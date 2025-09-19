FD कराने का सुनहरा मौका! IDBI बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें, नवरात्रि से पहले ग्राहकों की बल्ले-बल्ले

IDBI Bank FD Interest Rates: फेस्टिव सीजन से पहले इन्वेस्टर्स के लिए खुशखबरी आई है. आमतौर पर लोग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं और अब आईडीबीआई बैंक ने इस भरोसे को और मजबूत कर दिया है. बैंक ने 19 सितंबर 2025 से एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. साथ ही अपनी पॉपुलर उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को भी मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है. इस फैसले से आम इन्वेस्टर, सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर्स सभी को फायदा होगा.

आईडीबीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, नई ब्याज दरें 3 करोड़ रुपये से कम की रिटेल टर्म डिपॉजिट पर लागू होंगी. अब आम ग्राहकों को 3% से 6.55% तक और सीनियर सिटीजन्स को 3.50% से 7.05% तक ब्याज मिलेगा.

> 7-30 दिन: आम ग्राहक 3%, सीनियर 3.50%

> 91 दिन-6 महीने: आम ग्राहक 5.50%, सीनियर 6%

> 1-2 साल: आम ग्राहक 6.55%, सीनियर 7.05%

> 3-5 साल: आम ग्राहक 6.35%, सीनियर 6.85%

> 5-10 साल: आम ग्राहक 5.95%, सीनियर 6.45%

सबसे ज्यादा फायदा एक से दो साल के टेन्‍योर में मिलेगा, जहां आम ग्राहकों को 6.55% और सीनियर स‍िटीजन को 7.05% तक ब्याज मिलेगा.

उत्सव एफडी स्कीम बढ़ी

आईडीबीआई बैंक की उत्सव एफडी स्कीम की पहले डेडलाइन 30 सितंबर 2025 थी, लेकिन अब इसे 31 मार्च 2026 कर दी गई है. इस स्कीम के तहत 444, 555 और 700 दिनों की एफडी पर ग्राहकों को खास ब्याज दरें मिलेंगी. आम इन्वेस्टर्स को 6.50% से 6.65% और सीनियर्स को 7% से 7.15% तक का रिटर्न मिलेगा.

सुपर सीनियर्स को खास तोहफा

80 साल या उससे ज्यादा उम्र के इन्वेस्टर्स के लिए बैंक ने चिरंजीवी एफडी लॉन्च की है. इसमें 555 दिनों की डिपॉजिट पर सुपर सीनियर्स को 7.30% तक ब्याज मिलेगा. यह स्कीम इस उम्र वर्ग के इन्वेस्टर्स के लिए बेहद आकर्षक विकल्प साबित हो सकती है.

समय से पहले FD तोड़ने पर पेनाल्टी

बैंक ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई इन्वेस्टर्स अपनी एफडी समय से पहले तोड़ता है, तो उस पर 1% की पेनाल्टी लगेगी. साथ ही ब्याज का कैलकुलेशन उस दिन की दर के अनुसार होगा जिस दिन एफडी खोली गई थी और जितने दिनों तक वह चली है.