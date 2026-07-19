Private Banks Growth: देश के बैंक‍िंग सेक्‍टर के लिए मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर की पहली तिमाही सौगात लेकर आई है. देश के दिग्गज प्राइवेट और सरकारी बैंकों ने जून तिमाही के अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं. इनमें अधिकांश बैंकों का प्रदर्शन उम्‍मीद से बेहतर रहा है. देश के टॉप 4 प्राइवेट बैंकों में शुमार आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने नेट प्रॉफ‍िट में डबल डिजिट की बढ़त दर्ज की है. लोन ड‍िमांड और लोन बुक में आई तेजी की बदौलत इन बैंकों ने अनुमान को भी पीछे छोड़ द‍िया है. हालांकि, एचडीएफसी बैंक के प्रॉफ‍िट में इनके जैसी ग्रोथ दर्ज नहीं की गई है. आइए देखते हैं क‍िस बैंक ने कैसा प्रदर्शन क‍िया?