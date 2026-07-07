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PF Payment Service: इस प्राइवेट बैंक ने शुरू की PF पेमेंट सर्विस, चुटकियों में जमा होगा पैसा; कैसे काम करेगी यह सुव‍िधा?

EPFO News: आईडीएफसी फर्स्ट की तरफ से व्यापारिक संस्थानों और कंपनियों के लिए शुरू की गई डिजिटल सर्व‍िस का सबसे ज्‍यादा फायदा एम्‍पलॉयर को म‍िलेगा. बैंक ने EPFO के साथ अपने प्लेटफॉर्म को सीधे तौर पर इंटीग्रेट क‍िया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 07, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:12 PM IST
PF Payment Service: इस प्राइवेट बैंक ने शुरू की PF पेमेंट सर्विस, चुटकियों में जमा होगा पैसा; कैसे काम करेगी यह सुव‍िधा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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