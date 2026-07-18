Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /5 साल में 10 लाख के हो गए 20 लाख! इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों की बल्‍ले-बल्‍ले

5 साल में 10 लाख के हो गए 20 लाख! इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों की बल्‍ले-बल्‍ले

Mutual Fund Investment: कोव‍िड के बाद कुछ म्यूचुअल फंड में क‍िया गया न‍िवेश तेजी से बढ़ा है. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फ्लेक्सीकैप फंड ने न‍िवेशकों को प‍िछले पांच साल के दौरान जबरदस्‍त र‍िटर्न द‍िया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 18, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:15 AM IST
5 साल में 10 लाख के हो गए 20 लाख! इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों की बल्‍ले-बल्‍ले
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तीसरे ODI में शतक लगाएंगे रोहित! खुल गया लॉर्ड्स की पिच का राज, बारिश पर आया अपडेट
eng vs ind1 hr ago
2
Supreme Court1 hr ago
3
lifestyle1 hr ago
4
Delhi news1 hr ago
5
omg 21 hr ago