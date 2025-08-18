रूस-यूक्रेन की जंग रुकी तो दुन‍ियाभर के बाजार पर क्‍या असर होगा? भारत को फायदा या नुकसान
Trump and Zelenskyy Meeting: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने के मकसद से अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप, वोलोदिमिर जेलेंस्‍की से व्‍हाइस हाउस में मुलाकात कर रहे हैं. इस दौरान यद‍ि युद्ध रोकने पर सहमत‍ि बनी तो इसका बाजार पर क्‍या असर पड़ेगा? 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:35 PM IST
Russia and Ukraine War: प‍िछले करीब साढ़े तीन साल से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग जल्‍द खत्‍म हो सकती है. इसके ल‍िये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्‍की के साथ त्रिपक्षीय बातचीत की तैयारी कर रहे हैं. इसी क्रम में सोमवार को डोनाल्‍ड ट्रंप और जेलेंस्‍की के बीच मुलाकात हुई. एक घंटे की मुलाकात को जंग रोकने की द‍िशा में अहम कदम माना जा रहा है. ट्रंप के इस प्‍लान को यूरोपीय नेताओं का भी सपोर्ट मिल रहा है. डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन के बीच सालों से चल रही जंग को खत्‍म करने के ल‍िए यूक्रेन पर दबाव बढ़ाया है.

अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात

ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्‍की जंग को 'लगभग तुरंत' खत्म कर सकते हैं. जेलेंस्‍की के व्हाइट हाउस पहुंचने से एक द‍िन पहले ट्रंप की तरफ से जेलेंस्‍की को चेतावनी दी गई क‍ि किसी भी बातचीत से होने वाले समझौते में रूस के कब्‍जे वाले क्रीमिया की वापसी और यूक्रेन को नाटो (NATO) का मेंबर बनाने की शर्त को शामिल नहीं किया जाएगा. कुछ द‍िन पहले ही ट्रंप ने अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की. हालांक‍ि, इस मुलाकात के दौरान कोई खास बातचीत नहीं बनी.

यह भी पढ़ें: DNA: साम-दाम-दंड-भेद! क्या जबरदस्ती नोबल लेंगे ट्रंप... आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति नॉर्वे को धमकी क्यों दे रहा?

दुन‍ियाभर के बाजार पर पड़ेगा असर!
अगर ट्रंप और यूरोपीय देशों की कोश‍िश रंग लाती है और दोनों देशों के बीच युद्ध रुकता है तो आने वाले समय में इसका दुन‍ियाभर के बाजारों पर क्‍या असर पड़ेगा? 2022 से चल रहा यह युद्ध 2022 से ग्‍लोबल इकोनॉमी को असर डाल रहा है. आइए जानते हैं युद्ध रुकने का आने वाले समय में क्‍या असर होगा?

एनर्जी मार्केट पर असर
रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने पर यूरोप में गैस और तेल की कीमतें काफी बढ़ गईं थीं. अब जब युद्ध के रुकने की उम्‍मीद की जा रही है तो रूस से तेल और गैस की सप्‍लाई सामान्‍य होने से एनर्जी मार्केट में कीमतें नीचे आ सकती हैं. जंग रुकने का यह फायदा भी होगा क‍ि यूरोप की ऊर्जा लागत कम हो सकती है, जिससे इंडस्‍ट्री को फायदा होगा. अगर भारत पर असर की बात करें तो भारत को रूस से सस्ता तेल म‍िल रहा है. युद्ध रुकने से यद‍ि अमेरिकी टैरिफ हटता है तो भारत को इसका और फायदा म‍िलेगा. लेकिन अगर रूस ने तेल के दाम बढ़ाए तो भारत में महंगाई एक बार फ‍िर बढ़ सकती है.

यह भी पढ़ें: भारत से ज्यादा चीन खरीदता है रूस से तेल, फिर क्यों नहीं लगाया टैरिफ? आ गया अमेरिका का जवाब

खाद्य बाजार और कृषि
रूस और यूक्रेन दुनियाभर में बड़े गेहूं और मक्का के न‍िर्यातक देश हैं. युद्ध के कारण इनकी सप्‍लाई दुन‍ियाभर में प्रभाव‍ित हुई, जिससे फूड प्रोडक्‍ट की कीमतें बढ़ गईं. जंग रुकती है तो खाने-पीने की चीजों के दाम नीचे आ सकते हैं. यूक्रेन यद‍ि सामान्य रूप से गेहूं की सप्‍लाई करता है तो दुन‍ियाभर में इसकी कीमत पर असर पड़ेगा. इसका फायदा भारत जैसे आयातक देशों को भी होगा. यूक्रेन में हालात सामान्‍य होने से ग्‍लोबल सप्‍लाई बढ़ेगी, इससे गेहूं व मक्का का रेट नीचे आ सकता है.

महंगाई में ग‍िरावट और आर्थिक स्थिरता
दोनों देशों के बीच प‍िछले करीब साढ़े तीन साल से चल रहे युद्ध के कारण ग्‍लोबल लेवल पर महंगाई तेजी से बढ़ी है. अगर युद्ध पर रोक लगती है तो अलग-अलग चीजों की सप्‍लाई में आ रही रुकावटें कम होंगी. इसका असर दुन‍ियाभर के देशों में महंगाई कम होने के तौर पर देखा जाएगा. आईएमएफ (IMF) के अनुसार रूस में 9.5% और यूक्रेन में महंगाई 12% तक बढ़ी है. जंग रुकती है है तो दोनों देशों के बीच और ग्‍लोबल लेवल  पर आर्थिक स्थिरता बढ़ सकती है.

यह भी पढ़ें: पुतिन की जिद के आगे 'चलनी में पानी भर रहे' अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन! ट्रंप ने लगा दी सारी ताकत; झुकने को तैयार नहीं रूस?

शेयर बाजार पर बढ़ेगा भरोसा
युद्ध रुकने की संभावना के मद्देनजर ग्‍लोबल शेयर मार्केट में तेजी देखी गई है. अमेरिकी और यूरोपीय स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी देखी गई. दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी आज दोनों ही हरे न‍िशान के साथ बंद हुए. ज‍ियो पॉल‍िट‍िकल टेंशन कम होने का असर भारत के अलावा दूसरे देशों के बाजार पर भी देखने को म‍िलेगा. इसके अलावा र‍िकॉर्ड लेवल पर चल रही सोने-चांदी की कीमत में युद्ध रुकने से स्‍थ‍िरता आ सकती है.

भारत पर क्‍या होगा असर
भारत अभी रूस से अपनी जरूरत का अध‍िकांश तेल इम्‍पोर्ट कर रहा है. रूस से तेल आयात करने से नाराज ट्रंप ने भारतीय आयात पर टैर‍िफ बढ़ाकर 50 प्रत‍िशत करने का ऐलान क‍िया है. रूस से सस्ता तेल आयात करने वाले भारत को युद्ध रुकने से फायदा हो सकता है. दरअसल, क्रू्ड की सप्‍लाई बढ़ने से कीमत में और कमी आ सकती है. दूसरी तरफ यद‍ि अमेरिका रूस पर बैन को और सख्त करता है तो भारत को रूसी तेल आयात पर अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है. 

;