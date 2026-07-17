/DA Hike 2026: जुलाई में नहीं बढ़ा DA तो कब मिलेगी खुशखबरी? इस महीने बढ़ सकता है महंगाई भत्ता!

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई 2026 में एक और DA बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि लेबर ब्यूरो का जून 2026 का AICPI-IW डेटा जारी होना बाकी है. AICPI-IW इंडेक्स हर महीने अपडेट किया जाता है और ये औद्योगिक कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव के आधार पर खुदरा महंगाई को मापता है. AICPI-IW के मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए जुलाई 2026 में 3 से 4 प्रतिशत तक DA बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.