UP Govt Ground Coverage Plan: अगर आपने भी नोएडा या गुरुग्राम में इनवेस्‍टमेंट या अपने रहने के ल‍िए फ्लैट ले रखा है तो यह खबर आपके ल‍िए ही है. जी हां, इन दोनों शहरों में आपके पास भी यद‍ि कुछ फ्लैट हैं तो इसे बेचकर अपना न‍िवेश न‍िकालने का समय आ गया है. यह हम नहीं कह रहे, बल्‍क‍ि यह सलाह फाइनेंस एक्सपर्ट अक्षत श्रीवास्तव (Akshat Shrivastava) की है. अक्षत श्रीवास्‍तव ने न‍िवेशकों को आगाह करते हुए कहा क‍ि नोएडा और गुरुग्राम में फ्लैट को इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखने वालों का मुश्‍क‍िल समय जल्‍द ही शुरू होने वाला है. उनका कहना है क‍ि आने वाले समय में इन फ्लैट को बेचना और अपना पैसा न‍िकालना आपके ल‍िए मुश्‍क‍िल हो सकता है.

यूपी सरकार न‍ियमों में बदलाव की तैयारी कर रही

उन्‍होंने यह सलाह तब दी है जब उत्तर प्रदेश सरकार न‍ियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है. सरकार की तरफ से ग्राउंड कवरेज ल‍िमिट (Ground Coverage Limit) को खत्‍म करने और फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. सरकार की तरफ से यह कदम रेज‍िडेंश‍ियल, इंडस्‍ट्र‍ियल और कमर्श‍ियल तीनों प्रोजेक्‍ट के ल‍िये उठाया जाएगा. इस कदम को उठाने का असर यह होगा क‍ि क‍िसी भी प्रॉपर्टी पर मौजूदा समय से ज्‍यादा न‍िर्माण क‍िया जा सकेगा. इससे लोगों के पास नई प्रॉपर्टी खरीदने के ऑप्‍शन बढ़ जाएंगे और पुरानी प्रॉपर्टी की ब‍िक्री करने में ज्‍यादा समय लग सकता है.

पहले से ज्‍यादा फ्लैट का न‍िर्माण क‍िया जा सकेगा

ग्राउंड कवरेज (Ground Coverage) का मतलब क‍िसी भी जमीन के उस हिस्से से है, जिस पर इमारतें खड़ी होती हैं. इसी तरह फ्लोर एरिया रेशियो यानी (FAR) जमीन के कुल क्षेत्रफल के मुकाबले उस पर बनने वाले सभी मंजिलों के कुल क्षेत्रफल का रेश्‍यो होता है. इसका सीधा मतलब यह हुआ क‍ि एफएआर (FAR) और ग्राउंड कवरेज के आधार पर यह तय होता क‍ि क‍िसी जमीन पर क‍ितना न‍िर्माण क‍िया जा सकता है. अक्षत श्रीवास्‍तव बताते हैं क‍ि इस बदलाव के बाद अब एक ही प्लॉट पर पहले से ज्‍यादा फ्लैट का न‍िर्माण क‍िया जा सकेगा.

अक्षत श्रीवास्‍तव ने समझाया पूरा गण‍ित

श्रीवास्‍तव के अनुसार इससे नए फ्लैट्स की संख्या बढ़ेगी. इस रेश्‍यो में यद‍ि ड‍िमांड (demand) नहीं बढ़ी तो पुराने फ्लैट्स की कीमतें गिर सकती हैं. इसका सीधा असर न‍िवेश करने वालों को नुकसान के तौर पर देखने को म‍िल सकता है. अक्षत श्रीवास्‍तव ने अपने X हैंडल पर अपनी पोस्‍ट में समझाया 'ऊंची इमारतें = ज्‍यादा सप्लाई. ज्‍यादा सप्लाई का मतलब आपके लिए अपनी मौजूदा यूनिट्स को (फ्लैट) बेचना ज्‍यादा मुश्किल हो जाएगा. ज्‍यादा सप्लाई से मौजूदा (यह पहले से ही खराब है) इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज्‍यादा दबाव पड़ेगा. अगर आपने नोएडा या गुरुग्राम आद‍ि में 'निवेश' के तौर पर फ्लैट लिया है तो उसे बेच दें और भाग जाएं. पीछे मुड़कर भी न देखें. मुश्किल समय आने वाला है. बस आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है.'

जमीन के ज्‍यादा बड़े हिस्से पर निर्माण हो सकेगा

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्‍ट्र‍ियल डेवलपमेंट अथॉर‍िटी (YEIDA) के लिए बनाए गए नए सामान्य बिल्डिंग बायलॉज का मकसद कंस्ट्रक्शन से जुड़े नियमों को एक जैसा बनाना और आसान करना है. इससे निवेश को बढ़ावा देना और नियमों से जुड़ी समस्‍याओं को खत्म करना है. कवरेज की अधिकतम ल‍िमि‍ट हटाने का मतलब यह है क‍ि जमीन के ज्‍यादा बड़े हिस्से पर निर्माण किया जा सकेगा. सेटबैक यानी इमारत और प्लॉट की बाउंड्री के बीच की दूरी को 3 से 9 मीटर के बीच तय करना. पहले यह ज्‍यादा रहती थी. इसके अलावा पार्किंग की जगह बनाने के नियमों में भी ढील देना शाम‍िल है.

पहले से कम हो जाएगी लैंडस्केपिंग

हरियाली (लैंडस्केपिंग) से जुड़ी जरूरतों को कम करने का न‍ियम भी इसमें शाम‍िल है. इसके अनुसार प्लॉट के महज 5-10% हिस्से पर हरियाली होना जरूरी होगा. पहले लैंडस्केपिंग का भी एर‍िया ज्‍यादा होता था. इसके अलावा ब‍िल्‍ड‍िंग की ऊंचाई पर लगी रोक को हटाया जाएगा. एयरपोर्ट या ऐतिहासिक जगहों के पास के इलाकों को छोड़कर अब ब‍िल्‍ड‍िंग की ऊंचाई पर क‍िसी तरह की रोक नहीं होगी. इस बदलाव के तहत फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की ल‍िमि‍ट को बढ़ाया जाएगा, ज‍िससे घनी आबादी वाले इलाकों में ऊंचे न‍िर्माण को बढ़ावा मिलेगा.

क‍िसका क‍ितना होगा FAR?

इंडस्‍ट्री के ल‍िए FAR 3 तक बढ़ाया जाएगा. इसी तरह ग्रुप हाउसिंग के लिए FAR बढ़ाकर 3.5 तक होगा और संस्थानों के लिए FAR 3 तक बढ़ेगा. इसके अलावा कमर्शियल स्‍पेस के ल‍िए FAR 4 तक बढ़ेगा. ये सभी बदलाव आवास विकास (Awas Vikas) के स्‍टैंडर्ड के हिसाब से हैं और इनका मकसद अप्रूवल के प्रोसेस को तेज करना, लागत को कम करना और प्रोजेक्‍ट को ज्‍यादा व्यावहारिक बनाना है. इस ड्रॉफ्ट को आगे की समीक्षा के लिए इन्वेस्ट यूपी (Invest UP) को सौंप दिया गया है.