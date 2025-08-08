अगर रूस से तेल नहीं, तो किससे? अमेरिकी टैरिफ से आया महा-संकट! जानें अब कौन से देश बन सकते हैं भारत के नए दोस्त

भारत की एनर्जी पॉलिसी एक बार फिर ग्लोबल स्ट्रैटेजी के भंवर में फंस गई है. यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदकर आर्थिक संतुलन साधा था, लेकिन अब अमेरिका ने इस पर सीधा हमला बोल दिया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला न सिर्फ व्यापारिक संबंधों में तनाव ला रहा है, बल्कि भारत के लिए ‘तेल-संकट’ का नया अध्याय भी शुरू कर रहा है. यह एक ऐसा मोड़ है, जहां हर स्ट्रैटेजिक स्टेप आर्थिक तूफान का रुख तय कर सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत से आयात होने वाले कई प्रोडक्ट्स पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है. वजह? भारत का रूस से तेल खरीदना. अब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रूस से नहीं तो तेल कहां से आएगा?

अमेरिकी दबाव बनाम रूसी छूट

भारत ने 2024 में अमेरिका को करीब 87 अरब डॉलर का निर्यात किया, जो उसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है. वहीं, रूस से सस्ते तेल की खरीद से भारत ने केवल $3.8 अरब डॉलर की बचत की. अब जब अमेरिका यह कह रहा है कि रूस से कच्चा तेल खरीदना युद्ध को ईंधन देने जैसा है, तो भारत पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ गया है. यदि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है, तो अमेरिका जैसे बाजार से उसके एक्सपोर्ट पर चोट पड़ सकती है. वहीं, अगर रूस से दूरी बनाता है, तो सस्ती ऊर्जा का एक बड़ा सोर्स खत्म हो जाएगा.

रूस से पहले कौन थे भारत के तेल मित्र?

युद्ध से पहले, भारत की तेल आपूर्ति का लगभग 85% हिस्सा मध्य पूर्व के देशों विशेष रूप से इराक, सऊदी अरब और यूएई से आता था. रूस उस वक्त केवल 2% हिस्सेदारी रखता था. इराक भारत का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है. FY22 में भारत ने इराक से 56.5 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल मंगाया. वहीं, सऊदी अरब और यूएई भी मजबूत सप्लायर रहे हैं. अमेरिका से भी भारत ने FY21 में 10% तक तेल खरीदा था.

युद्ध के बाद भारत ने क्यों पकड़ा रूस का हाथ?

यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध लगे. यूरोप ने रूसी तेल से दूरी बनाई और रूस ने नए खरीदारों को छूट देकर अट्रैक्ट किया. यूरल्स क्रूड की कीमत ब्रेंट के मुकाबले कम थी. जिससे, रिफाइनिंग मार्जिन बेहतर हुए और भारत ने यूरोप व अमेरिका को पेट्रोल-डीजल बेचना शुरू किया. FY25 में भारत ने 64.7 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पाद एक्सपोर्ट किए, पर अब अमेरिका की नाराजगी भारत के लिए एक बड़ा संकट बन गई है.

अब आगे क्या? कौन बन सकते हैं भारत के नए दोस्त?

1. मिडिल ईस्ट देश

इराक, सऊदी अरब, यूएई भारत के पुराने और भरोसेमंद पार्टनर हैं. इराक FY24 में भी 49.9 MMT के साथ भारत का टॉप सप्लायर बना रहा. सऊदी अरब और यूएई पास में हैं, लॉजिस्टिकली भी फायदे में हैं. अगर भारत फिर से इन देशों की ओर झुकता है, तो सप्लाई और स्थिरता दोनों मिल सकती है, लेकिन कीमतें रूस जैसी सस्ती नहीं होंगी.

2. संयुक्त राज्य अमेरिका

अमेरिकी तेल हल्का और मीठा होता है, जिससे भारतीय रिफाइनरियां हाई क्वालिटी वाला फ्यूल बना सकती हैं. 2025 के पहले छः महीनों में भारत की अमेरिका से तेल आयात में 50% से ज्यादा की वृद्धि हुई है. हालांकि अमेरिका से तेल खरीदना राजनीतिक रूप से बैलेंस बनाने में मदद करेगा, लेकिन भौगोलिक दूरी इसे महंगा बना सकती है.

3. ब्राजील, कनाडा, गुयाना (The Americas)

भारत ने सितंबर डिलीवरी के लिए IOC के जीरिए इन देशों से 7 मिलियन बैरल की बुकिंग की है. ये नए सोर्स भारत को रीजनल डाइवर्सिटी देंगे, लेकिन लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर लागत बढ़ा सकते हैं.

क्या रूस पूरी तरह खत्म हो जाएगा?

शायद नहीं. अधिकतर भारतीय रिफाइनरियां अब भी नॉन-रूसी तेल पर निर्भर हैं. और जब रूस से क्रूड खरीदकर उसे प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जाता है, तो यह पहचानना मुश्किल होता है कि वह रूसी तेल है. इससे यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों को टालना आसान हो जाता है. हालांकि अमेरिकी दबाव के चलते यह जोखिम भरा होता जा रहा है.