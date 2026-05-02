अगर बंगाल में BJP आई, तो शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा; निवेशकों की होगी चांदी या होगा नुकसान?

Bengal Result Impact on Share Market : अगर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करती है, तो बाजार की प्रतिक्रिया सकारात्मक रहने की संभावना है. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि अगर एग्जिट पोल, खासकर पश्चिम बंगाल में BJP की संभावित बढ़त 4 मई 2026 को सही साबित होती है, तो भारतीय इक्विटी बाजार निकट अवधि में पॉजिटिव प्रतिक्रिया दे सकते हैं. एग्जिट पोल ये भी संकेत दे रहे हैं कि असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मौजूदा सरकारें सत्ता में बनी रह सकती हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

कोटक के अनुसार, ये राजनीतिक परिदृश्य बाजार को थोड़े समय के लिए उत्साहित कर सकता है. हालांकि, आगे चलकर बाजार का फोकस तेल की कीमतों और मैक्रो-इकोनॉमिक फैक्टर्स पर रहेगा.

कच्चा तेल बना रहेगा बड़ा ट्रिगर

Add Zee News as a Preferred Source

कोटक का कहना है कि चुनाव से जुड़ी ये तेजी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकती. सरकार का ध्यान भारत की कमजोर होती मैक्रो स्थिति को संभालने पर रहेगा, इसमें ये चींजें शामिल हैं:

ऊंची कच्चे तेल की कीमतें

कमजोर मानसून से खाद्य महंगाई का खतरा

बढ़ता चालू खाता घाटा

10 महीने का ‘Election-Free’ मौका

2027 की शुरुआत तक कोई बड़े राज्य चुनाव निर्धारित नहीं हैं, इससे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (NDA) को करीब 10 महीने का समय मिलेगा. इस दौरान कोई भी चुनाव नहीं होगा, तो सरकार ये काम कर सकती है:

ऊर्जा सब्सिडी को तर्कसंगत बनाएगी

इंडिया-US बिलटेरल ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाएगी

लंबित सुधारों में तेजी लाएगी

बाजार रहेगा रेंज-बाउंड

कोटक का मानना है कि बाजार एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा, जहां चुनावी उत्साह जल्दी कम हो जाएगा और ध्यान फिर से कॉर्पोरेट कमाई, तेल की कीमतों और मैक्रो-इकोनॉमिक प्रभावों पर चला जाएगा.

कॉर्पोरेट ग्रोथ पर पॉजिटिव नजरिया

ब्रोकरेज ने कॉर्पोरेट ग्रोथ को लेकर सकारात्मक रुख बनाए रखा है. निफ्टी 50 की नेट प्रॉफिट FY2027 में 19.3% बढ़ सकती है.FY2028 में यह 13.9% की दर से बढ़ने की संभावना है.