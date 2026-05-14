Tenent Security Deposit: किरायेदार की तरफ से दिये जाने वाले सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस करने से अक्सर मकान मालिक कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर देते हैं. लेकिन ऐसे हालात में क्या है आपके अधिकार और क्या कर सकते हैं आप, आइए जानते हैं.
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What is Model Tenancy Act: किराये के घर में रहने वाले हर शख्स के लिए अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट (Security Deposit) वापस लेना किसी सिरदर्द से कम नहीं होता. अक्सर होता यही है कि जब किरायेदार घर खाली करता है तो मकान मालिक मेंटीनेंस या टूट-फूट के नाम पर सिक्योरिटी का बड़ा हिस्सा काटने की बात कहते हैं या फिर उसे लौटाने से ही इनकार कर देते हैं. अगर आप भी इसी हालात का सामना कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि कानून आपके हक में क्या कहता है और मकान मालिक कितने पैसे काट सकता है.
मॉडल टेनेंसी एक्ट (Model Tenancy Act) के अनुसार कोई भी मकान मालिक रिहायशी घर (Residential) के लिए दो महीने के किराये से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांग सकता. वहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए यह लिमिट छह महीने की है. घर खाली करते समय, मकान मालिक को सिक्योरिटी डिपॉजिट तुरंत वापस करना होता है. अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे देरी के लिए ब्याज देना पड़ सकता है. डिपॉजिट लौटाने से पहले मकान मालिक घर को चेक कर सकता है कि कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ.
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मकान मालिक अक्सर पेंटिंग या सफाई के नाम पर पैसे काट लेते हैं. लेकिन कानूनन नार्मल टूट-फूट के लिए पैसे नहीं काट सकते. समय के साथ दीवारों का रंग हल्का पड़ना या फर्श का पुराना होना नॉर्मल प्रोसेस है. मकान मालिक को केवल उन्हीं चीजों के पैसे काटने का हक है जो किरायेदार की लापरवाही से टूटी हों जैसे खिड़की का शीशा टूटना, नल की फिटिंग उखाड़ना या बिजली का बोर्ड जलना आदि. इसके अलावा यदि किराया बाकी है या बिजली / पानी का बिल नहीं भरा गया तो उसे भी सिक्योरिटी से एडजस्ट किया जा सकता है.
यदि मकान मालिक बिना किसी ठोस कारण के पैसे वापस करने से इनकार करता है तो सबसे पहले उसे 'लीगल नोटिस' (Legal Notice) भेजें. इस नोटिस में रेंट एग्रीमेंट का हवाला देते हुए डिपॉजिट की मांग करें. बात नहीं बने तो आप अपने एरिया की 'रेंट अथॉरिटी' (Rent Authority) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. कोर्ट मकान मालिक को डिपॉजिट लौटाने और पेनाल्टी देने का आदेश दे सकता है. याद रखें वैलिड 'रेंट एग्रीमेंट' इस लड़ाई में आपका सबसे बड़ा हथियार है.
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आने वाले समय में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए किरायेदार को घर में शिफ्ट होते समय कुछ कदम उठाने चाहिए. शिफ्टिंग के वक्त घर की फोटो और वीडियो जरूर बना लें, ताकि बाद में यह साबित किया जा सके कि कौन सा नुकसान पहले से था. रेंट एग्रीमेंट में साफ तौर पर लिखवाएं कि किन परिस्थितियों में सिक्योरिटी काटी जाएगी. घर खाली करते समय मकान मालिक के सामने ही चेक कराएं और चाबी सौंपने की रसीद या लिखित डॉक्यूमेंट जरूर लें.