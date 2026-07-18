Share Market Tips: अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (ICICI Prudential Mutual Fund) के आंकड़ों के अनुसार उनके एक खास फंड ने पिछले पांच साल के दौरान निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है. जुलाई 2021 में लॉन्च हुए 'आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सीकैप फंड' ने पांच साल के सफर को शानदार तरीके से पूरा कर लिया है. यदि किसी निवेशक ने जुलाई 2021 में इस स्कीम की शुरुआत के समय एकमुश्त 10 लाख रुपये का निवेश किया होगा तो 30 जून 2026 तक उसका यह पैसा बढ़कर 19.61 लाख रुपये के करीब हो गया. यानी पांच साल के दौरान इस फंड में किया गया निवेश करीब दोगुना हो गया.
इस स्कीम ने न सिर्फ बेहतरीन तरीके से पैसा कमाया, बल्कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी पीछे छोड़ दिया. फंड हाउस के अनुसार, इस फ्लेक्सीकैप फंड ने 14.55% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) यानी सालाना चक्रवृद्धि दर से रिटर्न दिया है. इसके उलट बेंचमार्क 'बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स' (BSE 500 TRI) का रिटर्न इस अवधि के दौरान 11.88% रहा. यदि किसी ने इस बेंचमार्क में 10 लाख रुपये लगाए होते तो वह रकम बढ़कर 17.44 लाख रुपये ही हो पाती. इस लिहाज से आईसीआईसीआई (ICICI) के फंड ने बाजार के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन किया है.
एकमुश्त निवेश करने वाले ही नहीं, बल्कि हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश (SIP) करने वाले लोग भी इस स्कीम से तगड़ा मुनाफा कमाने में कामयाब रहे. फंड हाउस की तरफ से बताया गया कि यदि किसी निवेशक ने इस स्कीम की शुरुआत से ही 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी शुरू की होती, तो जून 2026 के अंत तक उसका कुल 6 लाख का निवेश बढ़कर करीब 8.47 लाख रुपये का हो गया होता. यह करीब 13.83% का सालाना (CAGR) रिटर्न है. यदि बेंचमार्क में यही एसआईपी की गई होती तो वहां केवल 10.43% की दर से रिटर्न मिलता.
यह ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है, जो लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप तीनों तरह के शेयरों में पैसा लगाती है. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर रजत चंडक ने इस शानदार रिटर्न पर कहा कि वे हमेशा गहन रिसर्च के जरिये बेहतरीन बिजनेस की पहचान करने और बाजार के हर उतार-चढ़ाव में लंबी अवधि के नजरिये पर फोकस करते हैं. जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो का करीब 61% हिस्सा लार्ज-कैप, 9% मिड-कैप और 25% हिस्सा स्मॉल-कैप शेयरों में लगाया है.
म्यूचुअल फंड का पिछला प्रदर्शन बेहद शानदार दिखाई देता है. लेकिन निवेशकों की तरफ से यही सलाह दी जाती है कि फ्लेक्सी-कैप फंड्स में रिस्क भी शामिल होता है. यह फंड बड़ी कंपनियों के साथ-साथ मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों में भी पैसा लगाता है, इसलिए इसमें उतार-चढ़ाव की संभावना अधिक होती है. लार्ज-कैप के मुकाबले मिड और स्मॉल-कैप फंड शेयर बाजार की चाल से जल्दी प्रभावित होते हैं. इससे भविष्य के रिटर्न पर असर पड़ सकता है. इसलिए निवेश से पहले बाजार की स्थिति समझना जरूरी है.
(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश से जुड़े किसी भी फैसले से पहले प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें.)