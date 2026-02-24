सरकार के ₹11000000000 तो LIC के ₹3400000000 खा गया IDFC फर्स्ट बैंक,आपका भी है खाता तो क्या करें, क्या नहीं?

IDFC First Bank Fraud: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच में कुछ कर्मचारियों ने मिलकर 590 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा कर दिया. हरियाणा सरकार के विभागों के बैंक खातों में 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई. इस खबर के आने के बाद IDFC First Bank के शेयर 20% से ज्यादा क्रैश हो गए. बैंक के स्टॉक में पैसा लगाने वाले निवेशकों को 14438 करोड़ रुपये से अधिक का झटका लगा है. आम निवेशकों के साथ-साथ सरकार के भी करोड़ों रुपये डूब गए. बता दें कि 28 लाख रीटेल निवेशकों के पास इस बैंक की 15% ओनरशिप है. जबकि भारत सरकार के पास करीब 7.75 फीसदी हिस्सेदारी है. 25 बीमा कंपनियों के पास 10.76 फीसदी का स्टेक है, जिसमें LIC के पास 2.35 फीसदी है. इसके अलावा 34 म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास 10.93 फीसदी, विदेशी निवेशक, रिटेल निवेशक आदि शामिल हैं. स्कैम के खुलासे के बाद IDFC फर्स्ट बैंक के शेयरों में आई गिरावट के चलते निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें भारत सरकार से लेकर LIC जैसी बड़ी बीमा कंपनियां भी शामिल हैं.

IDFC First बैंक के घोटाले से सरकार और LIC को बड़ा झटका

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भारत सरकार की बड़ी स्टेक होल्डिंग है. सरकार के पास 666,570,000 शेयर्स हैं. IDFC First बैंक के शेयर में आए भूचाल ने भारत के राष्ट्रपति के पोर्टफोलियो को 1113.83 करोड़ का नुकसान करवा दिया. इसी तरह से LIC, जिसके पास बैंक के 202,369,591 स्टॉक्स है, उसे 340 करोड़ रुपये का झटका लगा है.

IDFC First बैंक पर RBI की नजर

बैंक में फ्रॉड के खुलासे पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फौरन एक्शन लिया.आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम में कोई सिस्टेमेटिक रिस्क नहीं है. उन्होंने कहा कि RBI लगातार हालात पर नजर बनाकर रखे हुए हैं.रिजर्व बैंक ने भरोसा दिलाया है कि बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित है.खाताधारकों और बैंक के निवेशकों को रिजर्व बैंक ने भरोसा दिलाया है.

IDFC First बैंक के खाताधारक क्या करें ?

फ्रॉड का खुलासा होने के बाद बैंक के 3.5 करोड़ ग्राहकों में चिंता है कि उनकी जमापूंजी का क्या होगा ? अगर आपका भी बैंक खाता इस बैंक में है तो बता दें कि इस स्कैम से आपकी सेविंग पर कोई असर नहीं होगा. बैंक में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है. रिजर्व बैंक और बैंक दोनों ने स्पष्ट किया है कि आम लोगों का पैसा बैंक में पूरी तरह से सेफ है. आपकी सेविंग्स, एफडी, क्रेडिट कार्ड, लोन किसी पर भी इस स्कैम का कोई असर नहीं होगा. बैंक का ये स्कैम उसके इंटरनल कंट्रोल्स की खामियों का नतीजा है.इसमें आम खाताधारकों के पैसे का कोई लेना-देना नहीं है. यानी अगर आपका बैंक अकाउंट IDFC फर्स्ट बैंक में है तो बिना किसी अफवाह के बैंक पर भरोसा रखे. आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है.

कैसे हुआ बैंक में 590 करोड़ का घोटाला ?

बैंक में हरियाणा सरकार के 18 विभागों के खाते हैं. हरियाणा सरकार ने उनमें से कुछ खातों को बंद करने के लिए आवेदन दिया . इस रिक्वेस्ट पर जब रिकॉर्ड देखा गया तो वो बैंक के बैलेंस और सरकार के रिकॉर्ड बैलेंस से मैच नहीं कर रहा था.जिसके बाद इस घोटाले का खुलासा हुआ. पता चला कि बैंक के कुछ कर्मचारियों ने अनअथॉराइज ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट में गड़बड़ी कर 590 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया है. सबसे बड़ी बात कि खुद IDFC First Bank ने इस घोटाले का खुलासा किया है. बैंक के मुताबिक बैंक के कुछ कर्मचारियों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया और हरियाणा सरकार के बैंक खातों में 590 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है. बैंक ने कहा कि ये हेरीफेरी हरियाणा सरकार के खातों में हुई है, जिसमें आम लोगों के बैंक अकाउंट शामिल नहीं है.