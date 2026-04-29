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ICICI बैंक यूजर्स के लिए नया तोहफा! अब बिना PIN के करें ₹5,000 तक UPI पेमेंट; लॉन्च हुई नई सर्विस

ये सुविधा बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप iMobile के जरिए ₹5,000 तक के UPI भुगतान पर उपलब्ध होगी. बैंक के बयान के मुताबिक, नई बायोमेट्रिक सुविधा यूजर्स को फेस रिकग्निशन या फिंगरप्रिंट के जरिए ₹5,000 तक के ट्रांजैक्शन को अधिकृत करने की सर्विस देगी. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 06:42 PM IST
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ICICI Bank :  ICICI बैंक ने आज UPI ट्रांजैक्शन के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सर्विस लागू करने की घोषणा की है. ये सुविधा बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप iMobile के जरिए ₹5,000 तक के UPI भुगतान पर उपलब्ध होगी. बैंक के बयान के मुताबिक, नई बायोमेट्रिक सुविधा यूजर्स को फेस रिकग्निशन या फिंगरप्रिंट के जरिए ₹5,000 तक के ट्रांजैक्शन को अधिकृत करने की सर्विस देगी. इससे ग्राहकों को अब इस सीमा तक के भुगतान के लिए UPI PIN मैन्युअली दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, ₹5,000 से अधिक राशि के ट्रांजैक्शन के लिए ICICI बैंक ग्राहकों को अपना मौजूदा UPI PIN दर्ज करना होगा.

किन पेमेंट्स पर मिलेगी सुविधा?

₹5,000 तक के UPI भुगतान iMobile ऐप के जरिए किए जाएंगे. उन पर ग्राहक फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकेंगे.

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कहां उपलब्ध होगी ये सर्विस?

ये फीचर iMobile ऐप के लेटेस्ट वर्जन पर उपलब्ध है:

  • Android – वर्जन 30

  • iOS – वर्जन 28.2

Android यूजर्स फिंगरप्रिंट से और iPhone यूजर्स फेस रिकग्निशन से ट्रांजैक्शन ऑथराइज कर सकेंगे. बैंक ने कहा कि बायोमेट्रिक सर्विस से तेज पेमेंट और बेहतर सुरक्षा दोनों का फायदा मिलेगा. खासतौर पर पब्लिक प्लेस में PIN डालते समय होने वाले 'शोल्डर सर्फिंग' यानी किसी के पास खड़े होकर PIN देखने के जोखिम को कम किया जा सकेगा. ICICI बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मौजूदा नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप है और सुरक्षित व आसान पेमेंट अनुभव की दिशा में एक अहम कदम है. iMobile पर डिवाइस-लेवल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए हम सुरक्षा और सुविधा दोनों को मजबूत करना चाहते हैं. ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार PIN या बायोमेट्रिक दोनों विकल्प चुन सकते हैं.

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iMobile ऐप पर कैसे करें एक्टिवेट?

  • iMobile ऐप में लॉगिन करें

  • UPI पेमेंट्स पर क्लिक करें और UPI सेटिंग चुनें

  • जिस अकाउंट पर सुविधा चाहिए उसे चुनें

  • ‘Use biometric for payments’ पर क्लिक करें

  • UPI PIN डालकर वेरिफाई करें

  • डिवाइस के बायोमेट्रिक डेटा से ऑथेंटिकेट करें

NPCI ने कब शुरू की थी ये सर्विस?

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2025 में ₹5,000 तक के UPI पेमेंट्स के लिए फिंगरप्रिंट और फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की थी. इसे UPI PIN के विकल्प के रूप में पेश किया गया था. NPCI ने लॉन्च के समय कहा था कि यह सुविधा फिलहाल ₹5,000 तक के ट्रांजैक्शन के लिए उपलब्ध होगी और भविष्य में इसके प्रदर्शन व समीक्षा के आधार पर सीमा बढ़ाई जा सकती है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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