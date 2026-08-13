/‘नहीं कर सकते तो हम आदेश देंगे’, पैकेज्ड फूड की लेबलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को अल्टीमेटम

Supreme Court on Packaged Food Products : पैकेज्ड फूड में ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की जानकारी उपभोक्ताओं तक साफ तरीके से पहुंचाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और FSSAI के रुख पर कड़ी नाराजगी जताई है. गुरुवार यानी 13 अगस्त को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अगर सरकार फ्रंट-ऑफ-पैक वॉर्निंग लेबल को लेकर जरूरी फैसला नहीं करती है, तो कोर्ट खुद आदेश जारी करेगा. नमकीन, बिस्किट और चिप्स जैसे रोजमर्रा के फूड उत्पादों पर ऐसे चेतावनी लेबल लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद अहम मोड़ पर पहुंच गया है.
ये मामला खास तौर पर बच्चों और आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है. दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि इस तरह के फैसलों पर किसी भी कॉरपोरेट दबाव का असर नहीं होना चाहिए. मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच कर रही है.
ये मामला एक जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से FSSAI की एक बैठक के मिनट्स का हवाला दिया गया. बताया गया कि 7 मार्च को हुई बैठक में लिए गए फैसले अदालत के पहले के निर्देशों से मेल नहीं खाते. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि FSSAI ने अपने हलफनामे में मुख्य रूप से खाद्य उद्योग की ओर से चेतावनी लेबल का विरोध किए जाने की बात रखी, जबकि सिविल सोसाइटी संगठनों की ओर से पेश किए गए ऐसे प्रमाणों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. इनमें हाई शुगर, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले उत्पादों की खपत कम करने में फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल की उपयोगिता बताई गई थी.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और FSSAI से बेहद तीखे सवाल किए. कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार पर बड़े कॉरपोरेट समूहों का दबाव है और क्या इसी वजह से जरूरी कदम उठाने में देरी हो रही है. अदालत ने कहा कि मामला नागरिकों, खासकर बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है. ऐसे मामलों में फैसले किसी कारोबारी हित से प्रभावित नहीं होने चाहिए. कोर्ट ने ये भी पूछा कि उसके पहले के निर्देशों का पालन अब तक क्यों नहीं हुआ और सरकार ने इस दिशा में क्या कार्रवाई की है.
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ब्रिजेंदर चाहर ने सरकार का पक्ष रखने के लिए समय मांगा. इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार को अदालत के निर्देश के अनुरूप कदम उठाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार खुद इस पर कार्रवाई करेगी या अदालत को आदेश जारी करना पड़ेगा. इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को दो सप्ताह का समय दिया और संकेत दिया कि अगली सुनवाई में मामले पर फैसला सुनाया जा सकता है.
केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि भारत के कई पारंपरिक खाद्य पदार्थों में नमक, चीनी या फैट की मात्रा को लेकर प्रस्तावित चेतावनी व्यवस्था लागू करने पर बड़ी संख्या में उत्पादों पर ‘रेड वार्निंग’ दिखाई दे सकती है. सरकार ने ये भी तर्क दिया कि विकसित देशों में खाद्य पदार्थों में नमक, चीनी और फैट की मात्रा कई बार कम होती है. इसलिए वहां इस्तेमाल होने वाले मानकों को भारतीय पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर उसी तरह लागू करना उचित नहीं होगा. इस दलील पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या भारत को विकसित देशों के मानकों को अपनाने में इसलिए पीछे रहना चाहिए क्योंकि यहां खाद्य पदार्थों की संरचना अलग है.
फ्रंट-ऑफ-पैक वार्निंग लेबल का उद्देश्य किसी उत्पाद की बिक्री रोकना नहीं है. इसका मकसद पैकेट के सामने ही उपभोक्ता को ये जानकारी देना है कि उसमें चीनी, नमक या अस्वास्थ्यकर वसा की मात्रा अधिक है. आमतौर पर पैकेट के पीछे पोषण संबंधी जानकारी छोटे अक्षरों में दी जाती है. इसे खरीदारी के दौरान हर ग्राहक पढ़े. ये जरूरी नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज किया कि वार्निंग लेबल से कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ सकता है. अदालत ने कहा कि निर्माता इस मामले में निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकते. कोर्ट का जोर इस बात पर था कि उपभोक्ता को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए और चेतावनी देखने के बाद उत्पाद खरीदना है या नहीं. इसका फैसला ग्राहक खुद कर सकता है.