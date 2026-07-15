IBM Share Crash: ग्लोबल टेक इंडस्ट्री से बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है. अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी आईबीएम (IBM) के शेयर में 25 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 58 साल के दौरान कंपनी के शेयर में यह अब तक का सबसे बड़ा क्रैश है. शेयर में आए क्रैश के कारण आईबीएम ने महज एक ही दिन में अपनी मार्केट वैल्यू से 67 अरब से 70 अरब डॉलर (7000 करोड़ रुपये) गंवा दिए हैं. 1911 में शुरू हुई इस ऐतिहासिक कंपनी ने जब अपने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के कमजोर शुरुआती नतीजे जारी किये तो वॉल स्ट्रीट पर हड़कंप मच गया.
जून में खत्म हुई तिमाही में आईबीएम (IBM) का रेवेन्यू केवल एक प्रतिशत बढ़कर 17.2 अरब डॉलर रह गया. इस प्रदर्शन पर दुख जताते हुए आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा ने निवेशकों को लिखी चिट्ठी में माना कि कंपनी से चूक हुई है और वे बाजार की बदलती रफ्तार के हिसाब से खुद को ढालने में नाकाम रहे. आईबीएम के इस बड़े संकट का अहम कारण उसके कोर बिजनेस का कमजोर प्रदर्शन रहा है. कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के रेवेन्यू में सात प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, कंपनी के सॉफ्टवेयर बिजनेस के रेवेन्यू में 5 प्रतिशत की ग्रोथ जरूर हुई, लेकिन यह जानकारों की तरफ से लगाई गई उम्मीदों से काफी कम रही.
इन दोनों ही खबर के बाद निवेशकों का भरोसा डगमगा गया और उन्होंने भारी बिकवाली शुरू कर दी. देखते ही देखते कंपनी के शेयर ताश के पत्तों की तरह ढह गए. एआई (AI) की होड़ ने इस गिरावट में अहम भूमिका निभाई है. दुनियाभर की टेक कंपनियों में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की रफ्तार के कारण सर्वर, मेमोरी चिप और स्टोरेज की मांग जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है. डिमांड बढ़ने से कीमत में तेजी और इंडस्ट्री में सप्लाई की भारी किल्लत हो गई. आईबीएम के अनुसार जून के आखिरी हफ्तों में कई बड़े कॉरपोरेट कस्टमर ने भविष्य में होने वाली संभावित मूल्य वृद्धि से बचने के लिए आनन-फानन में हार्डवेयर खरीदने में पूरा पैसा लगा दिया.
जून में खत्म हुई तिमाही के दौरान तकनीकी बदलाव ही नहीं, बल्कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं ने भी आईबीएम के ग्राहकों का ध्यान भटकाया. हाल ही में एंथ्रोपिक (Anthropic) के 'मायथोस एआई' (Mythos AI) मॉडल के आने से टेक इंडस्ट्री में खलबली मच गई. यह एआई मॉडल कंप्यूटर नेटवर्क की उन खामियों को ढूंढ निकालने में सक्षम है, जिसका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं. साइबर अटैक से बचने के लिए कंपनियों ने अपने पहले से तय प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने पर पैसा लगा दिया.
आईबीएम (IBM) के इस क्रैश ने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कंपनियों के भविष्य पर बड़ी बहस छेड़ दी है. आईबीएम (IBM) के साथ सेल्सफोर्स और एडोब जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में भी इस चेतावनी के बाद गिरावट देखी गई. जानकारों का मानना है कि एआई मॉडल्स के आने से आम यूजर्स को वही सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं, जो ये कंपनियां देती हैं जिससे इन पारंपरिक सॉफ्टवेयर कंपनियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है.