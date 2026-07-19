Private Banks Growth: देश के बैंकिंग सेक्टर के लिए मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही सौगात लेकर आई है. देश के दिग्गज प्राइवेट और सरकारी बैंकों ने जून तिमाही के अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं. इनमें अधिकांश बैंकों का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है. देश के टॉप 4 प्राइवेट बैंकों में शुमार आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने नेट प्रॉफिट में डबल डिजिट की बढ़त दर्ज की है. लोन डिमांड और लोन बुक में आई तेजी की बदौलत इन बैंकों ने अनुमान को भी पीछे छोड़ दिया है. हालांकि, एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट में इनके जैसी ग्रोथ दर्ज नहीं की गई है. आइए देखते हैं किस बैंक ने कैसा प्रदर्शन किया?
जून तिमाही के नतीजों में सबसे बड़ा उलटफेर यस बैंक के नतीजों में देखा गया है. यस बैंक ने अपने नेट प्रॉफिट में 34 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है. इसके साथ ही यस बैंक का प्रॉफिट बढ़कर 1,071 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर के बैंक पीएनबी की बात करें तो इसने भी नया इतिहास रच दिया है. पीएनबी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले तीन गुना बढ़कर 5,253 करोड़ हो गया. हालांकि, पीएनबी के प्रॉफिट में यह उछाल पिछले साल के टैक्स प्रोविजन के तकनीकी कारणों से है.
एचडीएफसी बैंक के लिए जून तिमाही नतीजों के लिहाज से बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं रही.
बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना बेस पर 5% की मामूली बढ़त के साथ 19,060 करोड़ रुपये रहा.
एचडीएफसी बैंक की आमदनी करीब 7 प्रतिशत बढ़कर 33,534 करोड़ रुपये रही.
जून तिमाही में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटकर 3.26 प्रतिशत पर आ गया.
बैंक का ग्रॉस NPA बढ़कर 1.17% और नेट एनपीए 0.41 फीसदी हो गया.
कोटक महिंद्रा बैंक ने जून तिमाही में चौंकाते हुए 20 प्रतिशत से ज्यादा की ग्रोथ रेट हासिल की.
कोटक महिंद्रा बैंक का नेट प्रॉफिट 26 फीसदी बढ़कर 4,123 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.
कोटक बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में तिमाही नतीजों के आधार पर 9% की तेजी देखी गई.
एक्सिस बैंक के नतीजों ने भी बाजार और जानकारों के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया.
बैंक का नेट प्रॉफिट 23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 7,114 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.
एक्सिस बैंक को फंसे हुए कर्ज में आई भारी गिरावट का सीधा फायदा मिला है.
लोन में 19% की शानदार ग्रोथ होने के बावजूद नेट ब्याज इनकम में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी.
आईसीआईसीआई बैंक ने एक बार फिर बैंकिंग सेक्टर में अपना दबदबा साबित किया है.
बैंक ने पिछले साल के मुकाबले नेट प्रॉफिट में 16% की बढ़कर 14,805 करोड़ पर पहुंच गया.
आईसीआईसीआई बैंक ने लोन बांटने के मामले में 20 फीसदी की रफ्तार दिखाई.
बैंक की शुद्ध ब्याज से आमदनी 13 प्रतिशत बढ़कर 24,384 करोड़ रुपये हो गई.
जानकारों के अनुसार बाजार में लोन की डिमांड लगातार बए़ रही है. इससे आने वाली तिमाहियों में बैंकों के प्रॉफिट में शानदार ग्रोथ दिखाई देने का सिलसिला जारी रहेगा. हालांकि, बैंकिंग ऑपरेशन को लेकर दूसरे मोर्चे पर चुनौतियां बरकरार रह सकती हैं. जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सरकारी बॉन्ड और सिक्योरिटीज से होने वाली कमाई पर दबाव देखा जा सकता है. इसके बावजूद, लोन बुक में आ रही ग्रोथ बैंकों के कारोबार को सपोर्ट करती रहेगी.