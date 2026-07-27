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आज सबसे ज्‍यादा भागा इस प्राइवेट बैंक का शेयर, प्रॉफ‍िट का आंकड़ा सुन झूमने लगे न‍िवेशक

IDFC First Bank Share Price: IDFC फर्स्ट बैंक का जून त‍िमाही का प्रॉफ‍िट प‍िछले साल की समान त‍िमाही के मुकाबले बढ़कर दोगुना हो गया है. इसके बाद आज बैंक के शेयर में जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है और यह चढ़कर 52 हफ्ते के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 27, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:03 PM IST
आज सबसे ज्‍यादा भागा इस प्राइवेट बैंक का शेयर, प्रॉफ‍िट का आंकड़ा सुन झूमने लगे न‍िवेशक
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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