ICICI Pru AMC Share: पिछले दिनों की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में तेजी देखी गई. मार्केट के दोनों इंडेक्स Sensex और Nifty50 बाजार खुलते ही तेजी के साथ हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखें. इस बीच देश की एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (म्यूचुअल फंड कंपनी) में से एक ICICI Prudential Asset Management Company Ltd के आईपीओ (ICICI Prudential AMC IPO) की शानदार लिस्टिंग हुई है. कंपनी के शेयर अपने इश्यू प्राइस से 20 फीसदी ऊपर लिस्ट हुए.

क‍ितने पर हुई ल‍िस्‍ट‍िंग?

बीएसई (BSE) पर ICICI Prudential AMC Share की लिस्टिंग 2606.20 रुपये पर हुई, वहीं, NSE पर ये शेयर 2600 रुपये पर लिस्ट हुए. इसका इश्यू प्राइस 2165 रुपये था. लिस्टिंग के बाद जिनको इस कंपनी के शयरों का अलॉटमेंट हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए या फिर अब आप इस शेयर में नए निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आइए इसके बारे में बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट अनिल सिंघवी से जानते हैं..

लॉन्‍ग टर्म के ल‍िए होल्ड करने की सलाह

शेयर बाजार में आज मेनबोर्ड के आईपीओ ICICI Prudential AMC के शेयरों की लिस्टिंग हुई. इन शेयरों की 20 फीसदी से अधिक प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई. इस आईपीओ को शानदार रिस्पॉन्स मिला और यह करीब 39 गुना भरा. मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने निवेशकों के द्वारा इस आईपीओ में खुलकर पैसे लगाने को ऐतिहासिक रिस्पॉन्स बताया. उन्होंने कहा कि इस कंपनी में ज्यादातर बड़े एफआई निवेशकों ने भी पैसा लगा रखा है.

कमाल करने वाला है यह स्टॉक

अनिल सिंघवी ने बताया, 'इसलिए हमने कहा था कि लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म (लंबी अवधि) दोनों के लिए लगाइए.' मतलब कि उन्होंने इस शेयर में लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी है. मार्केट गुरु सिंघवी ने आगे बताया, 'मुझे लगता है कि यह स्टॉक कमाल करने वाला है. लंबी अवधि के लिए है. मेरा यह मानना है कि इसे दो-तीन साल के लिए आपको जरूर पोर्टफोलियो में रखना चाहिए.' अलाटमेंट के बाद मिलने वाले शेयरों को लेकर निवेशकों को सलाह देते हुए एक्सपर्ट ने कहा, 'मेरे ख्याल से इसको (शेयर) को बेचने की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए.'

अभी नया निवेश करने की राय नहीं- अनिल सिंघवी

नए निवेशकों के लिए अनिल सिंघवी ने कहा, "अगर 40 फीसदी, 50 फीसदी के ऊपर लिस्टिंग (20 फीसदी पर लिस्टिंग हुई है) हो जाती है तो मुश्किल होता है. क्योंकि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड यह रहा है कि जो बढ़िया और बड़े IPO हैं, बड़ी तगड़ी लिस्टिंग के बाद वह ठंडे हो जाते हैं." उन्होंने कहा कि ये दो-चार क्वार्टर के लिए दो तिमाहियों के लिए, 6 महीने के लिए ठंडे हो जाते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि हम अभी नया निवेश करने की राय तो नहीं देंगे कि अभी खरीदो. लेकिन पुराना आपको आईपीओ में आपको अलॉटमेंट लगा है, तो उसको जरूर आप होल्ड कीजिए. हड़बड़ी में मत बेचिए. BSE की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, ICICI Pru AMC Share Price की अभी की बात करें तो इसमें करीब एक फीसदी की सुस्ती दिखी है. ये शेयर लाल निशान में 2580 (एक बजकर 37 मिनट) रुपये पर कारोबार कर रहे हैं. (अम‍ित दुबे)