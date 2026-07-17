/DA Hike 2026: जुलाई में नहीं बढ़ा DA तो कब मिलेगी खुशखबरी? इस महीने बढ़ सकता है महंगाई भत्ता!

DA Hike Update: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ते (DA) को लेकर इंतजार और बढ़ता जा रहा है. कर्मचारियों और पेंशनर्स में इसको लेकर चर्चा जारी है. ये कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स को महंगाई के दबाव से राहत देने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.
महंगाई भत्ता (DA) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेसिक सैलरी का एक प्रतिशत होता है. इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत के असर को कम करना है. DA को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर साल में दो बार संशोधित किया जाता है. आमतौर पर इसके ऐलान मार्च और अक्टूबर में किए जाते हैं, जबकि इसका प्रभाव जनवरी और जुलाई से लागू होता है.
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पिछली DA बढ़ोतरी अप्रैल में घोषित की गई थी. इसमें वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया था. ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी गई थी.
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई 2026 में एक और DA बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि लेबर ब्यूरो का जून 2026 का AICPI-IW डेटा जारी होना बाकी है. AICPI-IW इंडेक्स हर महीने अपडेट किया जाता है और ये औद्योगिक कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव के आधार पर खुदरा महंगाई को मापता है. AICPI-IW के मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए जुलाई 2026 में 3 से 4 प्रतिशत तक DA बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.
इसके अलावा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.38% हो गई है, जबकि खाद्य महंगाई दर 5.32% रही है. हालांकि, अंतिम DA बढ़ोतरी जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगी.
अगर जुलाई 2026 में DA बढ़ोतरी का ऐलान नहीं होता है, तो भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को साल की दूसरी छमाही में राहत मिल सकती है. पिछले रुझानों को देखें तो सरकार अक्सर त्योहारी सीजन के आसपास DA बढ़ोतरी का ऐलान करती रही है. वहीं, 2024 में भी केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले DA बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इस साल दिवाली नवंबर में है. ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर या नवंबर 2026 में संभावित 'दिवाली गिफ्ट' के रूप में DA बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद की जा सकती है.
DA और डियरनेस रिलीफ (DR) में बढ़ोतरी से करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख रिटायर्ड केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स लाभान्वित होंगे. इसमें रक्षा क्षेत्र, रेलवे और अन्य विभागों के कर्मचारी और पेंशनर्स भी शामिल हैं. केंद्रीय कर्मचारियों के कुल 18 पे लेवल हैं. हर कर्मचारी या पेंशनर को मिलने वाली बढ़ोतरी अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि अलग-अलग लेवल के अनुसार बेसिक पे में अंतर होता है.
DA बढ़ोतरी की गणना AICPI के 12 महीने के औसत के आधार पर की जाती है. इसके लिए 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है. DA का निर्धारण महंगाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, ताकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय पर बढ़ती कीमतों का असर कम किया जा सके.