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Hindi Newsबिजनेसलाख कोश‍िश के बावजूद भी नहीं हो पाया इस बैंक का प्राइवेटाइजेशन, ब‍िक्री से पहले लगा यह अड़ंगा

लाख कोश‍िश के बावजूद भी नहीं हो पाया इस बैंक का प्राइवेटाइजेशन, ब‍िक्री से पहले लगा यह अड़ंगा

IDBI Bank Share Price: देश के द‍िग्‍गज बैंक IDBI को सरकार बेचने की काफी द‍िन से कोश‍िश कर रही है. पहले इस बैंक को व‍ित्‍तीय संकट से न‍िकालने के ल‍िए LIC ने सहारा द‍िया. लेक‍िन, अब इसकी बोली प्रक्र‍िया र‍िजर्व प्राइस से भी नीचे लगी है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 14, 2026, 06:06 PM IST
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लाख कोश‍िश के बावजूद भी नहीं हो पाया इस बैंक का प्राइवेटाइजेशन, ब‍िक्री से पहले लगा यह अड़ंगा

IDBI Bank Privatization Process: सरकार अपने माल‍िकाना हक वाले एक बैंक को बेचने की कोश‍िश कर रही है. लेक‍िन इसका प्रोसेस कहीं न कहीं अटक जाता है. एक बार फ‍िर से बैंक की ब‍िक्री का प्रोसेस बीच में अटक सकता है. जी हां, हम ज‍िस बैंक की बात कर रहे है वो सरकार के माल‍िकाना हक वाला IDBI बैंक. केंद्र सरकार आईडीबीआई बैंक में मैजोर‍िटी स्‍टेक बेचने की लंबी कोशिश को रद्द कर सकती है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, बैंक की ब‍िक्री के लि‍ए म‍िली बोल‍ियां सरकार की न्यूनतम उम्मीद से भी काफी कम हैं.

यही कारण है क‍ि सरकार इस ब‍िड प्रोसेस को खत्म करने पर विचार कर रही है. इससे एक बार फ‍िर IDBI बैंक के प्राइवेटाइजेशन का सपना फ‍िर से टल सकता है. सरकार और एलआईसी म‍िलकर आईडीबीआई बैंक की 60.7% हिस्सेदारी बेचने की कोश‍िश कर रहे थे. सरकार के पास बैंक के 45.48 फीसदी और एलआईसी के पास 49.24 फीसदी शेयर हैं. रिपोर्ट में बताया गया क‍ि बोली लगाने वालों ने बहुत कम कीमत की पेशकश की है. ये सरकार के रिजर्व प्राइस से नीचे हैं. अधिकारियों ने बोली की राश‍ि या रिजर्व प्राइस का खुलासा नहीं क‍िया है. हालांक‍ि, ये बोली क‍िसने लगाई इस बारे में भी जानकारी सामने नहीं आई है.

विदेशी निवेशकों ने जताई थी दिलचस्पी

पहले की रिपोर्ट में कहा गया था क‍ि कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स और दुबई की एमिरेट्स एनबीडी बैंक की डील में सबसे आगे थीं. डील पूरी हो जाती तो यह भारतीय बैंक‍िंग सेक्‍टर में सबसे बड़ा विदेशी निवेश होता. हालांकि, बोली कम होने से यह डील मुश्‍क‍िल लग रही है. कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से यह साफ क‍िया गया था क‍ि उसने IDBI बैंक खरीदने के लिए कोई वित्तीय बोली नहीं दी है.

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हिस्सेदारी की वैल्यू कितनी?

मौजूदा मार्केट प्राइस के हिसाब से सरकार और एलआईसी (LIC) की कुल 61% हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 6.5 बिलियन डॉलर (करीब 54,000 करोड़ रुपये) है. सरकार इस डील से पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों में राज्‍य की हिस्सेदारी कम करना चाहती थी और प्राइवेट न‍िवेश से मैनेजमेंट को बेहतर करना चाहती थी.

प्राइवेटाइजेशन की कोश‍िश कब शुरू हुई?

सरकार ने साल 2022 में आईडीबीआई (IDBI) बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर घोषणा की थी. यह बड़े इन्‍वेस्‍टमेंट प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसका मकसद पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों में प्राइवेट कैप‍िटल और बेहतर गवर्नेंस लाना था. पहले कहा गया था कि यह डील फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 (31 मार्च 2026 तक) पूरी हो जाएगी. फाइनल ब‍िडर को बैंक का नाम बदलने का भी ऑप्‍शन म‍िलता.

बैंक को 2019 में बचाया था

IDBI बैंक को पिछले दशक में भारी फाइनेंश‍ियल क्राइस‍िस से गुजरना पड़ा था. एनपीए बढ़ने और एसेट क्‍वाल‍िटी खराब होने से बैंक डूबने की कगार पर पहुंच गया था. साल 2019 में एलआईसी (LIC) ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और बड़ी हिस्सेदारी खरीदकर बैंक को बचाया. इससे बैंक एलआईसी (LIC) के कंट्रोल में आया गया और बैंक की व‍ित्‍तीय स्‍थ‍िति मजबूत हो गई. अब सरकार इसकी कमान प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहती थी. लेकिन बोली कम आने से यह प्‍लान फ‍िर से टल सकता है.

बोली उम्‍मीद से कम लगना सरकार की प्राइवेटाइजेशन पॉल‍िसी के ल‍िए बड़ा झटका माना जा रहा है. पिछले कुछ साल के दौरान आईडीबीआई के अलावा कई दूसरी पीएसयू (PSU), बैंकों और कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन क‍िया गया है. लेकिन IDBI का मामला इन सबसे अलग रहा. यद‍ि ब‍िड‍िंग प्रोसेस कैंस‍िल हुआ तो सरकार को नई पॉल‍िसी पर काम करना होगा. यह भी संभव है क‍ि अगले फाइनेंश‍ियल ईयर में फ‍िर से नई बोली मंगाई जाए या रिजर्व प्राइस कम किया जाए.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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