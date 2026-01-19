ICICI Chief Extension: आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने अपने मैनेज‍िंग डायरेक्टर और सीईओ संदीप बख्शी (Sandeep Bakhshi) के टेन्‍योर को दो साल के ल‍िये बढ़ा द‍िया है. वह अब अक्टूबर 2028 तक पद पर बने रहेंगे. यह फैसला बैंक के बोर्ड की तरफ से ल‍िया गया. आमतौर पर सीईओ को तीन साल का एक्सटेंशन मिलता है. लेकिन इस बार दो साल पर मुहर लगने से लोग यह मान रहे हैं क‍ि यह उनका आखिरी टर्म हो सकता है.

एक्‍सटेंशन के लि‍ए दो साल का टर्म तय क‍िया

बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप बत्रा ने मीडिया से बताया, बोर्ड ने बख्शी से बातचीत के बाद ही दो साल का टर्म तय क‍िया है. RBI का प्राइवेट बैंकों से कहना है क‍ि CEO के रिटायरमेंट से काफी पहले सक्सेशन प्लान और उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी जाए, ताकि टाइम पर फैसला क‍िया जा सके. मार्केट एक्सपर्ट्स सीईओ के एक्सटेंशन को अच्छा मान रहे हैं. Nuvama की रिपोर्ट में कहा गया कि बोर्ड ने बख्शी को 2028 तक CEO बनाए रखा. यह बैंक के शेयर के ल‍िहाज से बड़ा अपडेट है.

चंदा कोचर के बाहर होने के बाद संभाला था पद

मोत‍िलाल ओसवाल ने कहा कि अब बैंक बेस्ट-इन-क्लास ग्रोथ और प्रॉफ‍िटेब‍िल‍िटी की राह पर मजबूती से चल सकता है. संदीप बख्शी ने अक्टूबर 2018 में चंदा कोचर के बाहर होने के बाद CEO का पद संभाला था. उस समय बैंक गवर्नेंस और एसेट क्‍वाल‍िटी की चुनौतियों से जूझ रहा था. बख्‍शी ने रिस्क-कैलिब्रेटेड ग्रोथ, रिटेल और MSME पर फोकस, गवर्नेंस मजबूत करने और 'फेयर टू कस्टमर, फेयर टू बैंक' कल्चर पर फोकस क‍िया. उनके टेन्‍योर के दौरान बैंक का शेयर प्राइस 5 गुना बढ़ा और मार्केट कैप चढ़कर 8.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. बैंक के ग्रॉस एनपीए में भी ग‍िरावट आई.

एक्सटेंशन को अच्छा संकेत बताया

बाजार के जानकार आईसीआईसीआई चीफ के एक्सटेंशन को अच्छा बता रहे हैं. Nuvama की रिपोर्ट में कहा गया क‍ि बोर्ड ने बख्शी को 2028 तक सीईओ बनाए रखा, जो शेयर को लेकर पॉज‍िट‍िव संकते हैं. बख्शी के कार्यकाल के दौरान रेगुलेटर्स से क‍िसी तरह का बड़ा विवाद नहीं हुआ. हाल ही में आरबीआई (RBI) ने बैंक को 25,000 करोड़ रुपये के लोन को रीक्लासिफाई करने के ल‍िए कहा. लेकिन बैंक का कहना है कि इससे लोन्‍स की स्टैंडर्ड क्‍वाल‍िटी पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ा.