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ICICI से लेकर HDFC और PNB ने छापे हजारों करोड़, लोन की रफ्तार बढ़ने से बैंकों की बल्‍ले-बल्‍ले

HDFC ICICI Bank Q1 Profit: देश के टॉप 4 प्राइवेट बैंकों में शुमार आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने नेट प्रॉफ‍िट में डबल डिजिट की बढ़त दर्ज की है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 19, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:43 AM IST
ICICI से लेकर HDFC और PNB ने छापे हजारों करोड़, लोन की रफ्तार बढ़ने से बैंकों की बल्‍ले-बल्‍ले
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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