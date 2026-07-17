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DA Hike 2026: जुलाई में नहीं बढ़ा DA तो कब मिलेगी खुशखबरी? इस महीने बढ़ सकता है महंगाई भत्ता!

DA और डियरनेस रिलीफ (DR) में बढ़ोतरी से करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख रिटायर्ड केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स लाभान्वित होंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 17, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:43 PM IST
DA Hike 2026: जुलाई में नहीं बढ़ा DA तो कब मिलेगी खुशखबरी? इस महीने बढ़ सकता है महंगाई भत्ता!
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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