/दोनों में एक ही LPG गैस, फिर कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे पर घरेलू सिलेंडर के क्यों नहीं ? गैस का ये कौन-सा मैथ्स?

LPG Price cut: अगस्त महीने के पहले दिन सुबह-सुबह तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमत में 192 रुपये से अधिक की कटौती कर लोगों को बड़ी राहत दी. हालांकि ये राहत ढ़ाबा, रेस्टोरेंट, होटल आदि चलाने वालों के लिए है, क्योंकि तेल कंपनियों ने सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के रेट में कटौती की.
19 किलो वाले 'हलवाई सिलेंडर ' के दाम घटाए गए. हालात दूसरी बार कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है. 31 दिन में इस सिलेंडर के दाम 385 रुपए सस्ता हो चुका है. एक तरफ कमर्शियल सिलेंडर के रेट घट रहे हैं, तो वहीं घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो वाले रसोई गैस के दाम जस के तस बने हुए हैं.
कमर्शियल सिलेंडर के दूसरी बार दाम घटने के बाद लोगों के मन में सवाल है कि जब दोनों में एक ही LPG गैस भरी जा रही है, तो एक के दाम घट रहे हैं, तो दूसरे की कीमत क्यों नहीं घटाई जा रही है ? ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों ही सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ था. हालांकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम कई बार बढ़ाए गए और अधिकांश शहरों में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत दोगुना हो गई थी. उसके मुकाबले 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में दो बार बढ़ोतरी की गई और ये करीब 89 रुपया महंगा हुआ. भारत में घरेलू सिलेंडर के कुल 33.13 करोड़ कनेक्शन एक्टिव हैं, जिसमें से 10.58 करोड़ कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत दिए गए है.
14 किलो वाले सिलेंडर पर सरकार सब्सिडी देती है. जबकि कमर्शियल सिलेंडर पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती. गैस उपलब्ध कराने वाली कंपनियां जैसे इंडेन, HP, भारतगैस इस पर अच्छा मुनाफा कमाना चाहती हैं.सरकार भी इनकी कीमतों में हस्तक्षेप नहीं करती, इसलिए इसकी कीमत घरेलू सिलेंडर से अधिक होती है और तेल कंपनियां इसपर राहत भी पहले दे रही है. चूंकि युद्ध की वजह से कमर्शियल सिलेंडर के दाम करीब दोगुने हो गए थे, इसलिए तेल कंपनियां पहले उन्हें राहत खुश कर रही हैं. जनवरी 2026 में दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर का रेट 1691 रुपये था, जो जून 2026 में 3113 रुपये पर पहुंच गया था.
घरेलू सिलेंडर आम लोगों के रसोई घरों में इस्तेमाल होता है. इसकी कीमत बढ़ने-घटने से आम लोगों पर असर होता है. इसपर सरकारी सब्सिडी मिलती है. घरेलू सिलेंडर की कीमतें कमर्शियल सिलेंडर की तुलना में नियंत्रित हैं. युद्ध के दौरान 19 किलो वाला सिलेंडर करीब 166-1700 रुपये तक महंगा हो गया था. कमर्शियल सिलेंडर की मांग बाज़ार की मांग से सीधे जुड़ी होती है, इसलिए उसके दामों में उतार-चढ़ाव अधिक होता है और इसलिए तेल कंपनियों जब दाम बढ़ाती है तो भी उनके निशाने पर पहले कमर्शियल सिलेंडर ही होता है. इसलिए राहत भी पहले उन्हें ही मिली है. आने वाले दिनों में अगर ग्लोबल मार्केट में गैस की कीमतें और गिरी, युद्ध शांत हुआ, तो तेल कंपनियां अपने नफा-नुकसान का आंकलन करने के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बदलाव का फैसला ले सकती हैं.
LPG सिलेंडर की कीमतें सीधे तौर पर सरकार नहीं बल्कि तेल कंपनियां तय करती है. इसकी कीमतों का बेसिक फॉर्मूला इंपोर्ट पैरिटी प्राइस (IPP) का है.अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों के बेस पर इसे तय किया जाता है, जिसमें आयात शुल्क, ट्रांसपोर्ट आदि सब जुडते हैं. भारत में सऊदी अरब की कंपनी आरामको से गैस का आयात होता है, इसलिए उसकी कीमत को बेस प्राइस मानकर उसमें इंपोर्ट खर्च, इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी और पोर्ट ड्यूटी जैसे चार्ज जोड़े जाते हैं. इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर डॉलर है, क्योंकि ट्रांजैक्शन डॉलर में किया जाता है. डॉलर की बढ़ती कीमत तेल कंपनियों के बोझ को बढ़ाती है. इसके अलावा मार्केटिंग कॉस्ट, सिलेंडर भरने की कीमत, डीलर का कमीशन, जीएसटी सब जोड़कर सिलेंडर के रेट तय किए जाते हैं.