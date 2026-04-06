IDBI Bank Divestment: IDBI बैंक के निजीकरण पर अटका प्रोसेस, कम वैल्यूएशन के चलते सरकार ला सकती है नई बोली

IDBI Bank Divestment: सरकार IDBI बैंक के निजीकरण के लिए नई बिड प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर सकती है, क्योंकि अब तक मिली बोलियां वैल्यूएशन से काफी कम बताई जा रही हैं. इस मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा प्रस्ताव सरकार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं. इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक जारी है. ये एक सप्ताह के भीतर दूसरी बैठक है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM), डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं.

सूत्रों के मुताबिक, सरकार मौजूदा बोलियों को खारिज करने के पक्ष में है, क्योंकि दो संभावित बिडर्स ने बैंक की वैल्यूएशन लगभग 40,000 से 45,000 करोड़ रुपये के बीच लगाई है. ये राशि सरकार द्वारा तय न्यूनतम रिजर्व प्राइस से काफी कम बताई जा रही है.

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दोबारा हो सकती है बिडिंग!

वैल्यूएशन में इस अंतर को देखते हुए सरकार निजीकरण प्रक्रिया को दोबारा नई बोली के साथ शुरू कर सकती है. हालांकि, अधिकारियों ने माना है कि नई बोली प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी. इस मामले में अंतिम निर्णय जारी विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा.

शेयर बाजार में IDBI बैंक के शेयर दोपहर 2:20 बजे NSE पर 1.2% गिरकर 68.84 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जबकि निफ्टी 50 सपाट रहा. इस साल अब तक बैंक का शेयर करीब 35% गिर चुका है.