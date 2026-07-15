जून में खत्‍म हुई तिमाही में आईबीएम (IBM) का रेवेन्‍यू केवल एक प्रतिशत बढ़कर 17.2 अरब डॉलर रह गया. इस प्रदर्शन पर दुख जताते हुए आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा ने निवेशकों को लिखी च‍िट्ठी में माना क‍ि कंपनी से चूक हुई है और वे बाजार की बदलती रफ्तार के हिसाब से खुद को ढालने में नाकाम रहे. आईबीएम के इस बड़े संकट का अहम कारण उसके कोर बिजनेस का कमजोर प्रदर्शन रहा है. कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के रेवेन्‍यू में सात प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई. हालांक‍ि, कंपनी के सॉफ्टवेयर बिजनेस के रेवेन्‍यू में 5 प्रतिशत की ग्रोथ जरूर हुई, लेकिन यह जानकारों की तरफ से लगाई गई उम्मीदों से काफी कम रही.