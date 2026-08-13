/‘नहीं कर सकते तो हम आदेश देंगे’, पैकेज्ड फूड की लेबलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को अल्टीमेटम

ये मामला एक जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से FSSAI की एक बैठक के मिनट्स का हवाला दिया गया. बताया गया कि 7 मार्च को हुई बैठक में लिए गए फैसले अदालत के पहले के निर्देशों से मेल नहीं खाते. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि FSSAI ने अपने हलफनामे में मुख्य रूप से खाद्य उद्योग की ओर से चेतावनी लेबल का विरोध किए जाने की बात रखी, जबकि सिविल सोसाइटी संगठनों की ओर से पेश किए गए ऐसे प्रमाणों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. इनमें हाई शुगर, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले उत्पादों की खपत कम करने में फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल की उपयोगिता बताई गई थी.