IDFC First Bank Q1 Result: प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज IDFC फर्स्ट बैंक के शेयरों में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र के दौरान जबरदस्त उछाल देखने को मिला. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) का शानदार रिजल्ट आने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर बैंक का शेयर 9.48% तक उछल गया. ट्रेडिंग के दौरान IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर 85.70 रुपये पर ओपन हुआ, जो इसके पिछले बंद भाव 80.83 रुपये से काफी ऊपर रहा. मार्केट खुलने के बाद लिवाली के माहौल के बीच इस शेयर ने 88.70 के इंट्राडे हाई के लेवल को छू लिया. इसके साथ ही यह शेयर का 52 हफ्ते का भी रिकॉर्ड प्राइस बन गया.
बैंक की कमाई में आए जबरदस्त उछाल का कारण आमदनी में मजबूत बढ़त और प्रोविजन्स में आई कमी है. जून क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) बेस पर दोगुने से ज्यादा होकर 1,075 करोड़ पर पहुंच गया. पिछले साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा महज 463 करोड़ रुपये का था. बैंक के प्रॉफिट में 132.2% का भारी इजाफा हुआ है. इसके अलावा, बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी 21% बढ़कर 5,972 करोड़ रुपये हो गई, जो कि पिछले साल इसी अवधि में 4,933 करोड़ थी.
जून तिमाही के दौरान बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% बढ़कर 2,553 करोड़ रुपये हो गया. इसके अलावा बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है. बैंक का कुल एनपीए (GNPA) मार्च तिमाही के 1.61% से घटकर 1.51% पर आ गया, नेट एनपीए (NNPA) 0.48% सुधरकर 0.44% रह गया. IDFC फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन ने कहा कि बैंक में बिजनेस की रफ्तार बेहद मजबूत है और प्रोविजनिंग में लगातार कमी आ रही है. पिछले कुछ साल के दौरान बैंक की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश किया गया था, उसका फायदा अब मिल रहा है.
बैंक के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर पर अपनी पॉजिटिव रुख को बरकरार रखा है. ब्रोकरेज हाउस ने बैंक के शेयर के लिए 90 रुपये का रिवाइज्ड टारगेट प्राइस तय किया है. यह निवेशकों को मौजूदा लेवल से करीब 11% तक का रिटर्न दे सकता है. ब्रोकरेज का मानना है कि बैंक की सुधरती एसेट क्वालिटी और कमाई के मजबूत आउटलुक को देखते हुए आने वाले सालों में इसका प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है.