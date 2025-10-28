IDBI Bank Divestment: पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के द‍िग्‍गज आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस तेज हो गया है. मनीकंट्रोल में प्रकाश‍ित र‍िपोर्ट के अनुसार सरकार के सूत्रों का दावा है क‍ि फाइनेंश‍ियल ब‍िड आमंत्रित करने का काम अगले महीने शुरू क‍िया जा सकता है. ड‍िपार्टमेंट ऑफ इनवेस्‍टमेंट एंड पब्‍ल‍िक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) और ड‍िपार्टमेंट ऑफ फाइनेंश‍ियल सर्व‍िस (DFS) के सच‍िवों वाली अंतर-मंत्रालयी समिति (IMG) 31 अक्टूबर को मीट‍िंग कर बोली को अंतिम रूप देगी.

आईडीबीआई बैंक के शेयर 7% से ज्यादा चढ़ गए

इस खबर के बाद मंगलवार के कारोबारी सत्र में आईडीबीआई बैंक के शेयर 7% से ज्यादा चढ़ गए. बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर लंबे समय से इंतजार क‍िया जा रहा है. सूत्रों का दावा है क‍ि मीट‍िंग में शेयर खरीद समझौते (SPA) का अंतिम मसौदा मंजूर होगा. यह डॉक्‍यूमेंट खरीदार की जिम्मेदारियों, ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल और बिक्री के बाद की जिम्मेदारियों को तय करता है. IMG बोली के लिए टाइम ल‍िम‍िट भी तय करेगी. एक सूत्र ने बताया क‍ि ज्यादातर काम हो चुका है. इस महीने के अंत की मीट‍िंग में बाकी औपचारिकताओं को पूरा क‍िया जाएगा.

लंबे इंतजार के बाद प्राइवेटाइजेशन

यह प्रोसेस साल 2021 में शुरू हुआ था. केंद्र सरकार और एलआईसी (LIC) की बैंक में 94.71% की हिस्सेदारी है. इनका 60.72% हिस्सा रणनीतिक निवेशक को बेचा जाएगा, जो क‍ि बैंक का मैनेजमेंट भी संभालेगा. एक सरकारी सोर्स ने यह भी कहा क‍ि ट्रांजेक्‍शन के डॉक्‍यूमेंट अंतिम चरण में हैं. आईएमजी (IMG) की मंजूरी के बाद DIPAM जल्द बोल‍ियां आमंत्र‍ित करेगा. इसके बाद कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइनवेस्‍टमेंट (CGD) और वित्त मंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिस्तरीय सम‍ित‍ि से मंजूरी ली जाएगी.

प‍िछले दो दशक में पहले बैंक का प्राइवेटाइजेशन

बैंक से जुड़ी बोल‍ियों को दिसंबर के आख‍ित तक आमंत्रित क‍िया जा सकता है. इसके बाद मूल्यांकन होगा. बैंक की बोल‍ियों के व‍िजेता का चयन और कैबिनेट की मंजूरी के बाद डील पूरी होगी. प‍िछले दो दशक के दौरान यह देश में पहला बैंक प्राइवेटाइजेशन होगा. सरकार FY 2025-26 में 45,000 करोड़ रुपये से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट से कमाना चाहती है. सरकार के इस लक्ष्‍य में आईडीबीआई बैंक की ब‍िक्री बड़ी भूमिका निभाएगी. यह बैंकिंग सुधार और प्राइवेटाइजेशन एजेंडे का मील का पत्थर है. सरकार की कोश‍िश है क‍ि इस प्रोसेस को दिसंबर 2025 तक पूरा कर ल‍िया जाएगा.

प‍िछले द‍िनों ईटी में प्रकाश‍ित रिपोर्ट के अनुसार संभावित खरीदारों में दुबई का एमिरेट्स एनबीडी और कनाडाई अरबपति प्रेम वात्सा शामिल हैं. बैंक में ह‍िस्‍सेदारी की ब‍िक्री से सरकार को करीब 50,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्‍मीद है. फाइनेंश‍ियल सर्व‍िस सेक्रेटरी एम. नागराजू ने बताया क‍ि दूसरे सरकारी बैंकों में भी ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के जरिये हिस्सेदारी बेची जाएगी. अगले चार साल में पांच पब्लिक सेक्टर बैंकों में 20 प्रतिशत शेयर बेचने का प्‍लान है.