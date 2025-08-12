ICICI बैंक को हुआ क्या है,पहले खाते में ₹50000 रखवाए,अब कैश निकालने-जमा करने पर वसूलेगा ₹150, ATM ट्रांजैक्शन चार्ज भी बढ़ा
Advertisement
trendingNow12877566
Hindi Newsबिजनेस

ICICI बैंक को हुआ क्या है,पहले खाते में ₹50000 रखवाए,अब कैश निकालने-जमा करने पर वसूलेगा ₹150, ATM ट्रांजैक्शन चार्ज भी बढ़ा

ICICI Bank Latest Charge:  प्राइवेट सेक्टर की बैंक आईसीआईसीआई झटके पर झटका दे रहा है. निजी सेक्टर के बड़े बैंक ने पहले ने पहले मिनिमम बैलेंस को 10000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 50000 रुपये कर दिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 12, 2025, 03:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ICICI बैंक को हुआ क्या है,पहले खाते में ₹50000 रखवाए,अब कैश निकालने-जमा करने पर वसूलेगा ₹150, ATM ट्रांजैक्शन चार्ज भी बढ़ा

ICICI Bank: प्राइवेट सेक्टर की बैंक आईसीआईसीआई झटके पर झटका दे रहा है. निजी सेक्टर के बड़े बैंक ने पहले ने पहले मिनिमम बैलेंस को 10000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 50000 रुपये कर दिया. अब बैंक ने अपने ही खाते से पैसा निकालने, जमा करने, एटीएम से पैसा निकालने जैसी तमाम सर्विसेस पर चार्जेज बढ़ा दिए हैं.  बैंक के नए फरमान के बाद अगर आपका खाता ICICI बैंक में है और आप अपने ही खाते से पैसा निकालते है या फिर जमा करते हैं तो आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना होगा.

ICICI बैंक ने बढ़ाए चार्ज  

 बैंक ने अपने नए सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स के लिए कई सर्विस चार्जेस में इजाफा कर दिया है. नए नियम के मुताबिक अगर आप ATM के कैश निकालते हैं. खाते में कैश डिपॉजिट करते है या निकालते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज भरने होंगे. इकोनमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने ब्रांच में जाकर या कैश रिसाइक्लर मशीन के जरिए कैश जमा करने या निकालने की नई लिमिट और शुल्क तय कर दी है.  नए नियम के मुताबिक हर महीने तीन कैश ट्रांजैक्शन के बाद हर लेनदेन पर 150 रुपये का चार्ज लगेगा.  1 लाख रुपये तक कैश जमा करने या निकालने तक तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर के ट्रांजैक्शन पर हर 1,000 रुपये पर 3.5 रुपये या 150 रुपये (जो ज्यादा हो)  वो चार्ज भरना होगा. इसके अलावा बैंक ने सेविंग अकाउंट के लिए थर्ड पार्टी कैश विड्रॉल लिमिट 25 हजार रुपये तय की है.  इस बैंक में है अकाउंट तो खाते में कम से कम रखना होगा ₹50000, वरना लगेगी पेनाल्टी

ATM ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज बढ़ा 
 
ICICI बैंक ने एटीएम के कैश निकालने, बैलेंस चेक, पिन जेनरेशन, मिनी स्टेटमेंट जैसे कामों पर भी अब चार्ज बढ़ा दिया है.  3 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये का शुल्क लगेगा. इसी तरह से बैलेंस चेक करने जैसे नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 8.5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगेंगे.नए नियम के तहत अगर आप ICICI बैंक का ATM यूज करते हैं तो कैश निकालने और बैलेंस चेक करने पर भी पहले से ज्यादा चार्ज लगेगा. नॉन आईसीआईसी एटीएम से मेट्रो शहर में 3 फ्री ट्रांजैक्शन कीलिमिट पार करने पर 23 रुपये ( फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन) और 8 रुपये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए लगेगा. बाकी शहरों में फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा 5 होगी.  विदेशों में एटीएम से कैश निकालने पर हर ट्रांजैक्शन पर 125 रुपये के साथ 3.5 फीसदी कंवर्जन चार्ज लगेगा.  

पैसे जमा करने पर कितना शुल्क  

अगर आप नॉन बैंकिंग टाइम यानी शाम के साढ़े 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे या फिर छुट्टी के दिन  पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपको 10000 रुपये से अधिक के टांजेक्शन पर 50 रुपये का चार्ज लगेगा.  इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस को 10 हजार रुपये से ब़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया था.  

About the Author
author img
बवीता झा

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

ICICI bank

Trending news

4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
Cabinet decision
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
Lord Ram
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
Jaya Bachchan
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
BJP
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
Justice Varma Cash row
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
Devendra Fadnavis
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
Faisal Patel
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
SC के कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर राहुल गांधी का बयान, अमानवीय बताया फैसला
Stray dogs
SC के कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर राहुल गांधी का बयान, अमानवीय बताया फैसला
तीसरे बच्चे पर गाय और 50 हजार का इनाम, इस सांसद ने किया ऐसा ऐलान, PM मोदी हुए मुरीद
Appalanaidu Kalisetti
तीसरे बच्चे पर गाय और 50 हजार का इनाम, इस सांसद ने किया ऐसा ऐलान, PM मोदी हुए मुरीद
;