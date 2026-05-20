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Hindi NewsबिजनेसICICI बैंक ने चुपचाप द‍िया ग्राहकों को झटका, रातोंरात बढ़ा द‍िया तीन गुना चार्ज; अब क‍ितना लगेगा?

ICICI बैंक ने चुपचाप द‍िया ग्राहकों को झटका, रातोंरात बढ़ा द‍िया तीन गुना चार्ज; अब क‍ितना लगेगा?

ICICI Bank Update: आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से इंटरनेशल ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव क‍िया गया है. इसके बाद अब डायनेमिक करेंसी कन्वर्शन चार्ज को 1 प्रत‍िशत से बढ़ाकर साढ़े 3 प्रत‍िशत क‍िया जा रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 20, 2026, 12:19 PM IST
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ICICI Bank Debit Card Charge: अगर आप भी आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) के कस्‍टमर हैं और अक्सर विदेशों में या व‍िदेशी वेबसाइट के जर‍िये खरीदारी करते हैं तो यह खबर आपके लि‍ए है. जी हां, इस खबर को सुनकर आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है. बैंक ने इंटरनेशल ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए डायनेमिक करेंसी कन्वर्शन (DCC) चार्ज को बढ़ाने का फैसला किया है. 21 जून 2026 से लागू होने वाले इस नियम के तहत अब ग्राहकों को मौजूदा 1 प्रत‍िशत चार्ज के मुकाबले सीधे 3.5 प्रतिशत का भारी-भरकम चार्ज देना होगा. यानी डीसीसी में सीधा साढ़े तीन प्रत‍िशत का इजाफा क‍िया गया है.

बैंक की तरफ से ल‍िये गए इस फैसले का असर सीधे तौर पर ऐसे ग्राहकों पर पड़ेगा, जो इंटरनेशनल जर्नी के दौरान या भारत में रहते हुए भी विदेशी मर्चेंट्स के साथ ट्रांजेक्‍शन के ल‍िए अपने डेबिट कार्ड का यूज करते हैं. यह बढ़ा हुआ चार्ज उन व‍िश‍िष्‍ट परिस्थितियों में लागू होगा, जब कोई कस्‍टमर इंड‍ियन करेंसी (रुपये) में पेमेंट करने का ऑप्‍शन स‍िलेक्‍ट करता है और ट्रांजक्शन प्रोसेस करने वाला मर्चेंट या नेटवर्क विदेश में रजिस्टर्ड होता है.

खाताधारकों को बदलाव के बारे में जानकारी दी

आसान शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं क‍ि भले ही आपकी स्क्रीन पर बिल की राशि भारतीय रुपये में दिख रही हो. लेकिन यद‍ि वह डीलर विदेशी है तो आपको एक्‍स्‍ट्रा चार्ज का पेमेंट करना होगा. बैंक ने ऑफ‍िश‍ियल कम्‍युन‍िकेशन के जर‍िये अपने खाताधारकों को इस नीतिगत बदलाव की जानकारी दी है. 

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क्या होता है डायनेमिक करेंसी कन्वर्शन (DCC)?

यह एक ऐसी सुविधा है, ज‍िसमें विदेशी धरती या इंटरनेशनल पोर्टल्‍स पर भुगतान करते समय कस्‍टमर को स्थानीय विदेशी मुद्रा (जैसे डॉलर या यूरो) के बजाय अपनी घरेलू मुद्रा (भारतीय रुपये) में ब‍िल चुकाने की सहूलियत दी जाती है. हालांकि, यह ऑप्‍शन शुरुआत में काफी सुविधाजनक लगता है. लेक‍िन बदली हुई दर के बाद यह काफी महंगा साबित होने वाला है. एक्‍सपर्ट की मानें तो अब दूसरे देश की वेबसाइट के जर‍िये ऑनलाइन शॉपिंग करते समय या विदेश यात्रा के दौरान पेमेंट मोड चुनते समय कस्‍टमर को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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