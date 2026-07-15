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IBM के न‍िवेशकों को झटका, 58 साल के दौरान शेयर में सबसे बड़ी गिरावट; क‍िस गलती से खाक हुए 7000 करोड़

IBM Loss: शेयर में आई गि‍रावट के कारण आईबीएम ने एक ही कारोबारी सत्र में 7000 करोड़ रुपये गंवा द‍िये. 1911 में शुरू हुई इस कंपनी ने जब अपने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के कमजोर शुरुआती नतीजे जारी किये तो वॉल स्ट्रीट पर हड़कंप मच गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 15, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:12 PM IST
IBM के न‍िवेशकों को झटका, 58 साल के दौरान शेयर में सबसे बड़ी गिरावट; क‍िस गलती से खाक हुए 7000 करोड़
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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