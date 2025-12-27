2026 में भी रहेगा जलवा, GDP ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Advertisement
ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI फरवरी 2026 की पॉलिसी रिव्यू में कोई बदलाव नहीं करेगा और भविष्य के फैसले FY27 के केंद्रीय बजट और बदलते इन्फ्लेशन-ग्रोथ डायनामिक्स से प्रभावित होंगे. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 05:08 PM IST
 India's GDP Growth :  अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है. साल 2026 उम्मीदों से भरा नजर आ रहा है. रेटिंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की ग्रोथ रेट यानी GDP ग्रोथ वित्त वर्ष 2026 (FY26) में 7.4 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. ये पिछले साल यानी FY25 के 6.5 प्रतिशत के मुकाबले एक बड़ा उछाल है. भारत के बिजली, खनन और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर अर्थव्यवस्था में जान डाल रहे हैं. ICRA की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'बेस इफेक्ट' और एक्सपोर्ट में कमी के कारण H1 में 8 प्रतिशत से घटकर H2 FY26 में ग्रोथ 7 प्रतिशत से नीचे आने की उम्मीद है.

'पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं'

ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI फरवरी 2026 की पॉलिसी रिव्यू में कोई बदलाव नहीं करेगा और भविष्य के फैसले FY27 के केंद्रीय बजट और बदलते इन्फ्लेशन-ग्रोथ डायनामिक्स से प्रभावित होंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) में आर्थिक गतिविधियों में जीएसटी (GST) दरों में कटौती और त्योहारों की वजह से डिमांड बढ़ी है. ICRA का मानना है कि इस वजह से भारतीय बाजार में तेजी देखने को मिली है.

महंगाई का क्या है हाल?

ICRA रिपोर्ट के मुताबिक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) यानी रिटेल महंगाई दर FY26 में गिरकर सिर्फ 2 प्रतिशत पर आ सकती है. ये FY25 में 4.6 प्रतिशत थी. नवंबर 2025 में CPI अक्टूबर के 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 0.7 प्रतिशत हो गई है. प्रमुख कारण खाने-पीने के सामानों के दाम में गिरावट कम हुई है.

ICRA रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा, बारिश से होने वाली रुकावटों के कारण आई सुस्ती के बाद आने वाले महीनों में माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के साथ-साथ बिजली की डिमांड में भी मौसमी तेजी आने की उम्मीद है. FY26 में सीमेंट प्रोडक्शन में 6.5–7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।. स्टील की डिमांड में बढ़ोतरी 7–8 प्रतिशत तक कम हो सकती है. FY26 के लिए बिजली की डिमांड में बढ़ोतरी 1.5–2 प्रतिशत की कमी आ सकती है. 

ICRA ने बताया है कि अमेरिका-भारत ट्रेड डील में देरी और वैश्विक नीतियों में बदलाव सर्विस एक्सपोर्ट पर असर डाल सकते हैं. घरेलू स्तर पर मानसून की अनिश्चितता, राजकोषीय बाधाएं और कच्चे माल की बढ़ती कीमतें आर्थिक रफ्तार को रोड़ा लगा सकती हैं.

