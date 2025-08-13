ग्राहकों के व‍िरोध के बाद ICICI का यू-टर्न, घटाकर इतना कर द‍िया अब खाते का म‍िन‍िमम बैलेंस
ग्राहकों के व‍िरोध के बाद ICICI का यू-टर्न, घटाकर इतना कर द‍िया अब खाते का म‍िन‍िमम बैलेंस

ICICI Bank: आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ द‍िन पहले ही अर्बन एर‍िया के खाताधारकों के ल‍िए म‍िन‍िमम बैलेंस ल‍िम‍िट बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी थी. इस फैसले के बाद बैंक को सोशल मीड‍िया पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था. अब बैंक ने अपने फैसले को बदलकर यू-टर्न ल‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:09 PM IST
ग्राहकों के व‍िरोध के बाद ICICI का यू-टर्न, घटाकर इतना कर द‍िया अब खाते का म‍िन‍िमम बैलेंस

ICICI Bank Minimum Average Balance: आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ द‍िन पहले ही अर्बन एर‍िया के खाताधारकों के ल‍िए म‍िन‍िमम बैलेंस ल‍िम‍िट बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी थी. इस फैसले के बाद बैंक को सोशल मीड‍िया पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था. अब बैंक ने अपने फैसले को बदलकर यू-टर्न ल‍िया है और म‍िन‍िमम बैलेंस की ल‍िम‍िट को घटा द‍िया है. आईसीआईसीआई बैंक ने नए फैसले के तहत शहरी इलाकों में नए कस्‍टमर के लि‍ए मि‍न‍िमम एवनेज बैलेंस (MAB) की ल‍िम‍िट को 50,000 रुपये से घटाकर 15,000 रुपये कर दिया है.

25000 रुपये से घटाकर 7500 रुपये कर दी ल‍िमि‍ट

बैंक की तरफ से इस फैसले में बदलाव ग्राहकों के विरोध और दबाव के बाद लिया गया है. कुछ दिन पहले ही बैंक ने शहरी इलाकों में नए कस्‍टमर के लि‍ए म‍िन‍िमम एवरेज बैलेंस को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया था. हालांकि, बैंक की तरफ से ड‍िक्‍लेयर की गई नई ल‍िम‍िट अभी भी पुरानी ल‍िम‍िट से 5,000 रुपये ज्‍यादा है. इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने सेमी-अर्बन एर‍िया में नए कस्‍टमर के ल‍िए म‍िन‍िमम बैलेंस की ल‍िम‍िट को भी 25,000 रुपये से घटाकर 7,500 रुपये कर दिया है.

यह भी पढ़ें: ICICI ने म‍िन‍िमम बैलेंस की ल‍िमिट बढ़ाकर कर दी 50,000 रुपये, RBI गवर्नर के जवाब से चौंक गए कस्‍टमर

सेमी-अर्बन एर‍िया में 5,000 रुपये रहेगी ल‍िम‍िट
बैंक की तरफ से ग्रामीण और सेमी-अर्बन एर‍िया में पुराने कस्‍टमर के लि‍ए म‍िन‍िमम बैलेंस की ल‍िम‍िट 5,000 रुपये ही रहेगी. बैंक की तरफ से प‍िछले हफ्ते शनिवार को जब म‍िन‍िमम एवरेज बैलेंस की ल‍िमि‍ट को बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की घोषणा की गई थी तो यह दूसरे बैंकों के मुकाबले काफी ज्‍यादा थी. आपको बता दें पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने साल 2020 में म‍िन‍िमम बैलेंस मेंटेन करने की शर्त को पूरी तरह खत्‍म कर दिया था.

यह भी पढ़ें: ICICI बैंक के बाद HDFC ने भी बदल द‍िया न‍ियम, अब खाते में इतना पैसा रखना जरूरी

एचडीएफसी ने भी क‍िया बदलाव!
अध‍िकतर बैंक 2,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच ही म‍िन‍िमम बैलेंस की शर्त रखी जाती है. दूसरे पब्‍ल‍िक सेक्‍टर और प्राइवेट सेक्‍टर के बैंकों की एमएबी (MAB) आईसीआईसीआई बैंक के मुकाबले काफी कम है. प‍िछले द‍िनों कुछ सरकारी बैंकों ने भी ग्राहकों को राहत देते हुए म‍िन‍िमम बैलेंस मेंटेन करने की बाध्‍यता को खत्‍म कर द‍िया है. आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से म‍िन‍िमम बैलेंस की ल‍िम‍िट बढ़ाए जाने के बाद कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में एचडीएफसी बैंक की तरफ से भी न्‍यूनतम बैलेंस की ल‍िम‍िट बढ़ाने की बात कही जा रही है. र‍िपोर्ट की मानें तो एचडीएफसी ने 1 अगस्‍त से म‍िन‍िमम एवरेज बैलेंस की ल‍िम‍िट को 10000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये कर द‍िया है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

ICICI bank

