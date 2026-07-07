IDFC First Bank: यद‍ि आप सैलरीड क्‍लास हैं और आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, प्राइवेट सेक्‍टर के द‍िग्‍गज आईडीएफसी फर्स्ट (IDFC FIRST) बैंक ने व्यापारिक संस्थानों और कंपनियों के लिए बेहद शानदार डिजिटल सर्व‍िस शुरू की है. बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ अपने प्लेटफॉर्म को सीधे तौर पर जोड़ (इंटीग्रेट) दिया है. इस नए स‍िस्‍टम के तहत अब कोई भी बिजनेस या कंपनी सीधे ईपीएफओ पोर्टल के जर‍िये पीएफ का भुगतान शुरू कर सकती है.