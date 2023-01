Income Tax Slab: 50 हजार रुपये है सैलरी तो नए या पुराने, किस टैक्स स्लैब से बचेगा टैक्स? समझें पूरा गणित

Income Tax Slab Old Vs New: बजट में हर किसी की नजर टैक्स स्लैब पर ही रहती है. देश में फिलहाल इनकम टैक्स के दो स्लैब हैं. इन दोनों में अलग-अलग प्रावधान हैं. अगर किसी की सैलरी 50 हजार है तो नए या पुराने टैक्स स्लैब पर कितना टैक्स कटेगा, आइए आपको इस बारे में बताते हैं.