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‘नहीं कर सकते तो हम आदेश देंगे’, पैकेज्ड फूड की लेबलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को अल्टीमेटम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला नागरिकों, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा है और इससे जुड़े फैसले किसी भी कॉरपोरेट दबाव से प्रभावित नहीं होने चाहिए.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 13, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:22 PM IST
‘नहीं कर सकते तो हम आदेश देंगे’, पैकेज्ड फूड की लेबलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को अल्टीमेटम
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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