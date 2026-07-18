Share Market Tips: अगर आप भी म्यूचुअल फंड में न‍िवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (ICICI Prudential Mutual Fund) के आंकड़ों के अनुसार उनके एक खास फंड ने पिछले पांच साल के दौरान निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है. जुलाई 2021 में लॉन्‍च हुए 'आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सीकैप फंड' ने पांच साल के सफर को शानदार तरीके से पूरा कर ल‍िया है. यदि किसी निवेशक ने जुलाई 2021 में इस स्कीम की शुरुआत के समय एकमुश्‍त 10 लाख रुपये का न‍िवेश क‍िया होगा तो 30 जून 2026 तक उसका यह पैसा बढ़कर 19.61 लाख रुपये के करीब हो गया. यानी पांच साल के दौरान इस फंड में क‍िया गया न‍िवेश करीब दोगुना हो गया.