Advertisement
trendingNow13070531
Hindi Newsबिजनेसइस बैंक का फैसला सुन हैरान रह गए करोड़ों कस्‍टमर, एक ही झटके में 2% कम कर द‍िया ब्‍याज

इस बैंक का फैसला सुन हैरान रह गए करोड़ों कस्‍टमर, एक ही झटके में 2% कम कर द‍िया ब्‍याज

IDFC Bank: आरबीआई की तरफ से तीन बार में रेपो रेट में 1.25 प्रत‍िशत की कटौती की गई. लेक‍िन प्राइवेट सेक्‍टर के द‍िग्‍गज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक ही झटके में ब्‍याज दर में 2 प्रत‍िशत तक की कटौती कर दी है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 11, 2026, 10:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस बैंक का फैसला सुन हैरान रह गए करोड़ों कस्‍टमर, एक ही झटके में 2% कम कर द‍िया ब्‍याज

IDFC First Bank Interest Rate: प‍िछले एक साल के दौरान आरबीआई (RBI) ने रेपो रेट में 125 बेस‍िस प्‍वाइंट की कमी की है. द‍िसंबर में रेपो रेट घटकर 5.25 प्रत‍िशत पर आ गया. इसका असर बैंकों की ब्‍याज दर पर भी देखा जा रहा है. प‍िछले द‍िनों एचडीएफसी, एसबीआई और पीएनबी आद‍ि ने अपनी लोन की ब्‍याज दर और एफडी की ब्‍याज दर में कटौती की थी. लेक‍िन अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) ने सेव‍िंग अकाउंट (Savings Account) पर ब्याज दर में बदलाव किया है. इस बदलाव को 9 जनवरी 2026 से लागू क‍िया गया है.

इस बैलेंस पर 3% ही रहेगी ब्‍याज दर

अकाउंट में म‍िड लेवल का बैलेंस रखने वालों पर इस बदलाव का सबसे ज्‍यादा असर पड़ेगा. बैंक की तरफ से ब्याज में 200 बेसिस प्‍वाइंट (2%) तक की कटौती की गई है. यह बदलाव घरेलू, NRE और NRO अकाउंट पर लागू होगा. बैंक की तरफ से बैलेंस स्लैब बदल द‍िये गए हैं और अब हायर ब्याज दर 6.5% तक सीमित हो गई है. एक लाख रुपये तक के बैलेंस पर ब्याज दर पहले की तरह 3% सालाना की रहेगी. यह उन लोगों के लि‍ए अच्‍छी खबर है, जिनका बैलेंस कम रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यहां हुई बड़ी कटौती
बदलाव के बाद एक लाख रुपये से ऊपर और 10 लाख रुपये तक के बैलेंस पर 5% का ब्याज मिलेगा. पहले इस रेंज में ज्‍यादा बैलेंस पर 7% तक का ब्‍याज मिलता था. इसल‍िए म‍िड‍िल क्‍लास वाले कस्‍टमर को पहले के मुकाबले कम कमाई होगी. नए बदलाव के बाद 10 लाख से 10 करोड़ तक के बैलेंस पर अब 6.5% की दर से ब्याज मिलेगा. पहले 5 लाख से 5 करोड़ तक 7% और 5 से 10 करोड़ तक 6.75% का ब्‍याज मिलता था. इस स्लैब में 50 बेसिस प्‍वाइंट से 200 बेसिस प्‍वाइंट तक की कटौती हुई है.

बड़े बैलेंस पर क‍िसी तरह का बदलाव नहीं
10 करोड़ से ज्‍यादा के बैलेंस पर ब्‍याज दर पहले जैसी ही रहेंगी. 10 करोड़ से 25 करोड़ तक 6%, 25 करोड़ से 100 करोड़ तक 5% और 100 करोड़ से ज्यादा पर 4% की ही ब्‍याज दर लागू रहेगी. बैंक ने प्रोग्रेसिव तरीके से ब्याज की कैलकुलेशन को जारी रखा है, यानी अलग-अलग स्लैब के हिसाब से अलग-अलग दर लगाई जाती है. पूरे बैलेंस पर एक दर नहीं लगाई जाएगी.

कैसे कैलकुलेट होगा सेव‍िंग अकाउंट का ब्याज?
आरबीआई (RBI) के नियमों के अनुसार ब्याज रोजाना क्लोजिंग बैलेंस पर कैलकुलेट होता है. इसका फॉर्मूला: मंथली ब्याज = रोजाना क्लोजिंग बैलेंस × दिनों की संख्या × ब्याज दर / 365. उदाहरण के लिये यद‍ि बैलेंस 5 लाख रुपये है और ब्‍याज दर 5% है. इस पर मंथली ब्‍याज 5,00,000 × 30 × (5/100) / 365 = करीब 2,055 रुपये होगा. IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से हर महीने ब्याज को अकाउंट में क्रेड‍िट क‍िया जाता है.

क्‍या हैं टैक्स और TDS के नियम?
सेव‍िंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर क‍िसी तरह का टीडीएस (TDS) नहीं कटता. लेकिन इस ब्याज को 'अन्य सोर्स से आमदनी' माना जाता है और इनकम टैक्स में जोड़ा जाता है. सेक्शन 80TTA के तहत नॉर्मल लोग 10,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं. सीनियर सिटीजन सेक्शन 80TTB के तहत 50,000 रुपये तक के ब्‍याज पर छूट पा सकते हैं.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

idfc first bankRBI

Trending news

महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
Sanjay Pandey
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
DNA
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला