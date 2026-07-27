IDFC First Bank Q1 Result: प्राइवेट सेक्‍टर के द‍िग्‍गज IDFC फर्स्ट बैंक के शेयरों में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र के दौरान जबरदस्त उछाल देखने को मिला. मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) का शानदार र‍िजल्‍ट आने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर बैंक का शेयर 9.48% तक उछल गया. ट्रेडिंग के दौरान IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर 85.70 रुपये पर ओपन हुआ, जो इसके पिछले बंद भाव 80.83 रुपये से काफी ऊपर रहा. मार्केट खुलने के बाद ल‍िवाली के माहौल के बीच इस शेयर ने 88.70 के इंट्राडे हाई के लेवल को छू लिया. इसके साथ ही यह शेयर का 52 हफ्ते का भी र‍िकॉर्ड प्राइस बन गया.