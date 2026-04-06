Advertisement
trendingNow13167993
Hindi NewsबिजनेसIDBI Bank Divestment: IDBI बैंक के निजीकरण पर अटका प्रोसेस, कम वैल्यूएशन के चलते सरकार ला सकती है नई बोली

IDBI Bank Divestment: IDBI बैंक के निजीकरण पर अटका प्रोसेस, कम वैल्यूएशन के चलते सरकार ला सकती है नई बोली

सूत्रों के मुताबिक, सरकार मौजूदा बोलियों को खारिज करने के पक्ष में है, क्योंकि दो संभावित बिडर्स ने बैंक की वैल्यूएशन लगभग 40,000 से 45,000 करोड़ रुपये के बीच लगाई है. ये राशि सरकार द्वारा तय न्यूनतम रिजर्व प्राइस से काफी कम बताई जा रही है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IDBI Bank Divestment: IDBI बैंक के निजीकरण पर अटका प्रोसेस, कम वैल्यूएशन के चलते सरकार ला सकती है नई बोली

IDBI Bank Divestment:  सरकार IDBI बैंक के निजीकरण के लिए नई बिड प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर सकती है, क्योंकि अब तक मिली बोलियां वैल्यूएशन से काफी कम बताई जा रही हैं. इस मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा प्रस्ताव सरकार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं. इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक जारी है. ये एक सप्ताह के भीतर दूसरी बैठक है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM), डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं.

सूत्रों के मुताबिक, सरकार मौजूदा बोलियों को खारिज करने के पक्ष में है, क्योंकि दो संभावित बिडर्स ने बैंक की वैल्यूएशन लगभग 40,000 से 45,000 करोड़ रुपये के बीच लगाई है. ये राशि सरकार द्वारा तय न्यूनतम रिजर्व प्राइस से काफी कम बताई जा रही है.

ये भी पढ़ें : होर्मुज टेंशन खत्म! रेगिस्तान उगलने लगा तेल, समंदर से निकली गैस,जंग में भारत की जीत

Add Zee News as a Preferred Source

दोबारा हो सकती है बिडिंग!

वैल्यूएशन में इस अंतर को देखते हुए सरकार निजीकरण प्रक्रिया को दोबारा नई बोली के साथ शुरू कर सकती है. हालांकि, अधिकारियों ने माना है कि नई बोली प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी. इस मामले में अंतिम निर्णय जारी विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा.

शेयर बाजार में IDBI बैंक के शेयर दोपहर 2:20 बजे NSE पर 1.2% गिरकर 68.84 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जबकि निफ्टी 50 सपाट रहा. इस साल अब तक बैंक का शेयर करीब 35% गिर चुका है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

IDBI BankDivestment

Trending news

क्या है पॉकेट स्पिटून, थूकने वालों के लिए बनी एक खास डिवाइस; कैसे करती है काम?
Viral News
क्या है पॉकेट स्पिटून, थूकने वालों के लिए बनी एक खास डिवाइस; कैसे करती है काम?
कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
Jammu Kashmir
कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
आप लोग डरना मत... अयोध्या में रुके CRPF काफिले का जिक्र कर ममता ने ये क्या कह दिया?
West Bengal Election 2026
आप लोग डरना मत... अयोध्या में रुके CRPF काफिले का जिक्र कर ममता ने ये क्या कह दिया?
कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
assam election 2026
कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
mumbai
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
kerala election 2026
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
Assembly Election 2026
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
maharashtra news in hindi
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
weather update
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट