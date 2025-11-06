Advertisement
trendingNow12990446
Hindi Newsबिजनेस

छंटनी की आंधी जारी! अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब IBM निकालेगी हजारों कर्मचारी

IBM अब तेजी से बढ़ते और ज्यादा मुनाफे वाले क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े सॉफ्टवेयर सेगमेंट पर जोर दे रही है. कंपनी का कहना है कि ये बदलाव उसके व्यापार के रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छंटनी की आंधी जारी! अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब IBM निकालेगी हजारों कर्मचारी

IBM layoffs : अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब टेक दिग्गज आईबीएम (IBM) एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी में है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस तिमाही में हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है. ये कदम IBM की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह अब सॉफ्टवेयर और सर्विसेज (Software & Services) पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है./

क्लाउड और AI सेक्टर पर फोकस 

IBM अब तेजी से बढ़ते और ज्यादा मुनाफे वाले क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े सॉफ्टवेयर सेगमेंट पर जोर दे रही है. कंपनी का कहना है कि ये बदलाव उसके व्यापार के रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है. ताकि भविष्य में ग्रोथ बनी रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कितने कर्मचारियों पर पड़ेगा असर?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, IBM ने बताया कि ये कार्रवाई उसके वैश्विक कर्मचारियों के थोड़े से हिस्से (सिंगल डिजिट) पर असर डालेगी.  कंपनी में करीब 2,70,000 कर्मचारी कार्यरत हैं. इसका अर्थ है कि हजारों लोगों की नौकरी जा सकती है.

क्या है छंटनी के पीछे की वजह?

CEO अरविंद कृष्णा के नेतृत्व में IBM , रेड हैट (Red Hat) डिवीजन के जरिए सॉफ्टवेयर और क्लाउड सर्विस पर दांव लगा रही है. कंपनी AI तकनीक की बढ़ती मांग से अधिकतम फायदा उठाना चाहती है. हालांकि, हाल के महीनों में इसके मुख्य क्लाउड सॉफ्टवेयर सेगमेंट की ग्रोथ धीमी हुई है, जिससे निवेशकों की चिंताएं बढ़ी हैं. IBM के प्रवक्ता ने कहा, हम अपने कर्मचारियों के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा करते हैं और जरूरत पड़ने पर आवश्यक बदलाव करते हैं, ताकि हमारी व्यावसायिक प्राथमिकताओं के अनुरूप संसाधनों का संतुलन बना रहे.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

IBM Layoffs

Trending news

बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
Mount Kailash
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
west bengal news in hindi
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
Vande Mataram
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
Pune News
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार