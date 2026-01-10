Advertisement
trendingNow13070031
Hindi Newsबिजनेसकार्डहोल्डर्स ध्यान दें! 15 जनवरी से ये नियम बदलने जा रहा है ICICI बैंक, जानिए क्या-क्या बदलेगा?

कार्डहोल्डर्स ध्यान दें! 15 जनवरी से ये नियम बदलने जा रहा है ICICI बैंक, जानिए क्या-क्या बदलेगा?

अगर आप चुनिंदा ICICI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको नए अपडेट के बारे में पता होना चाहिए. ICICI बैंक ने सिर्फ रिवॉर्ड ही नहीं, बल्कि बैंक ने फायदों और चार्जेस में भी अपडेट की घोषणा की है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 07:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार्डहोल्डर्स ध्यान दें! 15 जनवरी से ये नियम बदलने जा रहा है ICICI बैंक, जानिए क्या-क्या बदलेगा?

ICICI Bank :  देश के जाने माने बैंक, ICICI बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में कुछ नए बदलावों की घोषणा की है. ये नए नियम 15 जनवरी यानी गुरुवार से लागू होंगे. इसके तहत सभी क्रेडिट कार्ड पर असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, अगर आप चुनिंदा ICICI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको नए अपडेट के बारे में पता होना चाहिए. ICICI बैंक ने सिर्फ रिवॉर्ड ही नहीं, बल्कि बैंक ने फायदों और चार्जेस में भी अपडेट की घोषणा की है. ये रिवॉर्ड की एलिजिबिलिटी, ऐड-ऑन कार्ड, विदेशी खर्च और रोजाना के ट्रांजैक्शन पर असर डालेंगे.

रिवॉर्ड पॉइंट्स में होंगे नए बदलाव

कुछ प्रीमियम कार्ड के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम में कोई बदलाव नहीं होगा. उदाहरण के लिए Emeralde Metal क्रेडिट कार्ड होल्डर अपने रिटेल ट्रांजैक्शन पर खर्च किए गए हर 200 रुपये पर 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स पाते रहेंगे. अब, यहां एक खास बात ध्यान देने वाली है. अगर आप फ्यूल, सरकारी सर्विस, टैक्स पेमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और थर्ड-पार्टी वॉलेट पर खर्च कर रहे हैं, तो आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

एंटरटेनमेंट के फायदों पर लगी शर्तें

इसके अलावा, एंटरटेनमेंट के फायदों पर भी कुछ शर्तें लगाई गई हैं. अगर आप BookMyShow के ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो एलिजिबल कार्ड होल्डर्स को पिछली तिमाही में कम से कम 25,000 रुपये खर्च करने होंगे. खर्च की एलिजिबिलिटी हर तीन महीने में एक बार की जाएगी.

ये भी पढ़ें : 100% इजाफा... पूर्व सैनिकों की आ गई मौज, सरकार ने नए साल में कर दिया सबसे बड़ा ऐलान

3,500 रुपये की वन-टाइम फीस

ICICI बैंक ने ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड के लिए 3,500 रुपये की वन-टाइम फीसशुरू की है. ये 15 जनवरी और उसके बाद जारी किए जाएंगे. यह Emeralde Metal कार्ड होल्डर्स के लिए है, जो लोग परिवार के मेंबर्स के लिए एडिशनल कार्ड चाहते हैं. अब, ICICI की ब्रांच में कैश बिल पेमेंट भी महंगा हो जाएगा क्योंकि फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दी गई है.

किस पर असर पड़ेगा?

ICICI बैंक ने करेंसी कन्वर्जन के चार्जेस में बदलाव किया गया है. वे अब हर कार्ड टाइप के लिए अलग-अलग होंगे. टाइम्स ब्लैक जैसे प्रीमियम कार्ड के लिए फीस 1.49 प्रतिशत होगी. दूसरी ओर, Emeralde Metal, Emeralde और Emeralde प्राइवेट जैसे कार्ड के लिए फीस 2 प्रतिशत होगी. बैंक के अन्य कार्ड की फीस में 3.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है. ये नए चार्जेस डिजिटल ट्रांजैक्शन पर भी लागू होंगे. अब, Dream11, MPL और Rummy Culture जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म पर किए गए पेमेंट पर 2 परसेंट टैक्स लगेगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

ICICI bank

Trending news

प्लेन क्रैश की जांच करने वाली AAIB, एटीसी टावर के अंदर कैमरे चाहती हैं; वजह क्या है?
ATC
प्लेन क्रैश की जांच करने वाली AAIB, एटीसी टावर के अंदर कैमरे चाहती हैं; वजह क्या है?
लद्दाख के सबसे ऊंचे गांव में 24 घंटे मिलेगी बिजली, Army Day परेड से पहले बड़ा तोहफा
Ladakh
लद्दाख के सबसे ऊंचे गांव में 24 घंटे मिलेगी बिजली, Army Day परेड से पहले बड़ा तोहफा
एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
Pakistan
एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
bengaluru news
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
West Bengal
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
plane crash news
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
Mamata Banerjee
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
Ajit Doval
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
Noor Ahmad Noor
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
Asaduddin Owaisi
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं