाले क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े सॉफ्टवेयर सेगमेंट पर जोर दे रही है. कंपनी का कहना है कि ये बदलाव उसके व्यापार के रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है.
Trending Photos
IBM layoffs : अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब टेक दिग्गज आईबीएम (IBM) एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी में है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस तिमाही में हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है. ये कदम IBM की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह अब सॉफ्टवेयर और सर्विसेज (Software & Services) पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है./
क्लाउड और AI सेक्टर पर फोकस
IBM अब तेजी से बढ़ते और ज्यादा मुनाफे वाले क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े सॉफ्टवेयर सेगमेंट पर जोर दे रही है. कंपनी का कहना है कि ये बदलाव उसके व्यापार के रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है. ताकि भविष्य में ग्रोथ बनी रहे.
कितने कर्मचारियों पर पड़ेगा असर?
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, IBM ने बताया कि ये कार्रवाई उसके वैश्विक कर्मचारियों के थोड़े से हिस्से (सिंगल डिजिट) पर असर डालेगी. कंपनी में करीब 2,70,000 कर्मचारी कार्यरत हैं. इसका अर्थ है कि हजारों लोगों की नौकरी जा सकती है.
क्या है छंटनी के पीछे की वजह?
CEO अरविंद कृष्णा के नेतृत्व में IBM , रेड हैट (Red Hat) डिवीजन के जरिए सॉफ्टवेयर और क्लाउड सर्विस पर दांव लगा रही है. कंपनी AI तकनीक की बढ़ती मांग से अधिकतम फायदा उठाना चाहती है. हालांकि, हाल के महीनों में इसके मुख्य क्लाउड सॉफ्टवेयर सेगमेंट की ग्रोथ धीमी हुई है, जिससे निवेशकों की चिंताएं बढ़ी हैं. IBM के प्रवक्ता ने कहा, हम अपने कर्मचारियों के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा करते हैं और जरूरत पड़ने पर आवश्यक बदलाव करते हैं, ताकि हमारी व्यावसायिक प्राथमिकताओं के अनुरूप संसाधनों का संतुलन बना रहे.