ICICI Bank Interest Rate: अगर आपका सेव‍िंग अकाउंट भी प्राइवेट सेक्‍टर के द‍िग्‍गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) में है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, बैंक की तरफ से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दर में कटौती की गई है. बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी (FD) पर 10 बेसिस प्‍वाइंट (0.10%) की कमी की है. इस बदलाव को बैंक की तरफ से 11 मार्च को ही लागू कर द‍िया गया है. बैंक की तरफ से क‍िया गया यह बदलाव प्रीमैच्योर विदड्रॉल वाली एफडी पर लागू होगा. यह एफडी 7 दिन से लेकर 10 साल तक की होती है.

बैंक की नई दरें क्या हैं?

नॉर्मल कस्‍टमर के लि‍ए ब्याज दरें इस बदलाव के बाद 2.75% से लेकर 6.50% तक हैं, जबकि सीनियर सिटीजन को 3.25% से 7.10% तक का ब्‍याज म‍िलेगा. पहले नॉर्मल कस्‍टमर को 6.60% तक और सीनियर स‍िटीजन को 7.20% ब्‍याज तक मिल रहा था. यह कटौती आरबीआई (RBI) की संभावित नीतियों और बाजार की स्थिति के कारण की गई है.

शॉर्ट टर्म एफडी पर दरें

बैंक की तरफ से 7 से 45 दिन तक की एफडी FD पर नॉर्मल कस्‍टमर को 2.75% और सीनियर स‍िटीजन को 3.25% का ब्‍याज मिलेगा. 46 से 90 दिन की एफडी पर यह ब्‍याज 4% और 4.5% है. 91 से 184 दिन में 4.5% और 5% ब्याज मिलता है. 185 दिनों से एक साल से कम की एफडी पर नॉर्मल कस्‍टमर के ल‍िये 5.5% और सीनियर के ल‍िए 6% ब्याज है.

मीडियम टर्म एफडी में अच्छी दरें

एक साल से 18 महीने तक की एफडी पर नॉर्मल कस्‍टमर को 6.25% और सीनियर स‍िटीजन को 6.75% का ब्‍याज म‍िलेगा. 18 महीने से दो साल तक की एफडी पर 6.30% से लेकर 6.80% का ब्‍याज है. 2 साल 1 दिन से लेकर 3 साल तक 6.45% और 6.95% ब्याज है.

सबसे ज्यादा ब्याज कहां मिलेगा?

नॉर्मल कस्‍टमर के लिए सबसे ऊंची ब्‍याज दर 6.50% है, जो तीन साल 1 दिन से 5 साल और 5 साल 1 दिन से 10 साल की एफडी पर मिलती है. सीनियर सिटीजन को तीन साल एक द‍िन से पांच साल और 5 साल की टैक्स सेवर एफडी पर 7.10% मिलेगा. 5 साल 1 दिन से 10 साल तक की FD पर सीनियर स‍िटीजन के लि‍ए 7% ब्याज है.

बैंक ने क्‍यों की ब्‍याज दर में कटौती?

हालांक‍ि, बैंकों की एफडी की दरें अक्सर आरबीआई (RBI) की रेपो रेट और बाजार की ल‍िक्‍व‍िड‍िटी पर निर्भर करती हैं. हाल के महीनों में कई बैंक दरें घटा रहे हैं क्योंकि लोन की मांग और अन्य फैक्टर का इस पर असर पड़ रहा है. एफडी (FD) अभी भी स‍िक्‍योर्ड इनवेस्‍टमेंट है. नए निवेशकों को जल्दी फैसला लेना चाहिए ताकि पुरानी ऊंची दरें मिल सकें. बैंक की तरफ से क‍िया गया यह बदलाव FD निवेशकों के लिए अहम है.