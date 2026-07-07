IDFC First Bank: यदि आप सैलरीड क्लास हैं और आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज आईडीएफसी फर्स्ट (IDFC FIRST) बैंक ने व्यापारिक संस्थानों और कंपनियों के लिए बेहद शानदार डिजिटल सर्विस शुरू की है. बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ अपने प्लेटफॉर्म को सीधे तौर पर जोड़ (इंटीग्रेट) दिया है. इस नए सिस्टम के तहत अब कोई भी बिजनेस या कंपनी सीधे ईपीएफओ पोर्टल के जरिये पीएफ का भुगतान शुरू कर सकती है.
इसके अलावा बिना किसी झंझट के बैंक की रिटेल या कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के जरिये लेनदेन को तुरंत पूरा किया जा सकता है. इस इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एम्पलॉयर को अब पीएफ जमा करने के बाद लंबे समय तक रसीद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. कंपनियों को पेमेंट करते ही रियल-टाइम ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन मिल जाएगा और वे तुरंत चालान डाउनलोड कर सकेंगे.
बैंक के रिटेल लायबिलिटीज हेड आशीष सिंह ने बताया कि ईपीएफओ (EPFO) के साथ इस जुड़ाव से कारोबारी सालभर बेहद आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे. इससे उनका कैश फ्लो बेहतर होगा और समय पर कानूनी नियमों का पालन भी हो सकेगा. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देश के बैंकिंग सेक्टर में लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. फाइनेंशियल आंकड़ों की बात करें तो 31 मार्च 2026 तक यह बैंक देशभर में करीब 3.8 करोड़ ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रहा था.
इसके अलावा बैंक के पास कुल 2,94,475 करोड़ रुपये की जमा राशि (डिपॉजिट्स) मौजूद थी. बैंक का कुल लोन और एडवांस पोर्टफोलियो 2,90,278 करोड़ रुपये के लेवल पर पहुंच चुका था. नई पीएफ सर्विस के आने से बैंक के कॉर्पोरेट कस्टमर्स को बड़ी राहत मिलेगी. आपको बता दें ईपीएफओ की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2026 का ब्याज पीएफ सब्सक्राइबर्स के खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया गया है.