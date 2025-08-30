नोएडा एयरपोर्ट से सफर करना होगा महंगा! हर फ्लाइट पर इतने रुपये देना होगा यूडीएफ

When Will Start Noida Airport: जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) इस बार सर्दी के मौसम से शुरू होने वाला है. नोएडा और पश्‍च‍िमी यूपी में रहने वाले लोग इस एयरपोर्ट के शुरू होने को लेकर काफी उत्‍सुक हैं. लेक‍िन आपको बता दें यात्रियों को इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए 210 से 980 रुपये तक की यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF) देनी होगी. एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AIRA) की तरफ से इसके लिए अस्थायी शुल्क का आदेश जारी किया गया. एयरपोर्ट के ऑपरेटर की तरफ से प‍िछले द‍िनों बताया गया क‍ि नए एयरपोर्ट का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में होने की उम्मीद है.

यह होगा यूडीएफ का चार्ज

एईआरए (AIRA) की तरफ से तय किया गया है क‍ि डोमेस्‍ट‍िक फ्लाइट से जाने वाले यात्रियों को 490 रुपये और इंटरनेशनल फ्लाइट से जाने वाले यात्र‍ियों को 980 रुपये यूडीएफ (UDF) देना होगा. इसके अलावा डोमेस्‍ट‍िक फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को 210 रुपये और इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्र‍ियों को 420 रुपये का चार्ज देना होगा. इन सभी चार्ज पर एक्‍स्‍ट्रा टैक्‍स भी लगेगा. यह टेंपरेरी चार्ज ऑपरेटर के प्रस्ताव से काफी कम है. इसे अभी 31 मार्च 2026 तक के ल‍िए या जब तक रेगुलर फीस का आदेश जारी नहीं आ जाता, तब तक के लि‍ए लगाया जाएगा.

पहले फेज में 7,209 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान

शुरुआत के कुछ सालों तक यह एयरपोर्ट मुख्य रूप से डोमेस्‍ट‍िक फ्लाइट को संभालेगा. मार्च 2030 तक 94% से ज्‍यादा यात्री डोमेस्‍ट‍िक फ्लाइट के होंगे. ऑपरेटर का अनुमान है कि इस फाइनेंश‍िलय ईयर में 57 लाख डोमेस्‍ट‍िक और करीब ढाई लाख इंटरनेशनल यात्री होंगे. साल 2030 तक यह संख्‍या बढ़कर 1.7 करोड़ घरेलू और 10 लाख इंटरनेशलन पैसेंजर तक पहुंच सकती है. पहले फेज में 7,209 करोड़ रुपये की लागत से एयरपोर्ट 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा.

7 करोड़ यात्रियों तक की होगी एयरपोर्ट की क्षमता

बाद के फेज में एयरपोर्ट की क्षमता 3 करोड़, फिर 5 करोड़ और आख‍िर में 7 करोड़ यात्रियों तक बढ़ेगी. जब मौजूदा कैप‍िस‍िटी का 80% यूज हो जाएगा, तब अगले चरण की शुरुआत होगी. उत्तर प्रदेश सरकार की योजना अतिरिक्त टर्मिनल और रनवे बनाकर इसे दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करने की है. दिल्ली का आईजीआईए देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, जो 2024 में 7.8 करोड़ यात्रियों को संभाल चुका है. वहां पर यूडीएफ 129 से 810 रुपये के बीच है.

नए एयरपोर्ट पर यूडीएफ चार्ज ज्‍यादा होता है क्योंकि निर्माण लागत वसूलनी पड़ती है. दूसरी तरफ आईजीआईए ने अपनी लागत का बड़ा हिस्सा वसूल लिया है. नोएडा एयरपोर्ट एनसीआर का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा. यह नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा जैसे शहरों के लिए मुख्य एयरपोर्ट होगा और तीर्थ स्थलों व पर्यटन स्थलों के लिए एंट्री प्‍वाइंट बनेगा. यह दिल्ली के आईजीआईए को पूरक बनाकर क्षेत्र की उड्डयन मांग को पूरा करेगा.

FAQ

सवाल: नोएडा एयरपोर्ट कब शुरू होगा?

जवाब: नोएडा एयरपोर्ट के अक्‍टूबर 2025 में शुरू होने की उम्‍मीद की जा रही है.

सवाल: नोएडा एयरपोर्ट पर क‍ितना यूडीएफ लगेगा?

जवाब: नोएडा एयरपोर्ट पर दूसरे एयरपोर्ट के मुकाबले ज्‍यादा यूडीएफ लगेगा. यह डोमेस्‍ट‍िक और इंटरनेशनल फ्लाइट के ह‍िसाब से तय क‍िया गया है.