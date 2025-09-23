ICICI बैंक ग्राहकों को मिला तोहफा: जमा करते ही उसी दिन क्लियर होंगे चेक, जानें Positive Pay की पूरी डिटेल

अब बैंक चेक जमा करने के बाद दिनों तक इंतजार करने की झंझट खत्म होने जा रही है. प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज बैंक ICICI ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देते हुए ऐलान किया है कि 4 अक्टूबर 2025 से चेक उसी दिन क्लियर कर दिए जाएंगे. यह सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नई गाइडलाइंस के तहत शुरू की जा रही है, जिसमें चेक क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम को और तेज बनाने पर जोर दिया गया है.

ICICI बैंक ने ई-मेल के जरिए ग्राहकों को जानकारी दी है कि अब अगर आप तय कट-ऑफ टाइम से पहले चेक जमा करते हैं तो उसी दिन आपके अकाउंट में पैसे क्लियर हो जाएंगे. इससे न केवल समय बचेगा बल्कि ग्राहकों को तुरंत फंड की उपलब्धता और लेन-देन में आसानी मिलेगी. बैंक ने सलाह दी है कि ग्राहक चेक भरते समय सभी डिटेल्स सही भरें और अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें, ताकि क्लियरेंस में कोई अड़चन न आए.

क्या है Positive Pay सिस्टम?

ICICI बैंक ने ग्राहकों को यह भी सलाह दी है कि फ्रॉड से बचाव के लिए Positive Pay फीचर का इस्तेमाल जरूर करें. इसमें ग्राहक 50,000 रुपये से ज्यादा के चेक जारी करते समय उसकी अहम जानकारी जैसे अकाउंट नंबर, चेक नंबर, पेयी का नाम, राशि और तारीख बैंक के साथ शेयर करते हैं. यह एक अतिरिक्त वेरिफिकेशन लेयर के तौर पर काम करता है.

* 50,000 रुपये से ऊपर: Positive Pay सिफारिश की जाती है.

* 5 लाख रुपये से ऊपर: Positive Pay अनिवार्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर 5 लाख से ज्यादा का चेक Positive Pay कन्फर्मेशन के बिना जमा किया गया तो वह रिटर्न कर दिया जाएगा. साथ ही, RBI के विवाद निपटान तंत्र के तहत सुरक्षा सिर्फ उन्हीं चेक्स को मिलेगी जिनमें Positive Pay की पुष्टि की गई हो.

RBI की नई व्यवस्था

RBI ने अगस्त 2025 में घोषणा की थी कि अब तक चल रहे बैच क्लियरिंग सिस्टम को हटाकर कॉन्टिन्युअस क्लियरिंग और सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन पर शिफ्ट किया जाएगा. पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से लागू होगा और दूसरा 3 जनवरी 2026 से. इसका मतलब है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जमा किए गए चेक तुरंत स्कैन होकर क्लियरिंग हाउस और फिर संबंधित बैंक को भेजे जाएंगे.

ग्राहकों को क्या फायदा?

पहले जहां चेक क्लियर होने में 1-2 दिन लगते थे, अब ग्राहक उसी दिन पैसे इस्तेमाल कर सकेंगे. इससे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, पर्सनल पेमेंट्स और इमरजेंसी जरूरतों के लिए फंड की उपलब्धता तुरंत होगी.