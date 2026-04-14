What is Zero tax liability: नया फाइनेंश‍ियल ईयर कुछ द‍िन पहले ही शुरू हुआ है. सैलरीड और नॉन सैलरीड क्‍लास की तरफ से नए व‍ित्‍तीय वर्ष में इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR) फाइल क‍िया जाता है. अगर आप आईटीआर (ITR) फाइल करने को लेकर यह सोच रहे हैं क‍ि फाइल करूं या नहीं, तो यह जानकारी आपके काम की है. हो सकता है पूरे फाइनेंश‍ियल ईयर के दौरान आपकी इनकम भी सरकार की तरफ से तय टैक्स ल‍िम‍िट से नीचे हो. डिडक्शन, रिबेट या कम इनकम के कारण टैक्‍स लायब‍िल‍िटी जीरो (Nil) हो सकती है. ऐसे में सवाल यही है क‍ि ITR फाइल करना जरूरी क्‍यों है?

आपको बता दें जीरो टैक्स वाली हालत में भी आपका ITR फाइल करना स्मार्ट फैसला होता है और यह बहुत ही फायदेमंद रहता है. यह केवल टैक्स से बचने का नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिए भी आपका मजबूत र‍िकॉर्ड बनाता है. ऐसे में आपका ITR फाइल करना क्‍यों जरूरी है? 5 कारणों से जान‍िए.

टैक्स रिफंड आसानी से क्लेम करें

भले ही आपका टैक्स 0 हो, फिर भी कई जगहों पर TDS कट जाता है. यह टीडीएस सेव‍िंग अकाउंट के ब्याज, फ्रीलांसिंग इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट या डिविडेंड पर रहता है. ITR फाइल करने के बाद ही आप इस कटे हुए टैक्स को रिफंड के रूप में वापस पा सकते हैं. बिना ITR फाइल क‍िये आपको रिफंड नहीं म‍िल सकेगा.

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लोन और क्रेडिट कार्ड में सहायक

बैंक और वित्तीय संस्थान लोन (होम लोन, पर्सनल लोन) या क्रेडिट कार्ड देते समय ITR जरूर मांगते हैं. 0 टैक्स वाली ITR भी आपकी इनकम का वैल‍िड प्रूफ बनती है. खासकर कम या अनियमित आमदनी वाले लोगों के लिए यह लोन अप्रूवल में मदद करता है, बशर्ते आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो.

VISA और विदेश यात्रा के लिए डॉक्‍यूमेंट

अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश वीजा देते समय आपके पिछले 3-5 साल के ITR रिकॉर्ड मांगते हैं. वे आईटीआर के बेस पर आपकी फाइनेंशियल स्थिरता और व‍िश्‍वसनीयता की जांच करते हैं. रेगुलर ITR फाइलिंग से वीजा प्रोसेस आसान और सुचारू हो जाता है. आपका वीजा पढ़ाई से संबंध‍ित हो या टूर वाला हो, दोनों के लि‍ए आईटीआर जरूरी है.

लॉस को कैरी फॉरवर्ड करें

शेयर, म्यूचुअल फंड या बिजनेस में घाटा हुआ हो तो उसे अगले साल में टैक्स बचाने के लिए यूज किया जा सकता है. 0 आमदनी वाली ITR फाइल करने से ही यह लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है. इससे आगे आने वाले समय में टैक्स सेव‍िंग हो सकती है.

कंप्लायंस और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की मजबूती

आजकल एनुअलग इंफारमेंशन स‍िस्‍टम (AIS) और टीआईएस (TIS) जैसी व्यवस्थाएं हर ट्रांजेक्शन पर नजर रखती हैं. यद‍ि आप ITR फाइल नहीं करते तो भविष्य में नोटिस या स्क्रूटनी का खतरा रहता है. रेगुलर तौर पर निल ITR (0 आईटीआर) फाइलिंग से आपका कंप्लायंस रिकॉर्ड साफ रहता है और फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बढ़ती है.

आईटीआर फाइल करना स्मार्ट मूव?

सीए आशीष म‍िश्रा कहते हैं क‍ि आज के डिजिटल टैक्स सिस्टम में आईटीआर (ITR) फाइल करना महज टैक्स चुकाने का नहीं, बल्कि फाइनेंशियल ह‍िस्‍ट्री को मजबूत करने का काम है. यह लोन, वीजा और रिफंड के फायदे के अलावा भव‍िष्‍य की किसी भी जांच में सुरक्षा कवच का काम करता है. यह छोटा सा कदम लंबे समय में बहुत बड़ा फायदा दे सकता है.