Advertisement
trendingNow13079170
Hindi NewsबिजनेसICICI बैंक के CEO को म‍िला एक्सटेंशन, तीन नहीं दो साल के ल‍िये ही क्‍यों बढ़ाया कार्यकाल?

ICICI बैंक के CEO को म‍िला एक्सटेंशन, तीन नहीं दो साल के ल‍िये ही क्‍यों बढ़ाया कार्यकाल?

Who is Sandeep Bakhshi: चंदा कोचर के बाहर होने के बाद आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ की ज‍िम्‍मेदारी संभालने वाले संदीप बख्शी को दो साल का एक्‍सटेंशन द‍िया गया है. हालांक‍ि, बैंक के सीईओ को दो साल का एक्‍सटेंशन द‍िया जाता है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ICICI बैंक के CEO को म‍िला एक्सटेंशन, तीन नहीं दो साल के ल‍िये ही क्‍यों बढ़ाया कार्यकाल?

ICICI Chief Extension: आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने अपने मैनेज‍िंग डायरेक्टर और सीईओ संदीप बख्शी (Sandeep Bakhshi) के टेन्‍योर को दो साल के ल‍िये बढ़ा द‍िया है. वह अब अक्टूबर 2028 तक पद पर बने रहेंगे. यह फैसला बैंक के बोर्ड की तरफ से ल‍िया गया. आमतौर पर सीईओ को तीन साल का एक्सटेंशन मिलता है. लेकिन इस बार दो साल पर मुहर लगने से लोग यह मान रहे हैं क‍ि यह उनका आखिरी टर्म हो सकता है.

एक्‍सटेंशन के लि‍ए दो साल का टर्म तय क‍िया

बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप बत्रा ने मीडिया से बताया, बोर्ड ने बख्शी से बातचीत के बाद ही दो साल का टर्म तय क‍िया है. RBI का प्राइवेट बैंकों से कहना है क‍ि CEO के रिटायरमेंट से काफी पहले सक्सेशन प्लान और उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी जाए, ताकि टाइम पर फैसला क‍िया जा सके. मार्केट एक्सपर्ट्स सीईओ के एक्सटेंशन को अच्छा मान रहे हैं. Nuvama की रिपोर्ट में कहा गया कि बोर्ड ने बख्शी को 2028 तक CEO बनाए रखा. यह बैंक के शेयर के ल‍िहाज से बड़ा अपडेट है.

Add Zee News as a Preferred Source

चंदा कोचर के बाहर होने के बाद संभाला था पद
मोत‍िलाल ओसवाल ने कहा कि अब बैंक बेस्ट-इन-क्लास ग्रोथ और प्रॉफ‍िटेब‍िल‍िटी की राह पर मजबूती से चल सकता है. संदीप बख्शी ने अक्टूबर 2018 में चंदा कोचर के बाहर होने के बाद CEO का पद संभाला था. उस समय बैंक गवर्नेंस और एसेट क्‍वाल‍िटी की चुनौतियों से जूझ रहा था. बख्‍शी ने रिस्क-कैलिब्रेटेड ग्रोथ, रिटेल और MSME पर फोकस, गवर्नेंस मजबूत करने और 'फेयर टू कस्टमर, फेयर टू बैंक' कल्चर पर फोकस क‍िया. उनके टेन्‍योर के दौरान बैंक का शेयर प्राइस 5 गुना बढ़ा और मार्केट कैप चढ़कर 8.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. बैंक के ग्रॉस एनपीए में भी ग‍िरावट आई.

एक्सटेंशन को अच्छा संकेत बताया
बाजार के जानकार आईसीआईसीआई चीफ के एक्सटेंशन को अच्छा बता रहे हैं. Nuvama की रिपोर्ट में कहा गया क‍ि बोर्ड ने बख्शी को 2028 तक सीईओ बनाए रखा, जो शेयर को लेकर पॉज‍िट‍िव संकते हैं. बख्शी के कार्यकाल के दौरान रेगुलेटर्स से क‍िसी तरह का बड़ा विवाद नहीं हुआ. हाल ही में आरबीआई (RBI) ने बैंक को 25,000 करोड़ रुपये के लोन को रीक्लासिफाई करने के ल‍िए कहा. लेकिन बैंक का कहना है कि इससे लोन्‍स की स्टैंडर्ड क्‍वाल‍िटी पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

ICICI bank

Trending news

कंबोडिया में भारतीयों को बेचा...! की साइबर ठगी; पाकिस्तानी एजेंटों ने रचा पूरा खेल
Cambodia Job Scam
कंबोडिया में भारतीयों को बेचा...! की साइबर ठगी; पाकिस्तानी एजेंटों ने रचा पूरा खेल
भाजपा और शिंदे सेना में ढाई साल का फॉर्मूला क्यों उछला? BMC में अब खेल लॉटरी का है
BMC Chunav 2026
भाजपा और शिंदे सेना में ढाई साल का फॉर्मूला क्यों उछला? BMC में अब खेल लॉटरी का है
राजघाट पर UAE के शाही खानदान की 3 नस्लों ने पौधे लगाकर क्या संदेश दिया?
UAE
राजघाट पर UAE के शाही खानदान की 3 नस्लों ने पौधे लगाकर क्या संदेश दिया?
मणिपुर गैंगरेप पीड़िता की मौत, ढाई साल बाद भी आजाद घूम रहे हैं आरोपी
Manipurgang rape survivor death
मणिपुर गैंगरेप पीड़िता की मौत, ढाई साल बाद भी आजाद घूम रहे हैं आरोपी
भिवंडी में चुनावी हिंसा, भिड़े BJP और केवीए समर्थक; पत्थरबाजी से बिगड़ा माहौल
BMC polls
भिवंडी में चुनावी हिंसा, भिड़े BJP और केवीए समर्थक; पत्थरबाजी से बिगड़ा माहौल
मोदी ने कही 'दुश्मनी' की बात, तब दीदी की 'ममता' से बंगाल में पहली बार जीती थी भाजपा
Bengal Chunav 2026
मोदी ने कही 'दुश्मनी' की बात, तब दीदी की 'ममता' से बंगाल में पहली बार जीती थी भाजपा
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?
Gaza Board of Peace
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, जुटेंगे दिग्गज BJP नेता
Nitin Nabin Nomination
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, जुटेंगे दिग्गज BJP नेता
लाख टके का सवाल- BMC में BJP, शिवसेना में से किसका होगा मेयर? CM फडणवीस तो गए दावोस
mumbai
लाख टके का सवाल- BMC में BJP, शिवसेना में से किसका होगा मेयर? CM फडणवीस तो गए दावोस
ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया
West Bengal
ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया